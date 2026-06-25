«Тысяча парусов» против Илона Маска: Как Китай использует конфликты Starlink для захвата рынка спутникового интернета?

У компании SpaceSail всего несколько сотен спутников на низкой околоземной орбите, но она пользуется поддержкой государства и, по сообщениям, уже ведет переговоры с десятками стран.

Долгое время Starlink Илона Маска безраздельно доминировал в индустрии спутникового интернета, но проект, поддерживаемый правительством Китая, намерен пошатнуть его позиции.

У SpaceSail на данный момент всего пара сотен спутников на низкой околоземной орбите — капля в море по сравнению с более чем 10-тысячной группировкой Starlink. Однако компания заявляет, что этого количества уже достаточно для запуска первых коммерческих сервисов. Она стремительно масштабируется и, по сообщениям, ведет переговоры с десятками стран о предоставлении покрытия спутниковым интернетом.

По словам Блейна Курсио, основателя гонконгской консалтинговой фирмы Orbital Gateway Consulting, SpaceSail «целенаправленно бьет» по тем регионам, где Starlink столкнулся с «политическими или регуляторными проблемами». В интервью изданию Rest of World он сравнил их тактику с действиями китайского производителя электромобилей BYD, который грамотно использовал миллиардные государственные субсидии, чтобы обойти Tesla по мировым продажам.

Конечно, недавний раунд привлечения финансирования китайской компании меркнет на фоне рекордного первичного размещения акций (IPO) компании SpaceX (владельца Starlink) на колоссальную сумму 85,7 млрд долларов. Но сможет ли растущая глобальная мощь Китая помочь SpaceSail вырваться вперед?

Что такое SpaceSail?

Проект, официально именуемый на английском SpaceSail Constellation, а на китайском Цяньфань («Тысяча парусов»), был запущен в 2023 году государственной компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Его заявленная цель — обеспечение «высокоскоростного, безопасного и надежного» широкополосного интернета по всему миру.

Лань Синьчжэнь, обозреватель связанного с государством журнала Beijing Review, отметил, что SpaceSail создавался с оглядкой на национальную безопасность. В конечном итоге проект призван поддерживать «зарубежные инициативы, морскую торговлю и дипломатические миссии» Китая, избавив их от зависимости от западных корпораций или их инфраструктуры.

Проект SSST поддерживается государственным научно-исследовательским институтом Китайской академии наук и Народным правительством Шанхая, которое выделило стартовое финансирование в размере 6,7 млрд юаней ($943 млн). Инициатива остается полностью китайской: инвестиции разрешены только корпоративным структурам или экономическим организациям, базирующимся на материковом Китае (Гонконг и Макао исключены).

Публичная информация о масштабах деятельности SpaceSail весьма скудна. Однако, по данным китайской бизнес-платформы Qichacha, в 2024 году (последние доступные данные) в SSST работало 343 сотрудника. На официальной странице компании в LinkedIn указан штат от 201 до 500 человек, а китайская кадровая платформа Jobui сообщает, что в 2024 году фирма открыла 224 новые вакансии — это значительный скачок по сравнению с предыдущим годом.

Сколько спутников уже выведено на орбиту?

SpaceSail вывела свои первые аппараты в августе 2024 года, отправив 18 плоскопанельных спутников на борту ракеты-носителя «Чанчжэн-6А». Вторая группа из 18 спутников была запущена двумя месяцами позже, а третья (еще 18) — в декабре того же года.

На сегодняшний день на орбите Земли находится как минимум 200 активных спутников SpaceSail — это результат 12-го и самого недавнего запуска на борту ракеты «Чанчжэн-8» в июне этого года. Компания заявила, что текущей группировки достаточно для запуска первого коммерческого приложения: отслеживания морских судов в океане.

К концу 2026 года, когда общее число активных орбитальных аппаратов должно достигнуть 648, компания планирует начать оказание широких коммерческих услуг. По заявлениям SSST, в конечном итоге их созвездие будет состоять из более чем 15 000 спутников, что обеспечит полное глобальное покрытие.

Как SpaceSail выглядит на фоне Starlink?

Starlink — безоговорочный лидер отрасли с более чем 12 миллионами активных пользователей в 160 странах и территориях. Компания управляет группировкой из примерно 10 413 спутников и планирует расширить ее до 42 000.

SpaceSail пока безнадежно отстает, но у нее колоссальные амбиции. Компания заявляет, что к концу 2030 года на низковысотной орбите будут работать более 10 000 её спутников.

Аналитик Курсио предупреждает, что успех SpaceSail отнюдь не гарантирован, к тому же компания сталкивается с внутренней китайской конкуренцией. SpaceSail приходится бороться за ракеты-носители и финансирование с отечественным соперником — SatNet, еще одной государственной китайской фирмой, создающей собственную спутниковую группировку аналогичного масштаба под названием Guowang. Тем не менее, именно SpaceSail выглядит более естественным конкурентом Starlink на мировой арене, так как SatNet в первую очередь ориентирован на внутренние телекоммуникации и национальную безопасность Китая.

По сообщениям инсайдеров, SpaceSail ведет переговоры о запуске своих услуг с 30 странами, успешно находя свою нишу там, где соглашения с компанией Маска потерпели крах. Китайцы уже заключили крупный контракт в Бразилии, чьи власти вступили в жесткий конфликт с Маском в 2024 году из-за предполагаемого отказа миллиардера модерировать контент в своей социальной сети X. В феврале бразильское телекоммуникационное агентство Anatel официально разрешило SpaceSail начать коммерческое обслуживание на территории страны.

SpaceSail также добилась успехов в Казахстане, зарегистрировав там дочернюю компанию в январе 2025 года после того, как переговоры Астаны со Starlink сорвались из-за жестких требований страны к локальному хранению данных и безопасности.

А в декабре она подписала соглашение с европейским авиастроительным концерном Airbus о включении SpaceSail в список опциональных провайдеров бортового Wi-Fi для пассажиров.

О «спутниковых войнах». SpaceSail — лишь один элемент масштабной геополитической борьбы за контроль над орбитой:

Starlink (США) : 10 400+ спутников, 12 млн пользователей, планы до 42 000.

: 10 400+ спутников, 12 млн пользователей, планы до 42 000. SpaceSail (Китай) : 200+ спутников, планы до 15 000.

: 200+ спутников, планы до 15 000. OneWeb (Великобритания/ЕС) : 648 спутников, ориентация на корпоративный рынок.

: 648 спутников, ориентация на корпоративный рынок. Amazon Kuiper (США) : в разработке, планы до 3 236 спутников.

: в разработке, планы до 3 236 спутников. Guowang/SatNet (Китай): в разработке, планы до 13 000 спутников.

К 2030 году на низкой околоземной орбите может находиться более 100 000 спутников — что создаёт проблемы: космический мусор, столкновения, «засорение» орбит.

О стратегии «BYD в космосе»:

Государственные субсидии → снижение цены → вытеснение конкурентов. Фокус на «проблемных» рынках (страны, разругавшиеся с Маском). Вертикальная интеграция (собственные ракеты, спутники, инфраструктура). «Цифровой шёлковый путь» (Digital Silk Road) — SpaceSail как элемент инициативы «Один пояс, один путь».

РФ имеет собственную программу спутникового интернета — «Сфера» (запуск спутников Sphere/Ямал/Скиф планируется до 2030 года). Российская программа значительно отстаёт от китайской и американской: число спутников исчисляется десятками, а не тысячами. А количество ракетных запусков — единицами. При этом РФ может быть заинтересована в SpaceSail как альтернативе Starlink (который, по данным Пентагона, используется украинскими военными).

К чтению:

«Chip War» (Chris Miller, 2022) — о геополитике технологий; незаменима для понимания контекста.

— о геополитике технологий; незаменима для понимания контекста. «Liftoff: Elon Musk and the Desperate Early Days That Launched SpaceX» (Eric Berger, 2021) — история SpaceX; помогает понять, что именно SpaceSail пытается оспорить.

— история SpaceX; помогает понять, что именно SpaceSail пытается оспорить. «When China Goes to the Moon» (Академические статьи, 2020-е) — о китайской космической программе в целом.

— о китайской космической программе в целом. Отчёты Orbital Gateway Consulting (Blaine Curcio) — аналитика по азиатским спутниковым рынкам.

— аналитика по азиатским спутниковым рынкам. «The Space Barons» (Christian Davenport, 2018) — о «баронах космоса» (Маск, Безос, Брэнсон); для понимания контекста «частного космоса».

Для сравнения: