 

Более 400 украинских беспилотников ночью атаковали регионы России

07.11.2026, 10:48, Разное
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Более 400 украинских беспилотников атаковали регионы РФ в ночь на 7 ноября.

В Орле после атаки Украины произошел пожар на заводе «Протон-Электротекс», которое выпускает компоненты для военной техники, сообщило издание Astra. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил атаку на предприятие в Советском районе Орла, но не сказал, о каком именно заводе идет речь. По его словам, «в результате отражения массированной ракетной атаки противника частично пострадали производственные помещения предприятия».

В Саратовской области в результате атаки повреждены «объекты гражданской инфраструктуры», заявил губернатор Роман Бусаргин. Судя по всему, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти».

Всего, по данным минобороны РФ, за ночь над территорией Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областей, аннексированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей силы ПВО перехватили или уничтожили 411 украинских беспилотников.

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