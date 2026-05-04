Ужастики правят бал: «Хоум» лидирует в уик-энде независимого проката, собрав $6,4 млн и заняв 5-е строчку общего рейтинга

Фильм ужасов «Хоум» (Hokum) от студии Neon с Адамом Скоттом в главной роли, снятый Дэмьеном Маккарти (автором «Чудища»), дебютировал с результатом в $6,4 млн на 1 885 экранах — весьма достойный старт для истории о ведьмах с бюджетом в $5 млн, действие которой разворачивается в зловещей ирландской гостинице.

Картина расположилась на 5-м месте в североамериканском прокате, уступив таким лентам, как «Дьявол носит Prada 2», «Майкл», «Супер Марио. Галактика. Кино» и «Проект „Аве Мария“» — все они представляют собой крупные студийные проекты с гораздо более широким прокатным охватом.

Когда писатель Ом Бауман (Адам Скотт) уединяется в отдалённой ирландской гостинице, чтобы развеять прах родителей, его поглощают слухи о ведьме, что бродит по люксу для новобрачных. Тревожные видения и шокирующее исчезновение вынуждают его заглянуть в тёмные уголки собственного прошлого. В ролях также: Брендан Конрой, Дэвид Уилмот, Питер Кунан, Майкл Патрик, Уилл О’Коннелл и Флоренс Ордеш.

Neon занимается международными продажами картины. Это первый релиз дистрибьютора в рамках партнёрства со Spooky Pictures, которая, в свою очередь, сотрудничает с Image Nation на уровне сопродюсирования. Кроме того, «Хокум» стал очередным проектом в совместной линейке релизов с подразделением Waypoint — Cweature Features.

Стартовые сборы красноречиво свидетельствуют как о качестве самой ленты, так и об общей устойчивости кинорынка: по данным Comscore (в оригинале опечатка: Comscare), в этот уик-энд бокс-офис вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Rotten Tomatoes «Хокум» получил статус «Certified Fresh» с рейтингом критиков 86%, зрительский индекс Popcornmeter составил 82%, а оценка Cinemascore — «B».

На шестой строчке — анимационная «Скотный двор» (Animal Farm) от Angel Studio, снятая Энди Серкисом. Фильм стартовал с $3,4 млн на 2600 экранах. Основанный на культовой аллегорической повести Джорджа Оруэлла, мультфильм озвучили Сет Роген, Гейтен Матараццо, Гленн Клоуз и Вуди Харрельсон.

Акулий триллер «Глубокие воды» (Deep Water) от Magenta Light Studios дебютировал на 1675 площадках, собрав $2,15 млн. Режиссёр — Ренни Харлин, продюсер — Джин Симмонс из KISS. В главных ролях — Аарон Экхарт и Бен Кингсли. Эклектичная компания пассажиров из разных стран, следовавших рейсом из Лос-Анджелеса в Шанхай, вынуждена совершить экстренную посадку на воду, кишащую акулами.

Полнометражный аниме «О моём перерождении в слизь. Фильм: Слезы лазурного моря» от Sony/Crunchyroll, представляющий собой самостоятельную побочную историю, разворачивающуюся после событий третьего сезона сериала, стартовал с $1 млн на 837 экранах. Режиссёр — Ясухито Кикути, сценарий — Тосидзо Нэмото и Ясухито Кикути.

Релиз от 36 Cinema Distribution совместно с Variance Films — «Одна ложка шоколада» (One Spoon of Chocolate) от RZA — собрал $574 тыс. в стартовый уик-энд на 636 экранах. Основатель Wu-Tang Clan выступил режиссёром, сценаристом и продюсером триллера о мести, в центре сюжета которого — осуждённый ветеран (Шаимик Мур), ищущий искупления в маленьком городке.

Ограниченный прокат: «Последний по дороге» (The Last One For The Road) Франческо Соссаи, показанный в Каннах и выпущенный Music Box Films, собрал $7,5 тыс. на двух экранах.

Кинособытия: Трансляция оперы Чайковского «Евгений Онегин» в рамках проекта The Met: Live in HD собрала в Северной Америке около $670 тыс. за один показ (в субботу) примерно в 800 кинотеатрах (привет, санкции и «культура отмены»!). В главных партиях — сопрано Асмик Григорян и баритон Юрий Самойлов, дирижёр Тимур Зангиев (дебют в Метрополитен-опере). Повторные показы «Евгения Онегина» в избранных кинотеатрах США пройдут 6 мая. Режиссёр киноверсии — Гэри Халворсон, ведущая — меццо-сопрано Джойс Дидонато. Эти высококачественные прямые трансляции, стабильно привлекающие зрителей, завершат сезон 2025–2026 годов оперой Габриэлы Лены Франк «Последний сон Фриды и Диего» 30 мая.

Тем временем, звездный сиквел от Disney превзошел все ожидания по кассовым сборам, собрав в Северной Америке 77 миллионов долларов в первый уик-энд. Эти продажи билетов значительно превосходят показатели оригинала, который в 2006 году собрал 27,5 миллионов долларов в прокате США. Они также занимают четвертое место по стартовым сборам в этом году, уступая «Майклу» (97,5 миллионов долларов), «Супер Марио Галактика Фильм» (131 миллион долларов) и «Проекту Аве Мария» (80 миллионов долларов).

«Prada 2» собрал еще 156,6 миллионов долларов в международном прокате, доведя общие мировые кассовые сборы за выходные до 233,6 миллионов долларов.

Киностудия Disney 20th Century Studios щедро потратила средства на сиквел, который был снят примерно за 100 миллионов долларов, не считая мирового маркетингового бюджета. Для сравнения, бюджет первого фильма составлял около 40 миллионов долларов без учета инфляции. Режиссер Дэвид Фрэнкел рассказал газете New York Times, что большая часть бюджета сиквела «пошла на [актерский состав]». Уже сейчас инвестиции студии в продолжение «Prada» оправдывают себя; второй фильм, похоже, превзойдет кассовые сборы оригинала за несколько недель.

— Очень немногие трагикомедии добиваются таких успехов один раз, не говоря уже о втором, еще более крупном прокате, — отметил Дэвид А. Гросс, издатель информационного бюллетеня о кассовых сборах FranchiseRe. — Зрители, в основном женщины, не могут насытиться этим.

В основу первого фильма лег роман Лорен Вайсберг 2003 года, роман с ключом о работе ассистентом у главы Vogue Анны Винтур. В продолжении, где снова работали оригинальный режиссер Фрэнкел и сценаристка Алин Брош МакКенна, действие разворачивается спустя два десятилетия, когда Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс возвращается в журнал Runway в качестве редактора отдела статей под руководством влиятельного главного редактора Миранды Пристли, которую играет Мерил Стрип. Отзывы были смешанными, но зрители отнеслись к фильму более благосклонно и поставили ему оценку «А-» по результатам опросов CinemaScore.

«Дьявол носит Prada 2» выиграл от ностальгии, а также от того, что оригинальный актерский состав — Стрип, Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — вернулся к своим любимым ролям спустя 20 лет. Первый фильм, имевший коммерческий успех и собравший 326 миллионов долларов по всему миру, остается культурным ориентиром для нескольких поколений. Отчасти это благодаря таким бесконечно цитируемым фразам, как «приготовьтесь!» и «конечно же, двигайтесь ледяным темпом», а также один язвительный монолог о свитере лазурного цвета.

— Я и представить себе не мог, что мои реплики будут цитироваться мне каждую неделю с момента выхода фильма, — рассказал Блант , когда «Дьявол носит Prada» исполнилось 10 лет.

«Дьявол носит Prada 2» стал единственным крупным новым релизом этих выходных, поэтому остальные фильмы, вышедшие ранее, замкнули кассовые списки. Второе место занял «Майкл» с огромными 54 миллионами долларов за вторые выходные, что всего на 44% меньше, чем в дебютный уик-энд. Музыкальный биографический фильм Lionsgate о Майкле Джексоне стал настоящим хитом, собрав 183,8 миллиона долларов в Северной Америке и 423 миллиона долларов по всему миру.

Анимационный фильм Universal «Супер Марио: Галактика» занял третье место с 12,1 миллиона долларов. После четырех выходных проката семейный фильм заработал 402,67 миллиона долларов в США и более 900 миллионов долларов в других странах. миллионы по всему миру.

«Проект «Аве Мария»» занял 4-е место с 8,5 миллионами долларов, что стало еще одним уверенным удержанием позиций для космической эпопеи на седьмом уик-энде проката. На данный момент блокбастер с Райаном Гослингом в главной роли собрал 318 миллионов долларов в Северной Америке и 638,4 миллиона долларов по всему миру.

Примечания: