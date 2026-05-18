«Если бы иранцы сдались» — Трамп высмеял американские СМИ за освещение войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие американские СМИ.

По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что «их флот покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции», New York Times, Wall Street Journal и CNN, все равно напишут, что «Иран одержал блестящую победу над Соединенными Штатами».

«Демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума!!!» — заключил Трамп.