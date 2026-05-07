Билингвы быстрее распознавали эмоциональную окраску слов на родном языке, но погружение сокращало разрыв

Согласно теории воплощенного познания абстрактные понятия, в число которых входят эмоции, хранятся в нашей памяти вместе с физическим опытом. Так, в языках с текстовой ориентацией слева направо, например русском и английском, положительные эмоции люди ассоциируют с правой стороной пространства, а отрицательные, наоборот, с левой. Ученые проверили, работает ли этот механизм одинаково для родного и второго языков. Статья опубликована в журнале Language, Cognition and Neuroscience.

В эксперименте приняли участие 85 русско-английских билингвов. Участникам показывали на экране русские и английские слова с эмоциональной окраской: «радость»/joy, «успех»/success или «горе»/grief, «страх»/fear. Их просили нажать правую кнопку клавиатуры, если слово было положительным по значению, и левую кнопку — если отрицательным. Затем условия менялись на противоположные: левая кнопка для положительных, правая для отрицательных слов. Во всех ситуациях замеряли время реакции.

В родном языке при первом, естественном, условии (положительные слова — правая кнопка, отрицательные слова — левая кнопка) участники реагировали быстрее. Во втором языке закономерность сохранилась. Но даже в самом удобном варианте (положительные слова — правая кнопка) участники нажимали на английские слова медленнее, чем на русские, потому что телесный и эмоциональный опыт интегрирован во второй язык меньше, чем в родной.

Разница в обработке слов на русском и английском была более выражена у участников с низким уровнем владения иностранным языком и ограниченным опытом его использования. Билингвы с высоким уровнем владения английским языком обрабатывали английские эмоциональные слова почти с той же скоростью, что и русские.

«Примечательно, что возраст освоения второго языка не играет решающей роли. Даже если начать учить второй язык поздно, но активно им пользоваться, например читать книги, смотреть фильмы, жить за границей, возникнет тесная интеграция между телесным и языковым опытом, которая выразится в относительно одинаковой обработке слов на обоих языках», — рассказала Алина Карлюкова, один из авторов исследования.

Дополнительно ученые с помощью опросника измерили языковую эмоциональную дистанцию. Ее высокий показатель означает, что билингв ощущает отстраненность по отношению ко второму языку и предпочитает переключаться на родной для выражения эмоций, например, чтобы признаться в любви или эмоционально отреагировать на неприятную ситуацию. Эмоциональная дистанция связана с ограниченным использованием второго языка в различных естественных контекстах, таких как прослушивание песен, просмотр фильмов.

«При ярко выраженной эмоциональной дистанции участники обрабатывали английские эмоциональные слова медленно. И наоборот: чем активнее испытуемые использовали второй язык в самых разных контекстах, тем меньше была эмоциональная дистанция на втором языке», — пояснила Алина Карлюкова.

По мнению исследователей, полученные результаты подтверждают, что второй язык обретает эмоциональную глубину благодаря разнообразному интенсивному опыту использования.