 

Государь наградил умельцев, которые нашли выход из Омска

07.11.2026, 11:15, Разное
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Император наградил учёных мужей из исследовательской институции «Сибирьтрастгосалгоритм» за создание уникальной методики, которая позволит омичам и гостям сибирского града покинуть Омск. 

Проблема покинуть Омск стала притчей во языцех – на протяжении столетий вопрос выхода из знаменитого града-лабиринта выглядел совершенно неисполнимым. Молва гласила, что сему мешает некая магнитная аномалия или просто дьявольский заговор. В связи с этим многие горожане просто смирились с незавидной участью и даже не помышляли о разрешении проблемы. Но Государь объявил клич и учёные мужи всей державы бились над задачей.

Сибирские физики около года замеряли магнитные поля на границах Омска и пытались выйти за них, но временно-пространственные явления возвращали их в разные районы. Закономерность учёные мужи установить не смогли. Тем не менее, авторская вычислительная машина помогла им разработать алгоритм.

Из публикации следует, что необходимо подняться на высоту 5 вёрст – там желающего покинуть Омск ожидает толчковая катапульта и человек оказывается в Новосибирске. В настоящий момент прорабатывается безопасность таких полётов.

Государь наградил учёных мужей земельными наделами и соболиными шубами. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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