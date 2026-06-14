«Жизнь» — жутковатая философия славы в завораживающе странном дебюте

Рюя Судзуки сам написал сценарий, срежиссировал, вручную нарисовал, смонтировал и написал музыку к своему первому полнометражному фильму.

Собранная на краудфандинге картина превращает жизнь поп-идола в экзистенциальный эпос и кажется приветом из далекого будущего анимации.

В том, что такой фильм, как «Jinsei» («Жизнь») Рюи Судзуки — хотя ничего подобного в мире кинематографа попросту нет — выходит на экраны практически одновременно с «Одиссеей» и «Днем раскрытия», есть некое парадоксальное утешение. Эти два главных блокбастера 2026 года непохожи друг на друга во всем, кроме одного: каждый из них стал результатом колоссальных усилий сотен людей, привлек звездные актерские составы и астрономические бюджеты по воле невероятно знаменитых и коммерчески успешных режиссеров — и все ради того, чтобы выжать из нас, зрителей, хотя бы легкий вздох восхищения.

«Jinsei», рассказывающий аскетичную и колючую историю длиною в век из жизни молчаливого J-pop идола, напротив, создан на средства обычных людей, бережлив в производстве и полностью нарисован от руки режиссером-самоучкой, который сам выступил сценаристом, монтажером и композитором. Это абсолютная противоположность престижным голливудским блокбастерам, штампующим изумление в промышленных масштабах. Но если нынешнее лето принято называть «Сезоном благоговения», то визионерская «Жизнь» заслуживает места в этом ряду на равных правах.

Большая часть удивления, которое вызывает картина, рождается из радикального несоответствия между пленительной простотой ее эстетики и эпическим размахом запутанной истории, охватывающей целое столетие. Линии здесь чистые и резкие, палитра приглушенная, почти монохромная. За счет этого редкие последующие вспышки цвета — будь то кричащие декорации ток-шоу или ржаво-кровавое небо постапокалипсиса — врезаются в память еще сильнее.

Движение внутри кадра сведено к минимуму. Вместо него правит бал композиция — как в головокружительном прологе, который за несколько минут без единого слова показывает нам встречу, разрыв с родителями, ухаживание, свадьбу, рождение ребенка, развод и внезапную шокирующую смерть. И все это подано как череда мимолетных виньеток, увиденных через лобовые стекла сменяющих друг друга автомобилей.

Уже здесь проявляется уникальный почерк Судзуки, оставляющего зрителю лишь цепочку из хлебных крошек. Это признак проницательного ума и бритвенно-острого монтажного чутья: большую часть времени нам кажется, будто мы лишь угадываем негласные связи между персонажами и сценами, но эти догадки почти всегда оказываются верными. Судзуки интуитивно — что поразительно для дебютанта — доверяет правилу «меньше значит больше». Он безжалостно удаляет все лишние сюжетные склейки, даря нам чистейшее удовольствие самостоятельно собирать элегантную и загадочную мозаику фильма.

Младенец из пролога — это Сэ-тян (которого озвучил рэпер Ace Cool), хотя, как нам дают понять в самом начале, под этим именем он пробудет недолго. Маленьким мальчиком он застает падение своего красивого, но беспутного отца Эйто в пучину алкоголизма, расставание родителей и появление в доме нового мужчины, Хироси (Сёхэй Уно).

А затем происходит первая из множества внезапных вспышек насилия (позже в фильме будут и убийство ножом, и попытка изнасилования, и заказное убийство из огнестрельного оружия, и несколько жестоких избиений, а лейтмотивом возможной мести станет кухонный нож, завернутый в газету). Мать Сэ-тяна погибает, а Эйто впадает в кому, когда пожилой фермер случайно врезается на своем грузовике в витрину круглосуточного магазина, у которого они разговаривали. Сэ-тян видит катастрофу с заднего сиденья машины, пока Хироси беспомощно наблюдает за происходящим из-за руля.

Онемевший от травмы сирота остается жить с добрым, но раздавленным виной, горем и нищетой Хироси. В школе мальчика травят и обзывают Гробовщиком — это лишь одно из десяти разных имен, которые он сменит за десять десятилетий своей жизни и которые служат названиями для десяти глав фильма.

Но в выпускном классе появляется еще один изгоем по имени Кин (Такето Танака), и подростки сближаются на почве общего увлечения японской культурой поп-идолов. Для Сэ-тяна этот интерес личный: он узнает, что его никудышный отец когда-то был фронтменом знаменитой J-pop группы Blue Boyz. Группа была главной дойной коровой для теневого импресарио Сиратори (Кандзи Цуда), и теперь тот видит в Сэ-тяне достаточно отцовской харизмы, чтобы пустить его по тем же стопам. Так закладываются ключевые темы «Jinsei»: поиск идентичности, бремя славы и призраки отцовства, а также то, как погоня за чем-то одним может разрушить или затмить все остальное.

Однако Судзуки на этом только начинает разгоняться. Он использует кадр с бесконечной изобретательностью — меняет соотношение сторон, чередует полиэкраны, а в какой-то момент выдает целый кошмарный эпизод в негативе, словно выцарапанный на гравюрной доске. Порой кажется, будто мы на бешеной скорости перелистываем страницы изысканно нарисованного графического романа. И учитывая колоссальный объем сюжета при внешней простоте стиля, уровень детализации поражает. У режиссера всегда находится секунда, чтобы зафиксировать сжимающийся кулак или перевернувшегося жука, беспомощно сучащего лапками.

Сэ-тян и Кин действительно становятся участниками бойз-бенда, но Сэ-тян бросает группу прямо перед тем, как на них обрушивается грандиозный успех. Отсюда его история виляет в глубокий сюрреализм. Он успевает побывать жиголо, божеством из местного фольклора и героем-спасателем во время землетрясения, прежде чем снова пробует себя в роли идола. В этот раз все получается: он обретает оглушительную славу как певец и звезда кассовых кинохитов. Он влюбляется — насколько вообще способен любить настолько эмоционально отстраненный человек.

А после самого смелого концептуального прыжка, когда действие переносится в 2050 год — в Японию, опустошенную войной, где выжившая элита обитает в подземном культе в окружении парящих роботов, — Сэ-тян обнаруживает себя в очередной клетке, из которой ему жизненно необходимо сбежать.

Трудно переоценить, насколько уникально и бескомпромиссно визионерство Судзуки. Его работа словно создана для максимального сопротивления силам массовой стандартизации, из-за которых в современной культуре всё похоже на всё. «Jinsei» практически не с чем сравнить. На ум разве что приходит анимация Дона Херцфельдта с ее всеобъемлющим чувством экзистенциального поиска и философской меланхолии. Глубоко странный, полностью безмолвный футуристический финал (как мы понимаем, ставший результатом амбиций одного из второстепенных персонажей изобрести устройство долголетия) своей метафизической жутковатостью слегка перекликается со сценой со Звездным дитя из «2001 года космической одиссеи» Кубрика.

Но в основном «Jinsei» великолепно самобытен. Это глубоко личное, дико гипотетическое и захватывающе новое высказывание. Кажется, будто этот фильм сам телепортировался к нам из того пугающе странного будущего, которое он воображает.

Примечания:

Феномен Рюи Судзуки: Аниме-одиночки — В мире анимации фигура человека, который в одиночку делает всё (рисует, пишет музыку, монтирует), — это редчайшее исключение, граничащее с подвигом. Традиционное аниме — это конвейер с жесточайшим разделением труда. Судзуки идет по стопам таких культовых режиссеров-одиночек, как Макото Синкай (который свой первый шедевр «Голос далекой звезды» в 2002 году сделал один на домашнем компьютере) и Макото Юкимура. То, что Судзуки — самоучка, собравший деньги через краудфандинг (Kickstarter/Campfire), делает успех картины в 2026 году главным инди-прорывом года. Контекст кинорынка 2026 года — «The Odyssey» («Одиссея») и «Disclosure Day» («День раскрытия») как главные высокобюджетные гиганты (tentpoles) лета 2026 года. На их фоне скромная рисованная «Жизнь» выглядит как Давид против Голиафа, доказывая, что авторский почерк и смелость идей могут вызывать у зрителя больше катарсиса (тот самый «сезон благоговения» / Summer of Awe), чем спецэффекты за 300 миллионов долларов. Теневая сторона индустрии идолов (Idol Culture) — Фильм Судзуки деконструирует один из главных феноменов современной Японии — культуру поп-идолов. За глянцевым фасадом бойз-бендов скрывается жесткий, криминализированный (роль «теневого импресарио Сиратори») бизнес. Идолам запрещено иметь личную жизнь, они обязаны поддерживать иллюзию доступности для фанатов. Слово «Grim Reaper» (Гробовщик/Мрачный Жнец) как одно из имен героя подчеркивает, что индустрия высасывает из молодых людей жизнь, превращая их в живых мертвецов, лишенных идентичности. ACE COOL (настоящее имя — Сатоси Сакагути, род. 17 марта 1992 года) — Известный японский хип-хоп исполнитель родом из города Куре, префектура Хиросима.

Ориентиры:

Дон Херцфельдт (Don Hertzfeldt) — культовый американский аниматор-минималист («Такой прекрасный день», «Мир будущего»), известный своими философскими, грустными и абсурдистскими экзистенциальными драмами, нарисованными простейшими линиями.

— культовый американский аниматор-минималист («Такой прекрасный день», «Мир будущего»), известный своими философскими, грустными и абсурдистскими экзистенциальными драмами, нарисованными простейшими линиями. Скреперборд (Scraperboard / Граттаж) — техника графики, при которой рисунок выцарапывается острым инструментом на темном фоне (обычно на слое туши поверх воска или глины). Упоминание этой техники говорит о том, что визуальный стиль аниме местами напоминает ожившую мрачную гравюру.

Рекомендации: