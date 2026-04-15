Антисемитский дебош в День Катастрофы — в парламенте Польши осквернен израильский флаг

Министерство иностранных дел Польши выступило с резким осуждением депутата от ультраправой Партии конфедерации Конрада Берковича, который в День Катастрофы и героизма устроил антисемитский дебош в польском парламенте.

Беркович поднялся на трибуну с флагом Израиля, где звезда Давида была заменена свастикой. Он навал еврейское государство «Новым Третьим рейхом», с невероятной жестокостью совершающим военные преступления, в частности – применяя фосфорные боеприпасы.

«Критика региональной политики Израиля не может оправдать подобных действий, оскорбительных не только для евреев и израильтян, но для всех, для кого Холокост и другие преступления нацизма – важная часть памяти и самоидентификации», – заявляет МИД.

Министерство подчеркивает: поляки несут особую ответственность за сохранение памяти о Холокосте, самом страшном преступлении на оккупированных территориях. «Любая подобная провокация возмутительна и неприемлемо», – добавляет внешнеполитическое ведомство.

С резким осуждением депутата выступило и посольство Израиля в Варшаве: «В День памяти жертв Холокоста, польский депутат осквернил израильский флаг и сравнил еврейское государство с нацистами. То, что это произошло во время «Марша живых», особенно возмутительно».

«Мы самым решительным образом осуждаем отвратительный акт осквернения памяти шести миллионов евреев, убитых при нацистском режиме, путем размещения нацистской свастики на израильском флаге польским депутатом Берковичем — именно в день памяти жертв Холокоста в Израиле. Трудно представить себе меньшую степень презрения к Холокосту, чем этот отвратительный поступок. Мы приветствуем осуждения, высказанные спикером польского парламента и Министерством иностранных дел Польши, а также намерение наложить санкции на депутата. Мы ожидаем, что каждый польский лидер самым решительным образом осудит этот ужасный акт», — говорится в заявлении МИД Израиля.