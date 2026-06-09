Иран показал, как надо действовать: ведущие блогеры потребовали от Роскомнадзора полностью отключить интернет в РФ

Ведущие российские блогеры направили обращение в Роскомнадзор с требованием полностью отключить интернет на территории РФ. По их мнению, такая мера поможет быстрее стране победить в войне и искоренить недовольство в обществе любыми процессами.

«Мы победим врага, когда будем действовать так как действуют другие. Вот взять, например, Иран – там сразу отключили интернет и победили смутьянов», – считает блогер Владислав Шахтёрский.

Не церемониться с россиянами предлагает блогер Василий Пятиклассов.

«Запрет Telegram это хорошо, но это комариный укус. Так ни нас не удовлетворить, ни Запад напугать. Надо оставить Чебурнет и несколько сайтов из белого списка», – заключает он.

Отдельное внимание блогеры предлагают посвятить лицам, использующим VPN.

«Можно таких сразу расстреливать. В крайнем случае в трудовой лагерь их», – считают авторы Telegram-канала «Залив Ежова».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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