 

Иран показал, как надо действовать: ведущие блогеры потребовали от Роскомнадзора полностью отключить интернет в РФ

09.06.2026, 13:00, Разное
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Ведущие российские блогеры направили обращение в Роскомнадзор с требованием полностью отключить интернет на территории РФ. По их мнению, такая мера поможет быстрее стране победить в войне и искоренить недовольство в обществе любыми процессами. 

«Мы победим врага, когда будем действовать так как действуют другие. Вот взять, например, Иран – там сразу отключили интернет и победили смутьянов», – считает блогер Владислав Шахтёрский.

Не церемониться с россиянами предлагает блогер Василий Пятиклассов.

«Запрет Telegram это хорошо, но это комариный укус. Так ни нас не удовлетворить, ни Запад напугать. Надо оставить Чебурнет и несколько сайтов из белого списка», – заключает он.

Отдельное внимание блогеры предлагают посвятить лицам, использующим VPN.

«Можно таких сразу расстреливать. В крайнем случае в трудовой лагерь их», – считают авторы Telegram-канала «Залив Ежова». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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