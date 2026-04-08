Модели OnlyFans — лучший способ объяснить климатический кризис?

Актриса Меган Прескотт объединилась с режиссером Адамом Маккеем в надежде, что короткие ролики с раздевающимися женщинами убедят нас спасти мир. Сработает ли это?

Мир, как мы знаем, в беде. Последние три года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Глобальные выбросы по-прежнему бьют рекорды. Планета настойчиво заигрывает с порогом потепления в 1,5°C, который мы обещали не переступать. Всё чаще кажется, что нам нужно настоящее чудо, чтобы перестать идти навстречу катастрофе с закрытыми глазами. Может ли этим чудом стать экологическое предупреждение от дамы в нижнем белье?

Именно на это делает ставку «Headline Newds» — новая серия веб-видео, созданная актрисой Меган Прескотт, режиссером Бри Эссриг и «стратегом по климатическим нарративам» Джессикой Ричес. Проект выпущен некоммерческой студией Yellow Dot Studios, принадлежащей Адаму Маккею — создателю фильмов «Игра на понижение» и «Не смотрите вверх». «Headline Newds» состоит из лаконичных роликов, в которых суть климатической угрозы в весьма пикантной форме разъясняют модели OnlyFans.

Это любопытный трюк, который мы уже видели в других декорациях. Когда в 2015 году Маккей снимал «Игру на понижение», это был риск. Какой бы захватывающей ни была история, она опиралась на понимание ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и их интеграцию в кредитные рынки, вызвавшие финансовый кризис 2008 года. Чтобы не отпугнуть зрителей длинными и скучными объяснениями, Маккей нанял Марго Робби: она разъясняла суть дела, нежась в ванне с пеной.

От того приема до проекта «Headline Newds» — всего один короткий логический шаг. И вот перед нами пилотный эпизод «Солнышко — наш папочка» (The Sun is Daddy), в котором Прескотт медленно снимает одежду, попутно объясняя: солнечная энергия может покрыть мировые потребности, занимая меньше земли, чем сейчас использует ископаемая промышленность. Или, как говорит она сама: «Папочка любит отдавать».

Очевидно, что главным двигателем здесь является провокация. Сайт Yellow Dot прямо заявляет, что ожидает удаления своих видео из Instagram и YouTube по цензурным соображениям. К счастью для авторов, ролики будут доступны и на OnlyFans, где к подобному относятся куда спокойнее.

На самом деле именно на OnlyFans проект «Headline Newds» может произвести наибольший эффект. Можно предположить, что большинство зрителей на других платформах будут смотреть эти видео, уже примерно понимая, на что идут. Но аудитория OnlyFans вряд ли кликает на ролики в ожидании шокирующих подробностей о климатическом кризисе. А значит, информация о грядущем глобальном коллапсе имеет все шансы произвести на них неизгладимое впечатление.

На данный момент доступен только один эпизод, хотя в течение месяца выйдет еще несколько. Возможно, сериал решил перестраховаться, но начинается он слишком обобщенно. В конце концов, большинство людей и так знают, что солнечная энергия — это разумно. Нам не нужно объяснять это «на пальцах».

Хорошая новость в том, что дальше становится интереснее. Скоро выйдет эпизод под названием «Порка банков» (Spank Banks), в котором доминатрикс Ева О называет банки, получающие наибольшую прибыль от мировых проектов по добыче ископаемого топлива, одновременно отшлепывая мужчину в маске свиньи. Это прямой призыв к действию, намекающий на то, что потребительский выбор может заставить банки изменить курс.

В другом эпизоде модель Сабрина Джейд прокручивает все способы, которыми нефтяная промышленность пыталась скрыть свои знания о причастности к экологической катастрофе. Этот ролик действительно познавателен, несмотря на то, что длится меньше двух минут и содержит значительно больше движений бедрами, чем вы обычно ожидаете от социальной рекламы.

Можно ли назвать «Headline Newds» успехом? Зависит от того, как смотреть. Как громкое заявление проект определенно добился тех заголовков, на которые рассчитывал. Как призыв к оружию — он работает с переменным успехом, но есть куда расти, если будет заказан второй сезон. Станет ли он двигателем реальных перемен — тут остается только ждать.

Примечания и дополнения:

Название проекта Headline Newds: Это игра слов. Headline News — «Главные новости», а Nudes — «обнаженная натура». Адам Маккей и Yellow Dot Studios: Режиссер Адам Маккей известен тем, что переносит сложные политические и экономические темы в мейнстрим. Его студия Yellow Dot специализируется именно на «климатической пропаганде», пытаясь бороться с дезинформацией нефтяных гигантов с помощью юмора и поп-культуры. Марго Робби в ванне: Это прямая отсылка к культовой сцене из «Игры на понижение» (The Big Short). Маккей фактически изобрел этот метод «разъяснения через сексуализацию», чтобы зритель не выключил фильм на сложных терминах типа «субстандартная ипотека». The Sun is Daddy: Фраза «Daddy is a giver» двусмысленна: в контексте климата — солнце дает энергию, в контексте эротики — намек на сексуальную щедрость. 1.5C Limit: Это цель Парижского соглашения по климату — не допустить повышения средней глобальной температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Рекомендации: