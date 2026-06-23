Глава ГАИ призвал водителей чаще превышать скорость

Глава Государственной автоинспекции Джохар Джабраилов посетовал на резкое падение сборов от штрафов за нарушение правил дорожного движения. По его мнению, дефицит средств, поступающих в бюджет, связан с излишней дисциплиной водителей и их осведомлённостью относительно локаций камер фиксации.

«На сегодняшний день мы имеем достаточное количество нарушений в плане пересечения сплошной линии, неправильной парковки или проезда на запрещающий сигнал светофора, а вот по превышению скорости явный недобор, – посетовал Джабраилов. – Призываю вас, уважаемые автомобилисты, превышать скорость на 30 и более километров в час – пора помочь своему государству»

Глава ГАИ заверил, что все собранные средства пойдут как на ремонт дорожного покрытия на действующих дорогах, так и на строительство новых платных магистралей.

Также несколько банков пообещали нарушителям ПДД хороший кэшбэк.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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