Мужское вымирание? Почему за последние 50 лет уровень тестостерона упал вдвое

Исследователи предупреждают о «серьезном кризисе мужского репродуктивного здоровья», вызванном в том числе ожирением и диабетом.

По данным ученых, за последние 50 лет средний уровень тестостерона у мужчин сократился наполовину. Исследователи бьют тревогу: человечество стоит на пороге кризиса мужской фертильности.

Согласно результатам исследования, представленным во вторник на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин за период с 1972 по 2019 год упал на 54 процента.

Ожидается, что немалую роль в этом процессе играют растущие показатели ожирения и диабета. Однако авторы работы предполагают, что причинами столь резкого спада могут быть и факторы окружающей среды — например, глобальное потепление и так называемые эндокринные разрушители (химические вещества, нарушающие работу гормональной системы, которые часто встречаются в бытовых предметах).

— Я считаю, что мы столкнулись с глубоким кризисом мужского репродуктивного здоровья, которому сегодня уделяется незаслуженно мало внимания, — заявил профессор Хагай Левин из Школы общественного здравоохранения и общинной медицины имени Брауна при Еврейском университете в Иерусалиме.

— За этот период мы зафиксировали падение общего тестостерона более чем на 50 процентов, — отметил он. — Это означает, что показатель снижался более чем на 1% ежегодно. Так что это не случайность и не статистическая погрешность, а очень устойчивая тенденция.

Эти выводы станут весомым аргументом в непрекращающихся дискуссиях о том, действительно ли мужская фертильность падает и почему это происходит. Предыдущая работа той же научной группы показала, что за последние 40 лет концентрация сперматозоидов у мужчин резко сократилась. Публикация тогда вызвала огромный общественный резонанс — вплоть до того, что министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший недавно назвал проблему угасания мужской фертильности «экзистенциальной угрозой».

Впрочем, в научном сообществе подобные заявления до сих пор вызывают споры. Тем не менее, профессор Чанна Джаясена, эндокринолог-репродуктолог из Имперского колледжа Лондона, считает, что новые данные о тестостероне должны послужить «серьезным сигналом к действию».

— Тот факт, что замеры проводились в течение нескольких исторических периодов, убеждает меня в достоверности результатов, — говорит он. — Я действительно считаю, что мужское репродуктивное здоровье ухудшается, и этот процесс, судя по всему, идет уже давно.

Связь между уровнем мужского гормона и общим состоянием здоровья носит сложный, двусторонний характер. Тестостерон регулирует выработку сперматозоидов, отвечает за либидо, помогает набирать мышечную массу, поддерживает плотность костей, а также влияет на настроение, уровень энергии и метаболизм. Проблемы со здоровьем — например, ожирение, при котором избыток жировой ткани ускоряет превращение тестостерона в женский гормон эстроген — могут приводить к снижению уровня андрогенов. Кроме того, в медицине ведутся активные споры о безопасности приема препаратов тестостерона, которые — как бы парадоксально это ни звучало — могут полностью заблокировать выработку собственных сперматозоидов.

— Репродуктивная система — это важнейший индикатор здоровья всего организма, — подчеркивает Левин. — Мы живем в среде, которая далека от идеала: это касается и химикатов, с которыми мы сталкиваемся, и климата, и нашего собственного образа жизни.

В рамках метаанализа ученые объединили данные шести долгосрочных (лонгитюдных) исследований, где уровень тестостерона замерялся как минимум в трех временных точках. В общую выборку вошли показатели 118 593 мужчин из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании за период с 1972 по 2019 год.

Каждое из этих исследований по отдельности зафиксировало падение уровня гормона. При объединении данных общее снижение составило 54 процента, причем после 2000 года этот процесс, судя по всему, ускорился.

В отдельных исследованиях делалась поправка на возраст участников, однако нельзя исключать влияние искажающих факторов — например, разницы в среднем возрасте между группами разных лет. Также ученые не всегда учитывали фактор ожирения, хотя связь между лишним весом и низким тестостероном научно доказана.

— Если бы мне пришлось строить догадки — а это научно обоснованные догадки — я бы предположил, что примерно от четверти до половины этого спада можно объяснить ожирением и метаболическим синдромом, — рассуждает Левин.

Другие эксперты считают, что делать такие выводы преждевременно.

— Ожирение и диабет вполне могли бы полностью объяснить эту картину, — утверждает Джаясена. — Снижение уровня тестостерона очевидно. Теперь нам нужно точно выяснить, влияют ли на это факторы окружающей среды помимо лишнего веса и диабета.

Какие именно внешние факторы могут быть замешаны, пока неясно: исследования загрязнения воздуха и воздействия эндокринных разрушителей часто дают противоречивые результаты. В условиях такой неопределенности, считает Левин, должен действовать принцип предосторожности.

— Нам не нужно ждать стопроцентных доказательств, — говорит он. — Нам уже сейчас следует искать более эффективные способы защиты населения от опасных химических веществ. И пока мы справляемся с этим плохо.

Профессор андрологии Манчестерского университета Аллан Пейси, не принимавший участия в исследовании, выразил беспокойство по другому поводу. По его мнению, разговоры о «дефиците тестостерона» провоцируют опасную моду на гормонозаместительную терапию в соцсетях:

— Популярное решение, которое сегодня активно продвигается, — «просто начните принимать тестостерон». Но если вы даете мужчине искусственный тестостерон, его собственная выработка спермы прекращается. Я регулярно наблюдаю это в своей клинической практике.

Примечания:

Эндокринные разрушители (endocrine-disrupting chemicals, EDCs) : Вещества, нарушающие работу гормональной системы. К ним относятся бисфенол А (BPA), фталаты, парабены. Они содержатся в пластиковой посуде, косметике, чеках из супермаркетов и детских игрушках. Они «обманывают» организм, притворяясь его собственными гормонами (например, эстрогенами), блокируя мужские гормоны.

: Вещества, нарушающие работу гормональной системы. К ним относятся бисфенол А (BPA), фталаты, парабены. Они содержатся в пластиковой посуде, косметике, чеках из супермаркетов и детских игрушках. Они «обманывают» организм, притворяясь его собственными гормонами (например, эстрогенами), блокируя мужские гормоны. Парадокс тестостероновых добавок : Это очень важный момент для мужчин. Многие думают: «Мало тестостерона — пойду куплю в аптеке гель или сделаю укол». Но организм работает по принципу обратной связи. Когда мозг видит, что тестостерона в крови много (извне), он дает команду яичкам: «Работу прекратить, гормона и так полно». В результате яички атрофируются, а выработка сперматозоидов падает практически до нуля. Это часто называют «мужской контрацепцией».

: Это очень важный момент для мужчин. Многие думают: «Мало тестостерона — пойду куплю в аптеке гель или сделаю укол». Но организм работает по принципу обратной связи. Когда мозг видит, что тестостерона в крови много (извне), он дает команду яичкам: «Работу прекратить, гормона и так полно». В результате яички атрофируются, а выработка сперматозоидов падает практически до нуля. Это часто называют «мужской контрацепцией». Роберт Ф. Кеннеди-младший : Министр здравоохранения США. Известен своим пристальным (и порой спорным) вниманием к экологии, вакцинам и хроническим заболеваниям американцев.

: Министр здравоохранения США. Известен своим пристальным (и порой спорным) вниманием к экологии, вакцинам и хроническим заболеваниям американцев. ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology): Авторитетная европейская научная организация; в тексте расшифровал название полностью для ясности.

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