ИИ-революция, которой боится Голливуд, уже происходит — в Индии

Без профсоюзов, способных затормозить столкновение, и без регулирования, способного смягчить последствия, Индия стала самым значимым в мире живым экспериментом в области ИИ-кинопроизводства — и его результаты могут предвосхитить будущее кинематографа повсюду.

Представьте себе кульминацию джеймс-кэмероновского «Титаника»: Кейт Уинслет в роли Розы, обещающая «никогда не отпускать», пока Джек в исполнении Леонардо ДиКаприо трагически погибает от переохлаждения в ледяных водах Атлантики. А теперь вообразите, что Джек не уходит под воду, а приходит в себя, затаскивает себя обратно в шлюпку, откидывает с лица свои длинные волосы, обнимает Розу — и они уплывают в закат, чтобы жить вместе долго и счастливо.

Романтическая драма «Raanjhanaa», спродюсированная Eros International и поставленная Анандом Л. Раем, стала в 2013 году одним из «спящих хитов» Индии. Снятый примерно за $3,5 млн, фильм заработал $11 млн в индийском прокате и с годами приобрёл культовый статус. В картине снимались тамильская суперзвезда Дхануш и представительница болливудской королевской династии Сонам Капур — в душераздирающей романтической трагедии, действие которой разворачивается в Варанаси и Нью-Дели. Дхануш играет Кундана — индуистского парня, чья пожизненная безответная любовь к Зое (Капур), мусульманке с политическими амбициями и другим мужчиной в сердце, загоняет его в спираль обмана, саморазрушения и жертвенности, которая завершается его душераздирающей гибелью от пули убийцы в финальные мгновения фильма.

В августе прошлого года Eros International выпустила новую тамильскую версию картины, финальные сцены которой были изменены с помощью ИИ-реконструкции — так, чтобы романтический герой выжил. Новая заключительная сцена — полностью синтетическая — заканчивается противоположностью трагической ноте оригинала: персонаж Дхануша просыпается на больничной койке с улыбкой: он пережил покушение.

Режиссёр фильма и исполнитель главной роли яростно воспротивились перевыпуску.

— Эта альтернативная концовка лишила фильм самой его души, и заинтересованные стороны пошли на это вопреки моим ясным возражениям, — написал Дхануш в соцсетях, добавив, что ИИ-изменения «угрожают целостности сторителлинга и самому наследию кинематографа».

Но их протестов оказалось недостаточно, чтобы остановить релиз.

Eros ответила жёстко: как «единственный финансист, продюсер и правообладатель Raanjhanaa», компания является «юридическим автором фильма» по индийскому закону об авторском праве и потому вольна делать с готовым произведением всё, что пожелает.

— Это было довольно болезненно, — говорит Рай, известный как режиссёр некоторых из крупнейших романтических драм Индии последнего десятилетия. — Мне было обидно, что финал моего фильма меняют и что кто-то играет с эмоциями, вложенными в мою работу.

В индустрии сошлись во мнении, что позиция Eros, скорее всего, юридически обоснованна — сколь бы морально сомнительным ни казалось такое обращение с творческими соавторами. Суть упирается в условия контрактов и переговорную силу, а большинство индустриальных соглашений в Индии сегодня составлены в духе «всеохватности»: без конкретики, позволяя студиям эксплуатировать произведение всеми существующими и будущими способами, на всех носителях и во всех форматах.

— Во многих случаях услуги актёра [или режиссёра] предоставляются на основе работы по найму — а это значит, что студия становится первичным правообладателем созданного материала, — говорит Приянка Химани, ведущий юрист в сфере развлечений и музыки из Мумбаи. — Студия вполне могла бы заявить, что она всего лишь модифицирует персонажа, который принадлежит фильму.

Единственным фактором, который, кажется, заставил Eros притормозить, стала реакция публики — поклонников оригинального Raanjhanaa, многие из которых разгромили ИИ-ремикс в социальных сетях (впрочем, немалое число других зрителей пошли на перевыпуск из любопытства, а некоторые даже написали, что счастливый финал им понравился больше).

Прадип Двиведи, CEO Eros Media World, говорит, что студия никогда не намеревалась «заменить» оригинальный фильм.

— То, что мы исследовали, было ясно обозначенной, созданной с помощью ИИ альтернативной интерпретацией, — сказал Двиведи THR по электронной почте, описав этот шаг просто как попытку понять, могут ли новые технологии позволить аудитории пересматривать знакомые истории по-новому. — Но после эпизода с Raanjhanaa компания, кажется, стала осторожнее.

Глава Eros так же отметил, что этот случай заставил его задуматься о том, что фильмы — «не просто интеллектуальная собственность», но и «эмоциональные воспоминания» для зрителей и создателей.

Индийские инсайдеры, однако, говорят, что скандал вокруг Raanjhanaa примечателен не столько дерзостью действий Eros, сколько самим фактом того, что какой-то скандал вообще случился. За несколькими заметными исключениями среди признанных авторов, индийское кинематографическое сообщество открыто и громогласно приняло ИИ всем сердцем. Едва ли не каждая стадия кинопроизводства в стране — от сценария и превизуализации до постпродакшена и полнометражных фильмов, полностью сгенерированных ИИ, — теперь перекраивается искусственным интеллектом как незаменимым соавтором.

Контраст с Голливудом — разительнее некуда. Отношения американского творческого сообщества с Кремниевой долиной за последнее десятилетие скисли — накопившаяся горечь, рождённая разрушительным воздействием смартфона на политический дискурс в США, размыванием стримингом традиционной кинотеатральной модели и долевого участия в прибыли, а также безжалостной консолидацией индустрии, которая некогда поддерживала куда более широкий средний класс работающих художников. Насмотревшись, как большой тех-бизнес подрывает едва ли не каждый источник дохода, на котором раньше держались их средства к существованию, творческие гильдии Голливуда не собирались покупаться на очередную сказку о технологическом освобождении. Забастовки WGA и SAG-AFTRA 2023 года велись в значительной степени ради создания договорных ограждений вокруг ИИ, и гильдии продолжают бороться за усиление этих мер защиты.

Но пока Голливуд сотрясают дебаты о том, место ли ИИ вообще на съёмочной площадке, Индия уже ушла далеко вперёд. В стране нет влиятельных отраслевых профсоюзов, которые настаивали бы на осторожности, а национальное законодательство, вводящее регулирование в области ИИ и защиты занятости, отсутствует — так же как и в США. Вместо этого студии, стартапы и частные лица экспериментируют открыто, амбициозно и, как сказали бы некоторые, безоглядно. В результате технология вплетается в производственный конвейер на всех уровнях, и большинство практиков настроены в отношении её потенциала беззастенчиво оптимистично.

Дипанкар Мукерджи, сооснователь и CEO базирующейся в Мумбаи Studio Blo, недавно анонсировал научно-фантастический сериал Warlord, режиссёром которого выступит известный индийский кинематографист Шекхар Капур, но создаваться он будет целиком с помощью ИИ-инструментов. Мукерджи оценивает, что около 80% индийских фильмов уже активно пользуются ИИ на стадии превизуализации. Его компания построила собственную платформу Kubrick — названную в честь легендарного режиссёра, — призванную помогать режиссёрам, которые, возможно, не слишком хорошо владеют инструментами промпт-инжиниринга. Режиссёры загружают покадровую раскадровку, отвечают на ряд вопросов о персонажах и локациях, и система генерирует сториборд, который можно дальше уточнять. Технология также драматически сжимает производственные сроки.

— На полнометражный фильм, созданный полностью с помощью ИИ, у нас обычно уходит от шести до двенадцати месяцев, — говорит Мукерджи. — Для сравнения: традиционный анимационный фильм может потребовать двух-трёх лет.

Колорист Сидхартх Мир, среди работ которого — индийский оскаровский номинант 2025 года Homebound, полагается на инструменты на базе ИИ, такие как DaVinci Resolve и Baselight, чтобы сокращать задачи, некогда занимавшие часы, до ничтожной доли этого времени. На боевике 2024 года Jigra его команда использовала инструменты отслеживания лиц, чтобы изолировать и тонко усилить выразительность глаз Алии Бхатт, — работа, которая прежде потребовала бы кропотливого покадрового ротоскопирования.

— Без таких инструментов, — считает Мир, — приходилось бы отслеживать эти элементы вручную, кадр за кадром, а это невероятно трудоёмко.

Кинооператор Сиддхартх Диван — известный по поразительным визуальным решениям в фильмах Bulbbul (2020) и Qala (2022) — обнаружил, что ИИ особенно полезен при попытке донести идеи, которые сопротивляются словесному описанию. Работая над амбициозным мифологическим эпосом, он хотел, чтобы лунный свет выглядел золотым — по биологическим причинам, связанным с тем, как человеческий глаз воспринимает свет.

— Когда я объяснял это на словах, люди не вполне понимали, как это будет выглядеть, — рассказывает он. — Тогда я сгенерировал изображения с помощью ИИ, чтобы продемонстрировать концепцию, — и это сработало.

В киноиндустрии на языке малаялам фильм 2025 года Rekhachithram пошёл ещё дальше — использовав «омоложённый» с помощью ИИ образ 74-летнего суперзвёздного актёра Маммутти, созданный путём загрузки в ИИ-систему более тысячи фотографий актёра в молодые годы. Команда также применила ИИ для изменения движений губ покойного Джона Пола, знаменитого малаяламского сценариста, умершего в 2022 году, который появляется в фильме через архивные кадры — в сценах, воссоздающих производство классической ленты Бхаратана 1985 года Kathodu Kathoram, для которой Пол написал сценарий. Используя ИИ, кинематографисты подкорректировали движения губ Пола в найденных кадрах, чтобы создать иллюзию, будто он произносит новые реплики.

Публика и бровью не повела. Rekhachithram стал первым суперхитом 2025 года в индустрии малаялам, заработав более ₹57 крор ($6,7 млн) по всему миру при скромном бюджете. ИИ-элементы не вызвали сколько-нибудь заметного возмущения; скорее, наоборот — новизна «ИИ-Маммутти» подогрела зрительское любопытство и медийное внимание, усилив коммерческий ход фильма.

Дальше всех — и дешевле всех — технологию продвинул режиссёр Рахи Анил Барве, культовый автор Tumbbad, визуально роскошного фолк-хоррора 2018 года. Его 80-минутный ИИ-фильм Mann Pisahach был завершён с бюджетом менее ₹33 000 — это около $360. Барве снял двух актёров на iPhone, а затем использовал ИИ для создания их костюмов, художественного оформления и всего окружающего мира. Чтобы обойти хорошо документированные ограничения ИИ в работе с мимикой и диалогами, он сделал фильм без единого произнесённого слова, положившись вместо этого на голос рассказчика.

— Вместо того чтобы пытаться заставить ИИ генерировать всё с нуля, что часто выглядит неестественно, я попытался воссоздать то, что уже снял, — объяснил Барве. — Если машина может воспроизвести нечто уже существующее, результат становится более правдоподобным.

Этот опыт убедил его, что режиссёрам, которые хотят использовать ИИ всерьёз, потребуется выработать «совершенно новый язык сторителлинга.

Именно такое творческое переосмысление движет сценаристом-режиссёром Шакуном Батрой (Kapoor & Sons, Gehraiyaan) — одним из первых мейнстримных индийских кинематографистов, начавших экспериментировать с инструментами ИИ. Через свою компанию Jouska AI команда Батры использует генеративные системы, включая Midjourney, Google Veo и ElevenLabs — не только для мудбордов, но и для полноценной рекламной продукции и ранней разработки полнометражных фильмов.

— В идеале будущее — гибридное, — говорит Батра. — Можно по-прежнему снимать актёров и игру традиционными способами, но использовать ИИ для миростроительства, окружения или эпизодов, которые прежде требовали колоссальных бюджетов. Но скорость сама по себе не гарантирует смысла. То, что нечто можно сгенерировать быстро, не означает, что у этого есть эмоциональная глубина. Настоящая работа по-прежнему — в намерении автора.

С коммерческой логикой трудно спорить. Виджай Субраманиам, основатель и CEO Collective Artists Network, верит, что ИИ способен фундаментально изменить уравнение стоимости индийского кино

— Можете ли вы сегодня реалистично сделать в Индии фильм за $200 млн? Скорее всего, нет, потому что ёмкость экранов не способна поддерживать бюджет такого уровня, — рассказал он. — Но если технология позволит рассказать историю того же масштаба за $50 млн вместо $200 млн, меняется всё.

Технологическое подразделение его компании, Galleri5, насчитывает более 50 инженеров, разрабатывающих то, что Субраманиам называет «крупнейшим ИИ-портфелем Индии», — микродрамы, цифровые аватары звёзд, полнометражные фильмы и веб-сериалы.

Ведущие голливудские авторы по большей части наблюдают за этим со стороны. Джеймс Кэмерон назвал ИИ-генерированных актёров «пугающими». Стивен Спилберг сказал, что выступает против любого применения ИИ, которое заменяет творческих людей. Гильермо дель Торо пошёл, пожалуй, дальше всех, заявив NPR, что он «скорее умрёт», чем использует генеративный ИИ в своей работе. Батра понимает эти опасения, но утверждает, что они исходят из позиции исключительных привилегий.

— Они говорят с вершины очень устоявшейся индустрии, — отметил он. — Восемнадцатилетний парень из штата Мадхья-Прадеш, который хочет стать режиссёром, находится в совсем другом положении. У него может не быть доступа к студиям, актёрам и бюджетам. Он не собирается ждать десять лет разрешения снять свой первый фильм.

Кинопроизводство, полагает режиссёр, может со временем уподобиться музыкальному: то, для чего раньше требовались оркестры и большие студии, теперь можно делать в спальне.

Не все, впрочем, находят утешение в нарративе о демократизации. Скептики указывают, что этот аргумент — почти один в один — повторяет ложное обещание, сопровождавшее каждую стадию развития интернета: трансформационный потенциал для индивидуальных творцов, за которым следует безжалостная консолидация, оказывающаяся, возможно, ещё хуже старой системы и её привратников: горстка всесильных платформ-победителей возвышается над легионами низкооплачиваемых производителей контента, а почти всё, что находилось посередине и что некогда поддерживало человекоразмерную творческую экономику, оказывается выпотрошено. Самые амбициозные ИИ-ставки в индийском развлекательном бизнесе делают не «спальные» авторы, а индийские конгломераты и индустриальные гиганты вроде Reliance, Prime Focus и хорошо капитализированные продакшен-дома — компании, у которых есть ресурсы для построения собственных производственных конвейеров и найма того меньшего числа специалистов, которое требуется для их обслуживания.

Но пока спор о творческих достоинствах ИИ продолжается, некоторые уголки индийского сектора развлечений, возможно, уже миновали точку, за которой возможны переговоры.

Индийская индустрия дубляжа — обширная экосистема из примерно 20 000 внештатных артистов озвучания, обслуживающих кинорынок, который охватывает более десяти крупных языков и десятки региональных звёздных систем, — столкнулась с экзистенциальной угрозой. Корпоративная логика безжалостна: если ИИ-генерируемый дубляж действительно неотличим от человеческого оригинала и способен выдать хиндиязычный блокбастер на телугу, тамильском, каннада, малаялам и ещё полудюжине других языков одновременно — за малую долю традиционной стоимости, — бизнес-кейс для использования больших пулов живых голосов попросту исчезает.

Этот сценарий больше не гипотетический. Ветеран озвучания Газаль Ханна, дублировавшая для Netflix в Индии такие хиты, как корейский детективный сериал The Frog, оценивает, что порядка 70–80% голосов брендов в крупной индийской теле- и видеорекламе уже заменены ИИ. Аналогичный процесс идёт и в дубляже игрового кино и сериалов. Боевик-сиквел Yash Raj Films War 2, вышедший в конце 2025 года, стал знаковой демонстрацией применения ИИ в этом секторе: снятый на хинди, фильм был выпущен на нескольких языках с помощью инструмента NeuralGarage «VisualDub», который тонко подстраивает движения губ и мимику актёров — так что хиндиязычный диалог Хритика Рошана выглядит произнесённым естественно на телугу. Даже его партнёр по фильму Джр. НТР — звезда телугу, который на площадке произносил свои реплики на хинди, — в версии на телугу получил обратно собственный голос и идеально синхронизированное лицо. Амариндер Сингх Содхи, генеральный секретарь индийской Ассоциации артистов озвучания, забил тревогу.

— Если ИИ захватит всё, мы кончены, — сказал он.

Крупнейшие игроки движутся быстро. Стриминговая платформа Reliance JioHotstar, крупнейший в стране локальный видеосервис и совместное предприятие с Disney, объявила о планах интегрировать свою технологию «Voice Print» на базе ИИ на уровне всей платформы — используя клонирование голоса и инструменты синхронизации губ для высокоскоростной и дешёвой локализации библиотеки фильмов, сериалов и спортивных комментариев на множество языков. Режиссёра М.Г. Шриниваса настолько впечатлило ИИ-клонирование голоса — которое он применил, чтобы дублировать голос актёра Шивы Раджкумара с каннада на три других языка для фильма Ghost, с результатами, которые, по его словам, зрители не смогли отличить от оригинала, — что он стал сооснователем собственной компании ИИ-дубляжа AI Samhitha.

Последствия простираются далеко за пределы средств к существованию тех, кто работает в кабинках звукозаписи. Индийская киноиндустрия всегда определялась своей языковой географией — отдельные звёздные системы, отдельные аудитории, отдельные базы влияния, каждая из которых держится на естественном барьере языка. Пан-индийские релизы были растущим трендом и до ИИ; теперь, когда технология способна производить день-в-день мультиязычные релизы, практически бесшовные, этот тренд рискует стать стандартом по умолчанию. Что это будет означать для региональных индустрий, региональных фанатских сообществ и актёров, чья слава была выкована внутри одного языкового рынка, — остаётся глубоко неопределённым, но нарушение, скорее всего, будет глубоким. И это несёт глобальные последствия: если ИИ-дубляж способен унифицировать фрагментированный языковой рынок Индии, та же технология, вероятно, сделает то же самое и с международным контентом, ускоряя будущее, которое уже обретает очертания на Netflix, — будущее, где язык больше не барьер для беспрепятственного потребления контента где угодно. Никаких субтитров, никакого закадрового озвучания — только цифровым образом изменённые движения лица с синтетической речью, звучащей собственным голосом актёра, — и контент отовсюду, эффективно конкурирующий на одной и той же языковой плоскости.

Правовая система Индии изо всех сил пытается угнаться за происходящим. Ассоциация сценаристов Индии обратила внимание на использование материалов, защищённых авторским правом, для обучения ИИ-моделей без согласия и компенсации. В настоящее время в Высоком суде Дели рассматривается иск информационного агентства ANI к OpenAI о предполагаемом нарушении авторских прав, а музыкальная индустрия подала ходатайство о вмешательстве в процесс, утверждая, что её произведения тоже могли быть использованы для обучения этих систем. Химани предупреждает: ясность, возможно, наступит лишь после дорогостоящих судебных разбирательств:

— Кривая обучения в Индии, возможно, выправится только после того, как кто-то осознает: «Ой! А на это ведь требовалась лицензия».

На фоне этого брожения всё больше голосов утверждает, что единственный жизнеспособный путь вперёд — сосуществование.

Продюсер Даниш Девгн, запустивший технологически ориентированную продакшен-студию Lens Vault Studios с болливудской звездой Аджаем Девгном, говорит, что его команда использует генеративный ИИ главным образом на стадии ранней разработки — для концепт-арта, окружения, дизайна персонажей и батальных сцен, — оставаясь внимательной к дебатам об оригинальности.

— В LVS мы подходим к ИИ как к инструменту в рамках ответственной творческой рамки. Идеи, нарративы, персонажи и режиссура всегда исходят от наших сценаристов, режиссёров и дизайнеров, — говорит Девгн. — ИИ ассистирует творческому процессу, а не копирует чужую работу. Но по мере эволюции технологии индустрии потребуются более чёткие стандарты в отношении обучающих данных, атрибуции и лицензирования.

Студия в настоящее время разрабатывает несколько проектов в разных форматах — от эпизодических сериалов и цифровых короткометражных вселенных до полнометражных нарративов, включая Bal Tanhaji, приквел к хитовому театральному эпосу 2020 года Tanhaji: The Unsung Warrior с Аджаем Девгном в главной роли, — и всё это создаётся внутренним подразделением генеративного ИИ Prismix Studios.

— Ключевой момент: ИИ усиливает режиссёров, а не заменяет их, — добавляет Девгн. — ИИ просто даёт нам гораздо более просторную творческую площадку на самых ранних стадиях кинопроизводства.

Но у подхода «ответственного использования» есть свои скептики, и некоторые из них — среди самых уважаемых режиссёров Индии.

Прославленный режиссёр Анураг Кашьяп (Gangs of Wasseypur, Dev.D) находится на переднем крае экспериментов в индийском кино уже более двух десятилетий, но он — один из многих громких фигур местной индустрии, выразивших серьёзные сомнения по поводу использования ИИ.

— Моя проблема с ИИ в том, что он чего-то стоит. Он забирает — для меня — множество творческих вещей, — говорит он. — У него есть экологическая цена и человеческая цена — и это всегда остаётся у меня в голове, я не могу это игнорировать… Чтобы снять фильм, вам не нужны все эти вещи. Вам нужна только камера — и это для меня куда более вдохновляет.

После инцидента с Raanjhanaa Рай направил письма в Гильдию продюсеров Индии и в Индийскую ассоциацию режиссёров кино и телевидения, настаивая на том, чтобы контракты режиссёров включали пункт, требующий согласия авторов перед любыми будущими изменениями в их работе. Несмотря на то что Рай и Двиведи оказались по разные стороны баррикад в том конкретном сражении, в одном они согласны.

— В конечном счёте, мы верим, что будущее кинематографа будут формировать те, кто использует ИИ ответственно — с прозрачностью, уважением к авторам и глубокой приверженностью сохранению культурной целостности сторителлинга, — говорит Двиведи.

Рай, который и сам использовал ИИ для превизуализации на своём последнем фильме, формулирует прямо:

— Если его использовать в правильном направлении, он может быть полезен — иначе он разрушителен. Всё зависит от того, насколько мы хороши как ученики. Моё братство [кинематографистов] — способные ученики, так что мы сумеем исследовать больше в разных жанрах и раздвинуть возможности сторителлинга с помощью ИИ.

На данный момент Индия превращается в нечто почти беспрецедентное в истории движущегося изображения: в огромный живой эксперимент, показывающий, что происходит, когда одна из самых плодовитых киноиндустрий мира разворачивает самую разрушительную технологию со времён появления телевидения или перехода с плёнки на цифру — без профсоюзов, которые бы замедлили столкновение, и без внятного регулирования, которое помогло бы разобраться с последствиями. Результаты — к добру и к худу — могут предложить остальной глобальной индустрии развлечений предпросмотр её собственного будущего: что обретается и что теряется, когда вид искусства, построенный на человеческом творчестве и коллективном ремесле, вытесняется продукцией машин.

