«Легенды» — Стив Куган бросает вызов крупнейшему нарко-клану Британии
07.05.2026, 11:20, Культура
Эта поразительная история, основанная на реальных событиях, и написанная Нилом Форсайтом, ставит вопрос ребром: что, если бы «Команда «А»» сплошь состояла из недовольных офицеров таможни?
Представьте себе «Команду «А»», но вместо отряда безвинно осуждённых рейнджеров армии США, ставших солдатами удачи, у нас группа раздражённых досмотрщиков багажа и следователей по НДС, которые скинули галстуки. Вам это уже интересно? Вот и отлично! Потому что «Легенды» — это шестисерийный триллер Нила Форсайта, основанный на реальной истории группы обычных мужчин и женщин, завербованных из рядов Таможни Её Величества в начале 90-х. Им дали три недели подготовки и отправили под прикрытием внедряться и обезвреживать два колоссальных наркокартеля, которые наводнили британские улицы героином и страшно злили миссис Тэтчер — главу партии правопорядка, знаете ли.
Стив Куган — вероятно, нуждающийся в глотке эмоциональной разрядки после карьеры, полной ролей неудачников или злодеев, похожих на Джимми Сэвила, — играет бывшего офицера полиции под прикрытием Дона Кларка. Он собирает команду перед лицом министра внутренних дел (Алекс Дженнингс — это обязательно по закону жанра) и директора следственного департамента таможни Ангуса Блэйка (Дуглас Ходж), при том что ни тот, ни другой, кажется, не выделили на проект ни денег, ни иной поддержки.
После забавного, хоть и слегка дурашливого, марш-броска сквозь рекрутский процесс — любого, кто спрашивает о сверхурочных или о тонких юридических нюансах задания, вышвыривают без церемоний, а в зачёт идут только те, кто засиживается допоздна на уроках взлома замков, — Дон находит своих людей, и мы можем погрузиться в самую суть дела.
Гая (в исполнении Тома Бёрка, превосходного актёра, который, однако, выбрал для роли могедоновый монотонный бубнёж и тягучую, как патока, манеру, — что становится всё труднее совмещать с образом Гая, по мере того как тот поднимается в гангстерской иерархии за счёт собственной смекалки и кулаков) Дон определяет как оператора-«одиночку». Дон отправляет своего протеже в Лондон с мрачными напутствиями: не позволять своей «легенде» — фальшивой личности, выданной всем новобранцам, в которую они должны верить как можно истовее, чтобы себя обезопасить, — и тьме своей новой жизни поглотить его. Гай должен изображать импортёра наркотиков и втереться в доверие к обширной операции, управляемой турецкими заправилами, которые надеются выйти за рамки относительно скромных объёмов и прибылей, приносимых живыми курьерами-глотателями. Он отправляется в путь, оставив позади дочь и на редкость понимающую жену Софи (Шарлотта Ричи), которая когда-то и сама недолго работала в следствии и знает не понаслышке о соблазнах и рисках.
Двух других новобранцев — жёсткую, вспыльчивую уроженку Эссекса Кейт (Хейли Сквайрз), которую тошнит от выслеживания извращенцев и их нелегальных порнографических тайников, и более вдумчивого, осмотрительного Бейли (Амл Амин), который так же сыт по горло охотой на уклонистов от НДС, — посылают в Ливерпуль разведать, что там за наркобанда заправляет улицами.
И, наконец, нельзя забыть Эрин (Жасмин Блэкбороу) — экстраординарного архивариуса-ищейку, которая вынюхивает следы информации и помогает «легендам» оставаться хотя бы на полшага впереди всё более опасного окружения. Продажные копы, наспех латаемые пробоины в легендах, крошечные промахи, пропавшие дверные коды и гангстерские войны за власть держат зрительские нервы приятно натянутыми.
Это великолепная история: дерзкие аутсайдеры рискуют жизнью и здоровьем во имя благородных идеалов («страна без наркотиков!», «защита обездоленных, уязвимых и невинных людей!»), в то время как злодеи только и ждут, чтобы накинуться на ошибки, а государственные верхи готовы приписать себе всю славу. Легко понять, почему Форсайт (наиболее известный сериалом «Золото», в котором разыгрывалась история ограбления Бринкс-Мэт и его последствий, затрагивающая схожие темы о состоянии нации) ухватился за этот сюжет. В основном, хоть иногда и на грани фола, он избегает вечно разверзнутой ловушки, которая неизбежно ждёт историю о таможенниках, ставших «Командой «А»», — а именно, риска скатиться в плоский бафос, если не в откровенную комичность. «Вы думаете, несколько таможенников справятся с самой большой наркобандой Британии?» (как говорит министр Блэйку) — это реплика, которая легко могла бы прозвучать в ситкоме или комедийном скетче. «С завтрашнего дня вы исчезнете. Сегодня вечером попрощайтесь с близкими» — такое должно быть в высокооктановом боевике с участием как минимум голливудской звезды второго эшелона в крутой роли. В разрыве между этими двумя регистрами и рискует упасть доверие зрителя — особенно если на экране Куган, сколь бы хорош он ни был. В глубине души зрителя всегда теплится подозрение, что он вот-вот включит свои комедийные таланты и всё перевернёт.
Энергия, потраченная на поддержание серьёзности, мешает сериалу по-настоящему вспыхнуть. Но история всё равно блестящая и рассказана мастерски.
Примечания:
- «Команда «А»» (The A-Team): культовый американский телесериал 1980-х о группе бывших военных, которые скрываются от правосудия и помогают невинным. Здесь сравнение используется иронически: таможенники вместо заправских наёмников.
- Следователи по НДС (VAT investigators): Налог на добавленную стоимость в Великобритании. Намекает на крайне приземлённую, бюрократическую среду, откуда вербуются герои.
- Миссис Тэтчер: Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании (1979–1990). Жёсткая линия по борьбе с наркотиками — часть её политики «правопорядка».
- Могедоновый монотонный (Mogadon monotone): Могадон — снотворное; здесь — метафора вязкого, медлительного тембра речи актёра Тома Бёрка, которая плохо вяжется с его персонажем.
- «Турецкие хозяева»: В реальной истории наркотрафика в Великобритании 1990-х турецкие и курдские организованные преступные группировки играли значительную роль в поставках героина на британский рынок. «Треугольник» Турция — Балканы — Великобритания был одним из ключевых маршрутов транзита героина из Афганистана и Центральной Азии в Европу.
- Живые курьеры-глотатели (human mules): имеются в виду наркокурьеры-глотатели (мулы), перевозящие контейнеры с наркотиками в желудке.
- «Золото» (The Gold): сериал Нила Форсайта (2023) про ограбление хранилища Бринкс-Мэт в 1983 году. Сравнение уместно, так как оба проекта исследуют преступность, классовую динамику и государственные институты.
- Нил Форсайт (Neil Forsyth). Шотландский сценарист и продюсер, наиболее известный по сериалу «Золото» (The Gold, 2023) — драматизации знаменитого ограбления «Бринкс-Мэт» 1983 года. Форсайт специализируется на историях, в которых преступный мир переплетается с государственными институтами, — тема, которая в «Легендах» получает особенно яркое воплощение.
- Стив Куган (Steve Coogan). Британский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по созданию образа Алана Партриджа — самовлюблённого, неуклюжего телеведущего, ставшего одним из наиболее устойчивых персонажей британской комедии. Помимо комедийных ролей, Куган исполнил ряд драматических: Стэн Лорел в «Стэн и Олли» (2018), Джимми Сэвила в мини-сериале «Говоря о Джимми» (2016, BBC). Его кастинг в «Легендах» примечателен именно этим двоением: зритель знает Кугана прежде всего как комика и с трудом отключает это знание.
- Джимми Сэвил (Jimmy Savile, 1926–2011). Британский телеведущий и благотворитель, при жизни — национальный кумир. После его смерти вскрылось, что на протяжении десятилетий он совершал сексуальные преступления против детей и взрослых — число жертв исчисляется сотнями. Скандал стал одним из наиболее шокирующих в истории британского телевидения и привёл к масштабным расследованиям (операция Yewtree). Стив Куган сыграл Сэвила в мини-сериале BBC, что потребовало от него пройти тонкую грань между воссозданием монструозной личности и предотвращением превращения злодея в шоу.
- Алекс Дженнингс (Alex Jennings). Британский актёр, известный по ролям королевских особ и представителей истеблишмента: он играл принца Чарльза в «Королеве» (2006) и Эдуарда VIII в «Короне» (Netflix). Его кастинг в роли министра внутренних дел — естественен и ожидаем.
- Дуглас Ходж (Douglas Hodge). Британский актёр, лауреат премии «Тони» за роль в мюзикле «Лягушка» (La Cage aux Folles, 2008). В последние годы всё чаще появляется в телевизионных ролях: «Джентльмен Джек», «Времена года».
- Том Бёрк (Tom Burke). Британский актёр, наиболее известный по роли Корморана Страйка — частного детектива из экранизаций романов Дж. К. Роулинг (под псевдонимом Роберт Гэлбрейт), вышедших на BBC. Бёрк славится своей способностью к сдержанной, многослойной игре, — если даже такого мастера «могадоновая монотонность» не спасает, проблема, видимо, в материале.
- Хейли Скуайрз (Hayley Squires). Британская актриса, получившая известность благодаря роли в фильме Кена Лоуча «Я, Дэниел Блейк» (2016), где она исполнила роль матери-одиночки, борющейся с бюрократией системы социального обеспечения. Её кастинг в «Легендах» продолжает линию «обычных людей в необычных обстоятельствах».
- Амл Амин (Aml Ameen). Британский актёр, известный по роли в сериале «Сквозь снег» (Snowpiercer, TNT) и фильме «Код доступа «Кейптаун»». Его присутствие в актёрском составе «Легенд» подчёркивает разнообразие команды.
- Джасмин Блэкбороу (Jasmine Blackborow). Британская актриса, относительно новое лицо на экране.