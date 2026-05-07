«Легенды» — Стив Куган бросает вызов крупнейшему нарко-клану Британии

Эта поразительная история, основанная на реальных событиях, и написанная Нилом Форсайтом, ставит вопрос ребром: что, если бы «Команда «А»» сплошь состояла из недовольных офицеров таможни?

Представьте себе «Команду «А»», но вместо отряда безвинно осуждённых рейнджеров армии США, ставших солдатами удачи, у нас группа раздражённых досмотрщиков багажа и следователей по НДС, которые скинули галстуки. Вам это уже интересно? Вот и отлично! Потому что «Легенды» — это шестисерийный триллер Нила Форсайта, основанный на реальной истории группы обычных мужчин и женщин, завербованных из рядов Таможни Её Величества в начале 90-х. Им дали три недели подготовки и отправили под прикрытием внедряться и обезвреживать два колоссальных наркокартеля, которые наводнили британские улицы героином и страшно злили миссис Тэтчер — главу партии правопорядка, знаете ли.

Стив Куган — вероятно, нуждающийся в глотке эмоциональной разрядки после карьеры, полной ролей неудачников или злодеев, похожих на Джимми Сэвила, — играет бывшего офицера полиции под прикрытием Дона Кларка. Он собирает команду перед лицом министра внутренних дел (Алекс Дженнингс — это обязательно по закону жанра) и директора следственного департамента таможни Ангуса Блэйка (Дуглас Ходж), при том что ни тот, ни другой, кажется, не выделили на проект ни денег, ни иной поддержки.

После забавного, хоть и слегка дурашливого, марш-броска сквозь рекрутский процесс — любого, кто спрашивает о сверхурочных или о тонких юридических нюансах задания, вышвыривают без церемоний, а в зачёт идут только те, кто засиживается допоздна на уроках взлома замков, — Дон находит своих людей, и мы можем погрузиться в самую суть дела.

Гая (в исполнении Тома Бёрка, превосходного актёра, который, однако, выбрал для роли могедоновый монотонный бубнёж и тягучую, как патока, манеру, — что становится всё труднее совмещать с образом Гая, по мере того как тот поднимается в гангстерской иерархии за счёт собственной смекалки и кулаков) Дон определяет как оператора-«одиночку». Дон отправляет своего протеже в Лондон с мрачными напутствиями: не позволять своей «легенде» — фальшивой личности, выданной всем новобранцам, в которую они должны верить как можно истовее, чтобы себя обезопасить, — и тьме своей новой жизни поглотить его. Гай должен изображать импортёра наркотиков и втереться в доверие к обширной операции, управляемой турецкими заправилами, которые надеются выйти за рамки относительно скромных объёмов и прибылей, приносимых живыми курьерами-глотателями. Он отправляется в путь, оставив позади дочь и на редкость понимающую жену Софи (Шарлотта Ричи), которая когда-то и сама недолго работала в следствии и знает не понаслышке о соблазнах и рисках.

Двух других новобранцев — жёсткую, вспыльчивую уроженку Эссекса Кейт (Хейли Сквайрз), которую тошнит от выслеживания извращенцев и их нелегальных порнографических тайников, и более вдумчивого, осмотрительного Бейли (Амл Амин), который так же сыт по горло охотой на уклонистов от НДС, — посылают в Ливерпуль разведать, что там за наркобанда заправляет улицами.

И, наконец, нельзя забыть Эрин (Жасмин Блэкбороу) — экстраординарного архивариуса-ищейку, которая вынюхивает следы информации и помогает «легендам» оставаться хотя бы на полшага впереди всё более опасного окружения. Продажные копы, наспех латаемые пробоины в легендах, крошечные промахи, пропавшие дверные коды и гангстерские войны за власть держат зрительские нервы приятно натянутыми.

Это великолепная история: дерзкие аутсайдеры рискуют жизнью и здоровьем во имя благородных идеалов («страна без наркотиков!», «защита обездоленных, уязвимых и невинных людей!»), в то время как злодеи только и ждут, чтобы накинуться на ошибки, а государственные верхи готовы приписать себе всю славу. Легко понять, почему Форсайт (наиболее известный сериалом «Золото», в котором разыгрывалась история ограбления Бринкс-Мэт и его последствий, затрагивающая схожие темы о состоянии нации) ухватился за этот сюжет. В основном, хоть иногда и на грани фола, он избегает вечно разверзнутой ловушки, которая неизбежно ждёт историю о таможенниках, ставших «Командой «А»», — а именно, риска скатиться в плоский бафос, если не в откровенную комичность. «Вы думаете, несколько таможенников справятся с самой большой наркобандой Британии?» (как говорит министр Блэйку) — это реплика, которая легко могла бы прозвучать в ситкоме или комедийном скетче. «С завтрашнего дня вы исчезнете. Сегодня вечером попрощайтесь с близкими» — такое должно быть в высокооктановом боевике с участием как минимум голливудской звезды второго эшелона в крутой роли. В разрыве между этими двумя регистрами и рискует упасть доверие зрителя — особенно если на экране Куган, сколь бы хорош он ни был. В глубине души зрителя всегда теплится подозрение, что он вот-вот включит свои комедийные таланты и всё перевернёт.

Энергия, потраченная на поддержание серьёзности, мешает сериалу по-настоящему вспыхнуть. Но история всё равно блестящая и рассказана мастерски.

