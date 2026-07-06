Взорвать Арктику, перекрыть Средиземное море и построить вторую Луну: пять безумных планов по переделке нашей планеты

Всё больше учёных склоняются к мысли, что мы слишком долго игнорировали климатический кризис. Теперь наш единственный шанс предотвратить грядущие катастрофы — это прямое технологическое вмешательство.

Идея искусственного осветления облаков, распыление серы в атмосфере и запуск гигантских зеркал на орбиту (все эти методы призваны снизить количество солнечного света, достигающего поверхности Земли) активно продвигаются как коммерческими стартапами, так и целыми правительствами. Сторонники этих методов утверждают: геоинженерия стала неизбежной.

Ещё с тех пор, как ветхозаветный Бог даровал нашему виду владычество над Землей, идея переделки мира под собственные нужды оставалась одной из главных движущих сил человеческой мысли. На протяжении веков мы тешились грандиозными планами по изменению климата и окружающей среды. Сегодня, оглядываясь назад, большинство из этих проектов кажутся нам либо обречёнными на провал, либо попросту абсурдными.

Пока современные учёные варят новые технологические зелья, давайте вспомним пять самых поразительных исторических попыток перекроить облик нашей планеты.

1. Атлантропа

В 1930-х годах немецкий инженер Герман Зёргель предложил построить гигантскую плотину через Гибралтарский пролив, чтобы понизить уровень Средиземного моря на двести метров. По его расчётам, это позволило бы осушить огромные территории и создать новое плодородное «жизненное пространство» (Lebensraum), возделывать которое должны были чернокожие рабочие из Африки. Зёргель верил, что это раз и навсегда решит проблему перенаселения и избавит Европу от причин для будущих войн. В качестве бонуса объединённый континент получил бы неисчерпаемый источник дешёвой гидроэлектроэнергии.

Этот утопический проект увлёк многих: ведущие инженеры эпохи даже успели детально спроектировать плотину. Лишь немногие скептики робко интересовались, что станет, например, с каналами Венеции, когда море обмелеет (Зёргель туманно пообещал принять «особые меры»).

Удивительно, но проект «Атлантропа» пережил Вторую мировую войну и всерьёз обсуждался в научных кругах вплоть до 1960-х годов.

2. Советский план преобразования природы

Россияне всегда считали себя обделёнными в плане климата. Как метко заметил американский климатолог и специалист по географии СССР Пол Лидольф: «В целом этой стране фатально не хватает тепла».

Советский инженер Пётр Борисов придумал, как это исправить. Он предложил поднять среднюю температуру планеты на пару градусов, растопив арктические льды. Для этого требовалось «всего лишь» построить колоссальную плотину через Берингов пролив.

Задача была сверхсложной, и другие советские учёные предложили альтернативу: прорубить брешь в подводном пороге Томпсона — Вайвилла в Северной Атлантике. Для этого нужно было извлечь всего-то около 3000 квадратных километров скального грунта на глубине более километра.

Подобный полет мысли был прямым следствием провозглашённого в 1948 году «Сталинского плана преобразования природы», в рамках которого разрабатывались масштабные инженерные проекты, призванные сделать суровые советские земли более гостеприимными и продуктивными. Даже спустя десятилетия после смерти Сталина в 1953 году эти идеи продолжали всерьёз обсуждаться, пока экономисты не взбунтовались против астрономических расходов.

3. Ядерные взрывы во имя спасения планеты

Открытие энергии атома породило эпоху безграничного техно-оптимизма. Гарри Векслер, возглавлявший научный отдел Бюро погоды США с 1940-х годов до своей смерти в 1962 году, всерьёз утверждал, что десять аккуратно сброшенных на Арктику водородных бомб растопят полярные льды и откроют для человечества эру беспрецедентного тепла.

Советские же учёные посчитали, что мирный атом идеально подходит для разворота сибирских рек вспять. Они даже успели взорвать три ядерных заряда в пермской тайге, пытаясь пробить канал для переброски северных вод на юг. К их удивлению, три атомных взрыва расчистили всего 700 метров траншеи. Этот скромный результат, вкупе с внезапным радиоактивным заражением местности, поставил на проекте крест.

4. Создание второй Луны

Большинство геоинженерных проектов так и остались на бумаге, но в 1990-х годах российский проект «Знамя» фактически достиг своей цели и создал «вторую Луну» — пусть и в гораздо меньших масштабах, чем надеялись его создатели.

Идея заключалась в том, чтобы запустить на орбиту гигантские складные зеркала-сателлиты. Отражая солнечный свет на приполярные регионы России, они должны были продлить световой день, обеспечив северные города дополнительным теплом и светом, что позволило бы экономить миллионы на электричестве. Первый запущенный отражатель сумел дать на земле световое пятно диаметром пять километров. Однако во время второй попытки зеркало зацепилось за антенну орбитальной станции «Мир», а последовавший за этим крах российской экономики лишил проект финансирования.

5. Новые австралийские горы

Австралиец Лори Хоган считал, что природа обошлась с его континентом крайне несправедливо. Единственная приличная горная цепь Австралии — Большой Водораздельный хребет — слишком низкая и жмётся к восточному побережью, оставляя материку лишь узкую зелёную полосу жизни и бескрайнюю засушливую пустыню в центре. Насколько лучше было бы, если бы горы стояли западнее!

Хоган принял эту несправедливость так близко к сердцу, что в 1979 году опубликовал книгу «Рукотворная гора» (Man Made Mountain). В ней он обосновал необходимость строительства искусственного горного хребта вдоль границы Западной Австралии. Новые горы должны были растянуться на 2000 километров в длину, достигать 4 километров в высоту и 10 километров в ширину. На их склонах Хоган планировал разместить 49 мегаполисов, расчерченных по идеальной прямоугольной сетке, и 180 тысяч рыбных ферм.

Когда книга не смогла зажечь в соотечественниках строительный энтузиазм, Хоган пошёл дальше и основал политическую партию «План инженерной Австралии», которая даже участвовала в федеральных выборах 1983 года. Однако сухой математический расчёт показал: для строительства такого хребта человечеству пришлось бы переместить в разы больше горной породы, чем за всю свою предыдущую историю. И книга, и партия Хогана бесследно канули в лету.

Эти пять безумных планов — лишь верхушка геоинженерного айсберга. На протяжении истории люди пытались вызывать искусственные дожди, управлять траекториями ураганов и использовать погоду как оружие в войнах — и всё безрезультатно. Кажется, человеческому эгоцентризму действительно нет предела.

И сегодня мы снова стоим перед выбором: продолжать безумные попытки перестроить планету под себя или наконец научиться жить в согласии с тем суровым климатом, который мы сами же и создали.

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