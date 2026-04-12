 

Давка у цитадели Лаферьер на севере Гаити, десятки погибших

12.04.2026, 7:38, Разное
По меньшей мере 30 человек погибли в результате давки у цитадели Лаферьер на севере Гаити. Как пишет Associated Press со ссылкой на местную газету Le Nouvelliste и главу гражданской защиты Северного департамента Жана Анри Пети, трагедия произошла в субботу, 11 апреля, во время массового мероприятия у одной из самых известных достопримечательностей страны.

Правительство Гаити подтвердило факт трагедии и выразило соболезнования семьям погибших.

По сведениям местных источников, на территории исторической крепости, расположенной близ города Мило, находилось большое число посетителей, в какой-то момент началась паника и давка. В местных СМИ появились сообщения, что панику могла спровоцировать попытка полиции разогнать драку с применением слезоточивого газа, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Власти ведут поиск пострадавших и не исключают, что число жертв может возрасти.

Citadelle Laferrière – крепость начала XIX века, построенная вскоре после обретения Гаити независимости от Франции. Она считается одной из главных исторических достопримечательностей республики.

