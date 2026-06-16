«История игрушек 5» — Pixar забыл поменять батарейки

Зловещий новый планшет угрожает самому существованию старых добрых осязаемых игрушек, однако моральная битва Базза, Вуди и Джесси против высоких технологий выглядит слишком компромиссной.

Пятая часть «Истории игрушек» вышла ровно такой, какой вы её ждали: глянцевой, гладкой и работающей без единого сбоя — совсем как будущие «История игрушек 6» или «История игрушек 7»… которые неизбежно увидят свет. Как продукт для семейного развлечения, этот мультфильм обладает безупречным блеском новенького смартфона. Но вот его сердце, увы, остановилось.

Несмотря на колоссальную, высокоэнергетическую творческую работу, которая очевидно вложена в каждый кадр, картине отчаянно не хватает чувства опасности, новизны, свежих идей и страсти. Ключевая для франшизы тема мимолетности жизни и смертности здесь звучит приглушенно. Хуже того: фильм трусливо пасует перед собственной же главной и чертовски перспективной идеей.

Внимание, спойлер! Речь идет о том, как вызывающие зависимость гаджеты уничтожают культуру детского воображения и крадут время, которое раньше безраздельно принадлежало обычным игрушкам.

Гаджеты против традиций

В привычный мир врывается жутковатый планшет по имени Лилипэд (озвученный Гретой Ли). Однако ближе к финалу этот цифровой монстр внезапно оказывается способен на сентиментальное самопожертвование ради ментального здоровья детей. Серьезно? На его фоне даже Медведь Лотсо из третьей части выглядит куда достойнее — у того хотя бы хватало смелости быть злодеем до самого конца.

Мы снова возвращаемся к тайной жизни игрушек, которые устраивают уморительный независимый быт, стоит людям отвернуться. Ковбойша Джесси (Джоан Кьюсак) всё еще принадлежит девочке Бонни (Скарлетт Спирс) из четвертого фильма, разделяя коробку с верным Баззом Лайтером (Тим Аллен) — астронавтом, который до сих пор робко и до безумия влюблен в Джесси.

Тем временем легендарный напарник Базза, ковбой Вуди (Том Хэнкс), чье давнее соперничество с космонавтом когда-то опиралось на подзабытый ныне факт смены вестернов научной фантастикой в американской поп-культуре, живет отдельно. Он выбрал бродяжническое существование на лоне природы, вдали от человеческого контроля, деля кров со своей романтической привязанностью Бо Пип (Энни Поттс). К пятой части Вуди обзавелся залысиной и округлившимся брюшком — сугубо человеческими изъянами, которые почему-то обошли стороной Базза и Джесси.

Текущий статус культовых героев в «Истории игрушек 5»:

Джесси — лидер домашней группы игрушек у Бонни.

Базз Лайтер — всё еще верный страж, безответно влюбленный в Джесси.

Вуди — живет «дикарем» на улице вместе с Бо Пип, заметно постарел (лысина, живот).

Бонни — белая ворона среди сверстников, потому что до сих пор играет в реальные игрушки.

Бедная застенчивая Бонни стала изгоем: она единственная девочка на мили вокруг, которая до сих пор играет в обычные игрушки, а не сидит в заторможенном гипнотическом трансе перед экраном. Когда у нее появляется планшет Лилипэд, Бонни поначалу в восторге от возможности общаться с другими девочками, но интернет быстро затягивает её в жестокий мир онлайн-травли.

Тем временем Джесси в результате невероятно запутанного сюжетного финта (для разрешения которого требуется целый штурмовой отряд модернизированных версий Базза) знакомится с чудесной девочкой по имени Блейз (Микал-Мишель Харрис). Блейз живет на ферме, обожает лошадей, без ума от игрушек и могла бы стать идеальной подругой для Бонни. Параллельно в сюжете возникает банда новых скромных героев — устаревших, работающих на батарейках прото-гаджетов с жидкокристаллическими дисплеями. Среди них — обучающий горшок «Всезнайка» (озвученный Конаном О’Брайеном), чья нарративная функция, похоже, сводится к банальной мысли: «Ну, технологии — это ведь не всегда плохо».

Эхо прошлых шедевров и синдром выгорания

Любая дискуссия вокруг франшизы «История игрушек» неизбежно возвращается к легендарному моменту из второй части, где Джесси поет разрывающую душу песню When She Loved Me («Когда она меня любила») — абсолютный шедевр Рэнди Ньюмана. Это было пронзительное высказывание о том, как хозяйка разлюбила и бросила свою игрушку, катарсис, который до донышка опустошал родителей, панически боящихся дня, когда собственные дети перестанут в них нуждаться.

В пятой части создатели пытаются искусственно воссоздать этот момент. Во-первых, с помощью новой песни, написанной Тейлор Свифт, а во-вторых, через саму фабулу, которую реанимируют и разрешают крайне фальшивым и неудовлетворительным образом.

Даже не верится, что серии «История игрушек» уже больше 30 лет и она когда-то была главным столпом золотого века анимации Pixar. Но сейчас игра окончена. Наступило тотальное истощение интеллектуальной собственности.

Примечания:

Экранное противостояние традиционных игрушек и планшетов отражает реальный кризис студии Pixar, пытающейся оставаться актуальной для поколения Альфа.

Участие Тейлор Свифт и Греты Ли. Грета Ли (номинантка на «Золотой глобус» за фильм «Прошлые жизни») озвучила планшет Лилипэд. Привлечение столь модной актрисы — маркер попытки Pixar угодить взрослой синефильской аудитории. Тейлор Свифт написала заглавную лирическую песню для мультфильма. Это беспрецедентный маркетинговый ход Disney, призванный привлечь к «Истории игрушек 5» гигантскую армию «свифтис» (фанатов певицы). Однако эмоциональную глубину классических баллад Рэнди Ньюмана поп-хитом заменить не удалось. Почему Вуди стареет, а Базз — нет? В рамках лора франшизы это абсурд, ведь тряпичные и пластиковые игрушки не подвержены биологическому старению. Этот визуальный прием Сарноски (или режиссеров Pixar) — довольно топорная метафора «кризиса среднего возраста» ковбоя, который ушел от людей и живет как отшельник. Базз Лайтер же, сделанный из высококачественного пластика хай-тек индустрии 90-х, символизирует форму, которая не теряет товарный вид. Термин «IP exhaustion» (Истощение интеллектуальной собственности). Это ключевой диагноз современного Голливуда. «История игрушек 3» (2010) имела идеальный, завершенный финал. «История игрушек 4» (2019) выглядела необязательным, но коммерчески успешным эпилогом. Пятая часть, запущенная в производство исключительно ради гарантированной прибыли, демонстрирует кризис идей: авторы боятся сделать гаджеты истинным злом, чтобы не обидеть производителей реальной техники (и саму Apple, с которой у Pixar исторически родственные связи через Стива Джобса).

Рекомендации к просмотру: