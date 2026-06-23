Гаджет для путешественников Aironox Go погладит одежду за считанные минуты

На Kickstarter собирает средства Aironox Go — новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места.

Принцип действия Aironox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара: чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму.

К очевидным преимуществам Aironox Go можно отнести малые размеры и вес: 60 x 160 x 190 мм и 600 г, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы: 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модал и хлопок. В комплекте три насадки: для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья.

Для ранних участников кампании на Kickstarter Aironox Go доступен за взнос от $129, а плановая розничная цена после завершения сбора средств составит $249. Поставки запланированы на август.

Источник — Kickstarter

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro