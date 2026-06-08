Сборы «Закулисья» превысили $212 млн в мировом прокате: это самый кассовый фильм в истории студии A24, обошедший «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе

Всего за десять дней проката фильм «Backrooms» (Закулисье реальности) от студии A24 стал ее самым кассовым проектом за всю историю: текущие мировые сборы достигли отметки в $212,6 млн, сместив с пьедестала картину «Марти Суприм», чья итоговая мировая касса составила $191,2 млн.

По предварительным итогам полнометражная адаптация вирусной интернет-франшизы от режиссера Кейна Парсонса заняла третье место в мировом прокате по итогам своего второго уик-энда, собрав $50,1 млн на 52 территориях. Из них $25,9 млн пришлись на домашний прокат (Северная Америка, падение составило 68%), а еще $24,1 млн принесли зарубежные рынки. Общая касса в Северной Америке на данный момент составляет $135 млн, а международные сборы достигли $77,6 млн.

Из примечательных достижений «Backrooms»: фильм с большим отрывом занял первое место в Испании, собрав $2 млн. Картина с Чиветелем Эджиофором и Ренате Реинсве в главных ролях также продемонстрировала лучшие стартовые сборы в истории релизов A24 в Малайзии и на Филиппинах.

Что касается удержания аудитории на второй неделе, Латинская Америка продолжает лидировать среди всех зарубежных рынков с $24,2 млн — теперь «Backrooms» является самым кассовым релизом A24 в этом регионе. В Великобритании фильм не только показал лучший дебютный уик-энд для A24, но и продемонстрировал лучший старт для хоррора в этом году. Картина продолжает собирать отличную кассу в Соединенном Королевстве, принеся $3 млн за выходные и заняв третье место в общем зачете. Итоговые сборы там достигли $11,6 млн. В Австралии и Новой Зеландии фильм обошел «Марти Суприм», став самым успешным проектом студии на этой территории с текущим результатом в $7,9 млн. Южная Корея показала впечатляюще низкое падение сборов — всего -11% по сравнению с первым уик-эндом; общая сумма составила $5,7 млн, что также стало рекордом для A24 в этой стране.

Тем временем фильм «Одержимость» (Obsession) от Focus Features, снятый YouTube-криэйтором в жанре хоррор Карри Баркером, собрав $224,6 млн, также стал самым кассовым проектом специализированного подразделения Universal, обойдя «Аббатство Даунтон» 2019 года.

Менее чем за год студия A24 побила собственные рекорды дважды: вирусный хит Кейна Парсонса «Backrooms» станет самым кассовым фильмом нью-йоркской студии в эти выходные, или, в крайнем случае, к понедельнику, превзойдя мировой результат в $191,2 млн, ранее установленный фильмом «Марти Суприм» с Тимоти Шаламе.

И это несмотря на резкое падение сборов «Backrooms» в Северной Америке в эти выходные, которое оценивается в -68% (результат второго уик-энда — $25,7 млн). Ожидается, что к завтрашнему дню домашняя касса составит $134,8 млн. По состоянию на вчерашний день международные сборы достигли $50,3 млн (а мировые, как ожидается, превысят $185 млн к концу воскресенья). Опять же, такое резкое падение объясняется тем, что «Backrooms» — это франшиза с ярко выраженным фанатским ажиотажем на старте (fan-front loaded), при этом 81% аудитории второго уик-энда всё еще составляют зрители до 35 лет.

«Backrooms» устанавливает этот рекорд за первые 10 (от силы 11) дней проката. Для сравнения, фильму Джоша Сафди «Марти Суприм», получившему 9 номинаций на «Оскар», потребовалось 53 дня, чтобы сместить предыдущего многолетнего рекордсмена A24 — обладателя множества «Оскаров», картину «Всё везде и сразу» ($147,9 млн в мире).

«Backrooms» стал самым кассовым фильмом A24 в домашнем прокате, обогнав «Марти Суприм» ($96 млн) всего за шесть дней. Повторимся, для A24 это феноменальное достижение: производственный бюджет «Backrooms» составил менее $10 млн (в сопродюсировании с Chernin Entertainment), а затраты на маркетинг и дистрибуцию в США обошлись в сумму чуть более 10 миллионов.

Главные роли в «Backrooms» исполнили номинанты на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве, а производством также занимались компании Blumhouse-Atomic Monster, 21 Laps и Phobos.

Этим летом в Голливуде будут активно открывать шампанское, так как другие студии тоже демонстрируют рекордные кассовые сборы: байопик «Майкл» от Lionsgate на этих выходных преодолеет отметку в $888 млн по всему миру, став самым кассовым фильмом в истории студии. Кроме того, «Одержимость» от Focus Features, которая к завтрашнему дню соберет более $151 млн, уже стала самым кассовым релизом лейбла в США и непременно превзойдет абсолютный мировой рекорд студии Focus — «Аббатство Даунтон», завершившее прокат с $194,6 млн. (Предшественник классического лейбла Universal, компания USA Films, считает своим самым кассовым фильмом «Траффик» с $207,5 млн. Не будет ничего удивительного, если «Одержимость» в итоге перешагнет и этот порог).

Спустя более десяти лет после выхода последней части, «Очень страшное кино» доказало свою устойчивость, возглавив кассовые сборы выходных с предполагаемыми 55 миллионами долларов в США за дебютный уик-энд.

На втором месте оказался другой дебютный фильм выходных, «Властелины Вселенной», заработавший $29,3 млн в США. За «Властелинами Вселенной» следует хоррор A24 «Закулисье» с $25,9 млн, а чуть дальше — фильм Focus Features, «Наваждение», с $25,6 млн.

Режиссёром «Очень страшного кино» выступил Майкл Тиддес, а в фильме Paramount и Miramax вернулись звёзды франшизы Анна Фарис и Реджина Холл. Эта комедия с рейтингом R — возвращение пародийной кинофраншизы, высмеивающей клише фильмов ужасов, популярную культуру и текущие события. Фильм, созданный в сотрудничестве с оригинальной студией Miramax, является шестой частью франшизы, но первой за более чем два десятилетия, в которой участвуют создатели серии, братья Уэйнс.

Помимо 55 миллионов долларов, собранных в прокате в США, «Очень страшное кино» заработало $50,5 млн за рубежом, в более чем 50 странах, а общая сумма мировых сборов составила $105,5 млн. Среди зрителей было примерно равное количество мужчин и женщин: 55% мужчин и 45% женщин, но преобладала молодежь: 62% покупателей билетов были моложе 30 лет.

В международном прокате «Мастера» заработали $25 млн в более чем 80 странах, а общая сумма сборов за первый уик-энд составила $54 млн.

Примечания:

Вирусная франшиза (viral IP). «Закулисье реальности» (The Backrooms) — интернет-хоррор-феномен, зародившийся в 2019 году с поста на imageboard’е 4chan. Концепция: если «проходишь сквозь стену» в реальности, ты попадаешь в бесконечные, монотонно-жёлтые офисные коридоры с мокрым ковролином и гулом люминесцентных ламп. Кейн Парсонс — подросток-ютьюбер, который начал снимать по мотивам этой creepypasta короткометражки прямо у себя дома, и его канал Kane Pixels стал вирусным хитом. A24 купила права на полнометражную адаптацию, и Парсонс дебютировал в качестве режиссёра полного метра. Это один из редких случаев, когда интернет-мем превратился в крупнобюджетный голливудский фильм. «Второй уикенд» / «second frame». В англоязычной индустрии кассовые сборы традиционно измеряют по «фреймам» (frames) — календарным уикендам (пятница–воскресенье). «Второй фрейм» — вторые выходные в прокате. Падение на 68% между первым и вторым уикендом — типично для хорроров с выраженной фанатской базой: преданные фанаты идут в первый уикенд, а «широкая» аудитория к ним не подтягивается. Чиветел Эджиофор и Ренате Рейнсве. Эджиофор — британский актёр нигерийского происхождения, номинант на «Оскар» за «12 лет рабства» (2013). Рейнсве — норвежская актриса, получившая приз Каннского фестиваля за «Худшего человека в мире» (2021). Оба — не типичный «хоррорный» кастинг, что подчёркивает амбиции A24 жанрово расширить проект. Керри Баркер (Curry Barker) — контентмейкер на YouTube, известный хоррор-тематикой. «Обсессия» — его переход из цифрового контента в большое кино, аналогично Кейну Парсонсу с «Бэкрумс». Это отражает тренд: голливудские студии всё активнее ищут таланты среди ютуберов и авторов короткого формата. Focus Features — «артхаусное» подразделение Universal Pictures, исторически ориентированное на авторское, независимое и фестивальное кино. Сборы свыше $224 млн для этого лейбла — аномалия; его привычные хиты значительно скромнее. «Нью-йоркская студия». A24 базируется в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе, что подчёркивает её изначальную «независимую» идентичность в отличие от крупных студий Голливуда. «Фанатская передняя загрузка» (fan-front loaded IP). Термин означает, что большая часть кассовых сборов приходится на первые дни проката, когда в кинотеатры устремляются фанаты франшизы. Для сравнения: фильмы с «широкой» аудиторией (семейные, романтические комедии) обычно демонстрируют более плавное падение. Падение на 68% на второй уикенд — серьёзное, но для хоррора и «фанатских» франшиз не редкость (для сравнения, типичные блокбастеры теряют 50–60%). Джош Сэфди (Josh Safdie) — американский режиссёр, известный по фильмам «Неограниченный» (Uncut Gems, 2019) с Адамом Сэндлером и «Хорошее время» (Good Time, 2017) с Робертом Паттинсоном. «Марти Суприм» — его следующий крупный проект, получивший, как утверждается, 9 номинаций на «Оскар». Для A24, студии, ассоциирующейся с авторским кино, иметь рекордсмена по кассовым сборам среди фильмов с 9 «Оскарами» — это показатель крайне необычной траектории развития. Chernin Entertainment — продюсерская компания Питера Чернина, бывшего президента News Corp. Известна франшизой «Планета обезьян», «Ford v Ferrari» и другими крупными проектами. Совместное финансирование с Chernin позволило A24 снять «Бэкрумс» за относительно скромный бюджет. «Расходы на дистрибуцию и рекламу» (P&A = Prints & Advertising). В эпоху цифрового проката «Prints» — анахронизм (речь шла о физических копиях плёнки), но термин P&A прижился. «В нескольких десятках миллионов» (teen millions) означает $10–20 млн — очень скромный рекламный бюджет для широкого релиза. Для сравнения, маркетинг крупных блокбастеров обходится в $100–200 млн. Blumhouse–Atomic Monster — объединённая продюсерская структура Джейсона Блума (Blumhouse Productions, «Астрал», «Пила», «Чёрный телефон») и Джеймса Вана (Atomic Monster, создатель «Пилы», «Заклятия», «Аквамена»). В 2024 году объединились, образовав одного из крупнейших игроков на рынке жанрового кино. 21 Laps — продюсерская компания Шона Леви, режиссёра «Очень странных дел» и «Дэдпула и Росомахи». «Майкл» от Lionsgate. Судя по всему, речь идёт о байопике Майкла Джексона. Сборы в $888 млн вывели бы Lionsgate — студию, исторически ассоциирующуюся с «Голодными играми», «Джоном Уиком» и «Сайлент Хиллом» — на новый уровень. USA Films — студия, существовавшая в конце 1990-х — начале 2000-х, поглощённая Universal и ставшая основой для Focus Features. «Траффик» Стивена Содерберга (2000) — действительно её самый кассовый фильм, получивший 4 «Оскара», в том числе за режиссуру. Creepypasta — жанр интернет-хоррора, распространяемый в виде коротких страшных текстов, изображений или видео. Название — искажённое «copy-paste»: контест копируется и передаётся от пользователя к пользователю, обрастая мифологией. «Закулисье реальности», «Слендермен», «Джефф-убийца» — наиболее известные примеры.

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