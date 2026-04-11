 

Архиепископом Кентерберийским впервые избрана мусульманка

11.04.2026, 16:04, Разное
Синод церкви Англии утвердил на пост главы англиканской общины 47-летнюю выпускницу Лондонской школы исламских наук Амину Хусейн. Кандидатуру женщины-мусульманки, носящей никаб и не скрывающей своего неприятия догмата о троице, поддержали 83% голосов «как жест межконфессионального диалога».

В своей первой речи новоизбранный архиепископ назвала Библию «вдохновляющим художественным вымыслом» и посетовала, что так мало прихожан читали Коран. Новая глава церкви Англии немедленно приступила к реформам: отныне воскресные богослужения будут проводиться пять раз в день лицом к Мекке, крещение заменят символическим омовением ног, а причастие – финиками и йогуртом. Священникам, отказавшимся читать шахаду вместо «Отче наш», архиепископ пообещала устроить «интенсивный курс деколонизации богословия».

Букингемский дворец пока хранит молчание, но источники утверждают, что король Карл III «глубоко обеспокоен» и уже заказал срочную консультацию у своего астролога.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

