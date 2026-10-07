Смерть «старого» кино: слияние Paramount и Warner Bros. отдает культуру во власть ИИ и серверов

Слияние Paramount и Warner Bros. Discovery знаменует окончательную капитуляцию классической «фабрики грез» перед технологическими гигантами.

Дэвид Эллисон создает медиамонстра с 200 миллионами подписчиков, долгом в $80 миллиардов и амбициями превратить кинопроизводство в ИИ-стартап.

Эпопея, державшая в напряжении весь мировой медиарынок, подошла к финалу. Во вторник Paramount официально закрыла сделку по приобретению Warner Bros. Discovery за астрономические 111 миллиардов долларов. После ожесточенной войны ставок с Netflix и месяцев судебных баталий на свет появился объединенный конгломерат, получивший имя Skydance.

Во главе новоиспеченной медиаимперии встал 43-летний Дэвид Эллисон — сын одного из богатейших людей планеты, сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Должность соруководителя занял Инон Крейз, бывший генеральный директор Mattel, прославившийся триумфальным перезапуском бренда «Барби». Тандем берет под контроль беспрецедентный пул активов: легендарные киностудии Paramount Pictures и Warner Bros., флагманский стриминг HBO Max, а также две ключевые новостные телесети США — CBS News и CNN.

— Это исторический день не только для Skydance, но и для всей нашей индустрии, — объявил Эллисон. — С самого начала нашей целью было объединить две студии с великой историей, чтобы создать мощного игрока, способного рассказывать потрясающие истории во всех жанрах, на любых платформах и для любой аудитории мира. Теперь эта мечта стала реальностью.

Под колпаком антимонопольщиков

Объединение Paramount и Warner Bros. сокращает число классических голливудских студий-мейджоров так называемой «Большой пятерки» (куда также входят Disney, Universal и Sony) фактически до четырех. Концентрация такого объема интеллектуальной собственности в одних руках вызвала яростное сопротивление: штаты Калифорния, Нью-Йорк и еще десять регионов подали судебные иски, опасаясь, что сделка попросту уничтожит здоровую конкуренцию и приведет к сокращению кинотеатрального проката.

Слияние удалось спасти лишь ценой жесткого мирового соглашения. По условиям договоренностей Skydance юридически обязуется выпускать в кинотеатральный прокат не менее 30 полнометражных фильмов в год и производить более 180 телесериалов. Кроме того, телеканалы CBS News и CNN обязаны сохранить независимые редакционные советы. За соблюдением пакта будет следить назначенный судом независимый трасти.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта подчеркнул, что регуляторы не питают иллюзий:

— Это соглашение — не благословение слияния. Мы по-прежнему убеждены, что дальнейшая монополизация отраслей, критически важных для американской экономики, не сулит ничего хорошего ни потребителям, ни рынку.

Отдельный повод для тревоги — политический крен. Отец Дэвида, Ларри Эллисон (состояние по версии Bloomberg — $193 млрд), был одним из крупнейших доноров предвыборной кампании Дональда Трампа. Когда Skydance в прошлом году получила контроль над Paramount, Дэвид назначил главой новостной службы CBS News Бари Вайс — бывшую колумнистку The New York Times, прославившуюся созданием праволиберального «анти-woke» медиа, несмотря на полное отсутствие у нее опыта работы на телевидении. Канал тут же столкнулся с обвинениями в предвзятости в пользу администрации Трампа. Теперь скептики гадают, какая судьба ждет редакционную политику CNN. Глава телеканала Марк Томпсон поспешил успокоить сотрудников, заявив, что сохранит свой пост, а руководство Skydance «целиком разделяет принципы независимой журналистики».

Голливуд на коде: ставка на софт вместо сценариев

Если Уолл-стрит и рукоплещет сделке, то вовсе не из-за любви Эллисона-младшего к классическому кинематографу. Главный козырь Skydance в глазах инвесторов — обещание превратить неповоротливого медиамамонта в высокотехнологичную экосистему. В официальном пресс-релизе слово «технологии» повторяется девять раз: команду топ-менеджеров спешно комплектуют ветеранами Google, Meta и флагмана машинного обучения Scale AI.

— Если вы не способны создать технологический продукт, способный на равных конкурировать с разработками Кремниевой долины, в этой игре вам делать нечего, — не раз заявлял Дэвид Эллисон.

План руководства амбициозен: переписать «под капотом» весь софт стриминговых сервисов (интерфейсы Paramount+ и HBO Max давно вызывали зубную боль у пользователей на фоне Netflix или Amazon) и объединить их в единую монструозную платформу с базой свыше 200 миллионов подписчиков. Инструменты генеративного искусственного интеллекта Эллисон открыто называет «катализатором эффективности» (force multiplier), намереваясь внедрить алгоритмы на всех стадиях — от скрипт-докторинга и превизуализации до дистрибуции и таргетинга рекламы. Опыт Инона Крейза по коммерциализации интеллектуальной собственности обещает агрессивную монетизацию франшиз с помощью нейросетей.

Цена господства: 80 миллиардов долга

Однако за красивыми фасадами скрывается суровая финансовая арифметика. Новая Skydance глубоко закредитована: долговая нагрузка компании оценивается в гигантские 80 миллиардов долларов, и кредиторы требуют агрессивного графика выплат.

На практике это означает одно — масштабную чистку. Эксперты сходятся во мнении: когда менеджеры из Кремниевой долины говорят об «оптимизации дублирующих структур и технологических платформ», индустрии стоит приготовиться к жестоким массовым увольнениям.

Более того, новому гиганту придется вести войну на чужом поле. Современный Голливуд сражается за внимание зрителя уже не друг с другом, а с бигтехом. Главным экраном Америки давно стал YouTube с его умными рекомендательными алгоритмами; миллиарды часов внимания пожирают «микродорамы» из TikTok (к слову, хранение данных которого в США обеспечивает именно Oracle Эллисона-старшего); а кассу все чаще срывают инди-проекты нового поколения авторов, вышедших из Сети.

Создание Skydance — персональный триумф молодого техно-наследника, доказавшего, что за деньги Кремниевой долины можно купить даже историческое сердце развлекательной индустрии. Однако руководить киностудиями — это не то же самое, что накатывать обновления для операционных систем. Сумеет ли империя Эллисона сохранить магию кино, пытаясь измерить ее сухими метриками эффективности, или Голливуд окончательно превратится в придаток серверов Сан-Франциско — вопрос, цена ответа на который составляет $111 миллиардов.

Примечания:

Это одно из последних крупных слияний «старого Голливуда». Остаются Disney, Universal (Comcast) и Sony. Сделка прошла через войну ставок с Netflix, отказы Заслава и в итоге более выгодное предложение Эллисона, которому нужна была масштабируемость в стриминговых войнах. Paramount Эллисон купил в августе 2025-го при финансовой поддержке отца.

Бари Вайс — фигура крайне поляризующая: её издание The Free Press позиционируется как противовес «вокизму». Назначение человека без телеопыта главой CBS News сразу вызвало обвинения в идеологическом захвате. Независимые редсоветы в соглашении — попытка штатов хотя бы формально защитить CNN и CBS.

80 миллиардов долга при агрессивном графике погашения означают жёсткую экономию. Унификация стриминга (сейчас у двух компаний несколько сервисов) — логичный, но болезненный шаг: зрители получат один вход, сотрудники — сокращения.

ИИ в Голливуде — горячая тема: забастовки гильдий, споры об авторских правах, опасения массовой замены людей. Эллисон позиционирует его как инструмент, а не замену. Лицензирование персонажей для генеративных моделей (как пробовал Disney с Sora) может стать новой статьёй дохода.

Связь с TikTok и Oracle добавляет политический слой: Ларри Эллисон помогал сохранить TikTok в США.

Клан Эллисонов: Дэвид Эллисон — профессиональный пилот и кинопродюсер, основавший Skydance в 2006 году. Он стоял за возрождением франшиз «Миссия невыполнима» (начиная с «Протокола Фантом») и суперхитом «Топ Ган: Мэверик». Его отец, Ларри Эллисон — легендарный сооснователь корпорации Oracle, близкий друг Илона Маска и Дональда Трампа, один из самых агрессивных бизнес-хищников в истории IT-индустрии. Финансовая мощь семьи Эллисонов позволила Дэвиду обойти традиционные голливудские кланы.

Инон Крейз (Ynon Kreiz): Бизнесмен, сотворивший чудо с компанией Mattel. Он превратил кризисного производителя игрушек в фабрику контента, высшей точкой чего стал фильм Греты Гервиг «Барби» (свыше $1,4 млрд сборов). Его назначение соруководителем Skydance — явный сигнал, что студия намерена безжалостно эксплуатировать библиотеки своих франшиз («Гарри Поттер», DC Comics, «Властелин Колец», «Звездный путь», «Трансформеры»).

Рекомендации:

Следить стоит не за громкими заявлениями, а за тремя вещами: сколько фильмов и шоу реально выйдет (обязательство 30+180 — минимум, но качество и разнообразие важнее), насколько независимыми останутся CNN и CBS на практике, и как быстро (и насколько болезненно) объединят стриминги. Если вы зритель — готовьтесь к одному большому сервису вместо двух. Если работаете в индустрии — к волне сокращений под соусом «технологической эффективности». Фильмы по видеоиграм и ИИ-эксперименты, скорее всего, станут визитной карточкой нового Скайденса.