 

«Если бы иранцы сдались» — Трамп высмеял американские СМИ за освещение войны с Ираном

18.05.2026, 19:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие американские СМИ.

По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что «их флот покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции», New York Times, Wall Street Journal и CNN, все равно напишут, что «Иран одержал блестящую победу над Соединенными Штатами».

«Демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума!!!» — заключил Трамп.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.05 / «Кан» — ВМС Израиля остановили около 30 судов и задержали около 250 участников «Флотилии Сумуда»

18.05 / «Переговоры могут продолжиться бомбами» — Белый дом считает предложение Ирана недостаточным

18.05 / Российские учёные научились выращивать новые холестериновые бляшки взамен удалённых

18.05 / Суд обязал налоговую службу Испании вернуть Шакире 60 млн евро

18.05 / Гравитационные волны резко ограничили число первичных черных дыр

18.05 / После нового эфира Владимира Соловьёва пришлось признать допустимыми для употребления в СМИ ещё 6 матерных слов

18.05 / VK Music вводит посекундную тарификацию песен на иностранных языках

18.05 / Необычный велофонарь Hi-Tail выглядит как световой меч джедая

18.05 / Математики предложили новую меру близости в сетях в присутствии коллективных связей

18.05 / Непальский гид побил собственный мировой рекорд, покорив Эверест в 32-й раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике