Возвращение дракончика Спайро: первая новая игра за почти двадцать лет

Фанатам PlayStation из 90-х пора радоваться: калифорнийская студия Toys for Bob создает Spyro: Realms Beyond — игру, призванную «дарить любовь, радость и смех».

Пока культовые игровые персонажи, олицетворявшие детство поколения миллениалов, один за другим возвращались к жизни в угоду ностальгирующей публике, один из них до сих пор оставался в тени. Речь идет о Спайро — фиолетовом дракончике и герое золотой эпохи первой PlayStation. Однако на презентации Xbox Game Showcase была официально анонсирована новая игра о его приключениях — это первый оригинальный тайтл во франшизе с 2008 года. Проект получил название Spyro: Realms Beyond. За разработку отвечает калифорнийская студия Toys for Bob, а релиз запланирован на весну 2027 года для Xbox, PlayStation 5, ПК и Nintendo Switch 2.

Игроков ждет обновленный дизайн Спайро, сохранивший его фирменный задорный гребень-хохолок. Озвучит героя Том Кенни — культовый актер, подаривший дракончику голос в оригинальной трилогии. Главным геймплейным отличием от классических частей станет то, что теперь игроки смогут взлетать в воздух в абсолютно любой момент.

— Мы хотим по максимуму раскрыть то, что значит быть настоящим драконом, — объясняет креативный директор проекта Лу Студдерт. — Это невероятно увлекательный процесс: игрок сам решает, как именно ему лететь. Например, можно пикировать вниз, чтобы набрать скорость, или использовать огненное дыхание, чтобы разжечь костер, создать восходящий поток теплого воздуха и взмыть ввысь, прежде чем начать махать крыльями.

Оригинальным создателем Спайро в 1990-х была студия Insomniac Games (которая сейчас принадлежит Sony и работает над экшеном Marvel’s Wolverine). Их коллеги из калифорнийской Toys for Bob уже заслужили доверие фанатов, выпустив в 2018 году тепло принятый сборник ремейков Spyro Reignited Trilogy. Кроме того, именно они под крылом Activision создали популярную в 2010-х франшизу интерактивных игрушек Skylanders, которая изначально зародилась как спин-офф «Спайро». С тех пор студия обрела независимость. Ее бессменный руководитель Пол Ян признался, что невероятно рад вернуться к созданию тех самых уютных и сказочных игр, к которым у команды «лежит душа и благодаря которым они стали известны».

— Это игры, дарящие позитивный, оптимистичный и радостный опыт. В их центре — яркие персонажи и созданные вручную миры, — говорит Ян. — Нам нравится делать игры для самой широкой аудитории… игры, которые пробуждают внутреннее чадо в каждом геймере.

Подобные заявления обнажают несколько неудобную правду для всех, кто узнает Спайро с первого взгляда: первоначальной аудитории фанатов дракончика сейчас уже определенно за 30. Даже те дети, которые открыли для себя Спайро на волне бума игрушек Skylanders в 2010-х, уже разменяли третий десяток. Новой игре придется искать подход как к современному поколению детей, так и к их растроганным родителям — и в Toys for Bob прекрасно это понимают.

— Мы хотели убедиться, что эта игра станет гостеприимной точкой входа для всех: для молодых и пожилых, для тех, кто прекрасно знаком с франшизой, и для абсолютных новичков, — отмечает Пол Ян.

В 90-х годах красочные семейные платформеры были невероятно массовым явлением. Сегодня же, если не брать в расчет компанию Nintendo, мало кто из разработчиков создает игры для столь широкой возрастной категории. Верит ли Пол Ян, что анонс Спайро — это часть глобального возвращения индустрии к более доброму и светлому тону времен расцвета жанра?

— Если говорить об атмосфере, то Спайро — это именно то, в чем мир сейчас отчаянно нуждается… Игра, пропитанная оптимизмом и позитивом, — подытожил Ян. — Миссия нашей студии заключается в том, чтобы вселять любовь, радость и смех через игры, которые мы делаем. И если индустрия разворачивается в эту сторону, а тренды вновь выводят такие проекты на первый план, мы только за.

Примечания:

Кто такой Том Кенни?

Том Кенни — это огромный маркер качества для англоязычной аудитории. Кенни — легенда анимации, чей голос знаком миллиардам людей: именно он неизменно озвучивает Губку Боба Квадратные Штаны (SpongeBob SquarePants) с 1999 года. Его возвращение к роли Спайро (которого он озвучивал в Spyro 2: Ripto’s Rage! и Spyro: Year of the Dragon на PS1, а затем в ремейке 2018 года) гарантирует сохранение оригинального характера персонажа — слегка дерзкого, но бесконечно обаятельного подростка-дракона. Революция в геймплее: Полноценный полет

Спайро сможет «взлетать в любой момент», что для фанатов звучит как тектонический сдвиг. В оригинальной трилогии 90-х годов Спайро не умел летать полноценно — технические ограничения первой PlayStation не позволяли рендерить огромные открытые пространства на высокой скорости. Спайро мог только планировать (парить) с возвышенностей, а полноценный полет давали строго на специальных бонусных уровнях («Speedways») или при получении временных усилений. Свободный полет в Realms Beyond превращает игру из классического коридорного платформера в полноценное трехмерное приключение (вероятно, с открытым миром). Описание механики (пикирование для разгона, использование термопотоков от костров) сильно напоминает механику полета на драконах из World of Warcraft: Dragonflight или полеты в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo Switch 2

Статья подтверждает циркулировавшие в индустрии слухи и фиксирует реальность 2026 года: игра выйдет на Nintendo Switch 2 (следующем поколении гибридной консоли Nintendo). Для платформеров семейство Switch является ключевым рынком, поэтому Toys for Bob сразу затачивают проект под новую архитектуру японской консоли. Драма вокруг студии Toys for Bob

За фразой «с тех пор студия обрела независимость» скрывается тяжелая корпоративная история. Toys for Bob много лет принадлежали издательству Activision Blizzard. После того как жанр детских платформеров ушел в тень, руководство Activision цинично перевело талантливую студию на техническую поддержку… шутера Call of Duty (они делали контент для королевской битвы Warzone). Для создателей сказочных миров это было творческой ссылкой. После слияния Microsoft и Activision Blizzard в конце 2023 года студия Toys for Bob смогла договориться о получении статуса независимой (инди) студии в начале 2024 года. Однако Microsoft (владеющая правами на бренд Spyro) выделила им финансирование на разработку новой части. Для студии это триумфальное возвращение к корням.

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