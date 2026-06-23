 

Гаджет для путешественников Aironox Go погладит одежду за считанные минуты

23.06.2026, 14:30, Разное
  Поддержать в Patreon

На Kickstarter собирает средства Aironox Go — новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места.

Принцип действия Aironox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара: чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму.

К очевидным преимуществам Aironox Go можно отнести малые размеры и вес: 60 x 160 x 190 мм и 600 г, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы: 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модал и хлопок. В комплекте три насадки: для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья.

Для ранних участников кампании на Kickstarter Aironox Go доступен за взнос от $129, а плановая розничная цена после завершения сбора средств составит $249. Поставки запланированы на август.

Источник &#8212 Kickstarter


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

23.06 / Ночь на 23 июня стала самой жаркой в истории Франции

23.06 / Новое исследование показало, что вейпинг — вероятная причина рака легких и полости рта

23.06 / Сладкая жевательная резинка сделала свекольный сок еще полезнее для здоровья

23.06 / Мамдани отказался брать назад слова, ставшие основанием для обвинений в антисемитизме

23.06 / Сбербанк разрешит оплату опухшим лицом

23.06 / Каспийское море стало меньше на одну Сицилию, но неизвестно почему

23.06 / Пентагон переходит к массовому производству беспилотных систем

23.06 / СМИ — мать телеведущей Саванны Гатри, похищенная в конце января, мертва

23.06 / Метакристаллические панели помогут радиоволнам огибать препятствия

23.06 / Палеонтологи обнаружили древнейший пример материнской заботы у моллюсков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике