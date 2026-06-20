Цифровая колония США… Как вирусный прогноз о крахе Европы заставил политиков ЕС поверить в ИИ-апокалипсис

Говорит ли этот мысленный эксперимент о доминировании США в технологиях столько же о реальном положении дел, сколько о всеобщей ИИ-панике?

На дворе 2031 год, и США с Китаем готовы разорвать Европу на куски.

США вкачали колоссальные суммы в дата-центры, а ЕС — нет. Китай наладил производство роботов, а Европа — нет. Американские компании «реструктурировали» свои рабочие процессы вокруг искусственного интеллекта и уволили лишних людей, в то время как европейские работники продолжали уходить на долгие обеденные перерывы, делегировав скучную административную рутину ИИ-модели Claude.

И вот пришло время собирать камни. Экономика Европы лежит в руинах, потому что у нее нет собственного ИИ. Популизм набирает силу, курс евро шатается, кибератаки рвут на части европейский бизнес. На этом фоне даже Брекзит начинает казаться не такой уж плохой идеей. Похоже, это конец Европейского Союза.

По крайней мере, так выглядит спекулятивный мысленный эксперимент под названием «Европа 2031». Он был написан аналитиками из Брюсселя и, по случайному совпадению, опубликован ровно за день до того, как администрация Трампа решила заблокировать «иностранным гражданам» доступ к невероятно распиаренной ИИ-модели Fable от компании Anthropic.

В последовавшую за этим тревожную неделю переговоров G7 этот сценарий стал вирусным, подпитывая лихорадочные дискуссии острой необходимости технологического суверенитета ЕС. Документ прочитали члены Европейского парламента, и, по словам его авторов, он даже поднимался в ходе дипломатических дискуссий «полуторной дорожки» (Track 1.5) между британскими и немецкими чиновниками в начале этой недели.

Авторы сценария заявляют, что чувствуют себя «оправданными» — как из-за привлеченного внимания, так и потому, что одно из их предсказаний (о том, что США ограничат глобальный доступ к передовым ИИ-моделям) уже, похоже, ненадолго стало реальностью. Они надеются, что их текст подтолкнет Европу к радикальной смене курса в сфере ИИ.

Эта работа — часть набирающего популярность жанра вымышленных ИИ-сценариев конца света. Они создаются малоизвестными фигурами, но за последний год неожиданно завоевали умы политиков. В 2025 году прогремел проект «ИИ 2027» — мысленный эксперимент, в финале которого сверхразумный ИИ уничтожает человечество, чтобы освободить место для новых дата-центров. В феврале еще один спекулятивный сценарий смоделировал крах экономики США из-за ИИ. (Первый текст внимательно изучал вице-президент США Джей Ди Вэнс, второй — спровоцировал панику на фондовом рынке).

Единственная проблема заключается в том, что эти мысленные эксперименты порой базируются на текущих ИИ-трендах, результаты которых остаются неопределенными или сомнительными.

Максимилиан Негеле, один из соавторов «Европы 2031», говорит, что присоединился к проекту из-за «невероятного барьера перевода» между чиновниками Брюсселя и разработчиками в Сан-Франциско. Ради этого он в этом году уволился из американского аналитического центра Rand.

— Как человек, который часто бывает в Сан-Франциско и общается с местными, я могу сказать: то, что происходит сейчас в Европе, выглядит для меня как автокатастрофа в замедленной съемке, — отмечает он.

Сам сценарий разворачивается от лица вымышленной Каролин Дюбуа — наивной и полной энтузиазма сотрудницы брюссельского аппарата. У нее есть немецкий друг Кристиан Фогт, основавший стартап в Сан-Франциско. Приехав к нему в гости, она поражается американской «70-80-часовой» рабочей неделе и чувствует дискомфорт от непоколебимой уверенности «технобро» в том, что мир вот-вот изменится навсегда.

Вернувшись в Европу, она пытается проповедовать своим благонамеренным боссам о надвигающемся будущем ИИ, но терпит фиаско. Скептицизма слишком много, и большинство вокруг считает ИИ очередным финансовым пузырем.

Дальше события нарастают как снежный ком. Американцы тратят гигантские суммы на масштабное строительство ИИ-инфраструктуры (в сценарии упоминаются реальные сделки на $100 млрд между OpenAI и Nvidia, контракт на $300 млрд между OpenAI и Oracle, а также «бульдозеры», взрывающие землю в Техасе под новые дата-центры). Европейцы тем временем предлагают вялый инвестиционный пакет и игнорируют мольбы советников дать «полный нормативный карт-бланш провайдерам дата-центров».

Спустя несколько лет Америка монополизирует 70% мировых «вычислительных мощностей» — полупроводниковых чипов, наполняющих дата-центры, в которых обучаются ИИ-модели. Экономика Европы задыхается, в основном потому, что ее компании так и не внедрили ИИ.

Пока управляемые ИИ кибератаки уничтожают европейские фирмы, а безработица бьет рекорды, чиновники ЕС в панике пытаются разыграть свой последний козырь — нидерландскую литографическую компанию ASML, жизненно важную для производства ИИ-чипов, — чтобы выбить уступки из Пекина или Вашингтона. Но слишком поздно. США развертывают мощное шпионское ПО на базе «передового ИИ» и узнают не только самые глубокие страхи чиновников ЕС, но и то, кто из них с кем крутит романы.

Занавес опускается. Кристиан и Каролин уходят со сцены выпить. Грядет катастрофа.

Скептически настроенные читатели могут заметить, что ряд умопомрачительных сумм и мегапроектов, которые авторы приводят в качестве примера технологического триумфа США, в реальности уже развалились.

Сделка на $100 млрд между OpenAI и Nvidia — крупнейшее ИИ-соглашение прошлого года — испарилась в феврале. Контракт на $300 млрд с Oracle кажется сомнительным, особенно на фоне недавних отчетов, согласно которым создатель ChatGPT всё еще находится в многомиллиардном минусе, сжигая деньги на инфраструктуру дата-центров.

Да и бульдозеры в Техасе, возможно, уже ничего не ровняют, поскольку OpenAI вышла из флагманского ИИ-проекта, к которому, судя по всему, отсылал этот момент сценария.

Авторы смотрят на эти нестыковки философски. На протяжении всего текста они предвосхищают потенциальные возражения (например, о том, что хайп вокруг ИИ раздут) тем, что вкладывают эти самые сомнения в уста незадачливых европейских чиновников, которые в итоге трагически ошибаются.

— Я не исключаю, что на рынке есть некая излишняя эйфория, и что одна-две ИИ-компании могут обанкротиться, — говорит Негеле. — Но мы хотели передать общее ощущение того вектора развития, который, как мы полагаем, нас ждет.

Он и его соавтор Алекс Петрополус согласны с тем, что на пути могут быть кочки — включая растущее сопротивление строительству дата-центров в самих США. «Послушайте, люди в целом ненавидят ИИ. Многие ненавидят. Люди ненавидят дата-центры. Они портят пейзаж. Они усиливают власть бигтеха. Это очень, очень непопулярная политика».

Тем не менее, авторы «Европы 2031» уверены, что решение проблемы Европы — это именно дата-центры. Их нужно строить больше и быстрее, в идеале — в специальных «ИИ-зонах», где вопросы энергообеспечения и планирования будут оптимизированы и лишены бюрократии.

— Наш взгляд таков: общее предложение дата-центров в мире крайне неэластично. В год в мире может быть построено лишь ограниченное их количество. И вопрос лишь в том, сколько из них вы хотите построить в США, а сколько — в Европе? — говорит Петрополус.

Стоит также отметить, что главная организация, стоящая за публикацией сценария «Европа 2031» — базирующийся в Брюсселе фонд Arq Foundation, — описывает себя как «ни правозащитное НКО, ни венчурный стартап» и не раскрывает своих спонсоров.

Впрочем, брюссельские политики, прочитавшие этот текст, могут вынести из него куда более простой урок: сценарий кристаллизовал разговоры о необходимости технологического суверенитета Европы.

— Я считаю, что некоторые элементы сценария «Европа 2031» вполне могут стать реальностью, — говорит Николас Касарес, член Европарламента от Испании. — Но я думаю, они немного сгущают краски, чтобы привлечь наше внимание.

То, что США отрезали Европе доступ к ИИ-модели Fable, по его словам, означает, что ЕС пора задать себе более жесткие вопросы: кто именно строит нашу ИИ-инфраструктуру и кто будет извлекать из нее выгоду?

— В чем добавленная стоимость от того, что дата-центры OpenAI или Anthropic находятся на территории Европы? — задается вопросом он. — Мы покупаемся на нарратив о том, что нам нужна куча дата-центров, чтобы не проиграть гонку ИИ. Но это же безумие… мы сами мостим дорогу для инфраструктуры, которую они будут использовать, а нам иногда даже не будут давать к ней доступа.

Примечания:

ASML: Это абсолютно реальная нидерландская компания, и сейчас это самая важная компания в мире. Только они обладают монополией на производство EUV-литографов (огромных машин за сотни миллионов долларов, без которых невозможно напечатать ни один современный чип для смартфонов или дата-центров). США сейчас всеми силами давят на Нидерланды, чтобы те не продавали эти машины Китаю.

Это абсолютно реальная нидерландская компания, и сейчас это самая важная компания в мире. Только они обладают монополией на производство EUV-литографов (огромных машин за сотни миллионов долларов, без которых невозможно напечатать ни один современный чип для смартфонов или дата-центров). США сейчас всеми силами давят на Нидерланды, чтобы те не продавали эти машины Китаю. Compute (Вычислительные мощности): Нефть XXI века. Сейчас ИИ-компании соревнуются не в алгоритмах, а в том, кто сможет закупить больше видеокарт (чипов от Nvidia).

Нефть XXI века. Сейчас ИИ-компании соревнуются не в алгоритмах, а в том, кто сможет закупить больше видеокарт (чипов от Nvidia). Tech sovereignty (Технологический суверенитет): Главная головная боль реального Евросоюза прямо сейчас. Они ввели жесткий закон об ИИ (AI Act), запрещающий корпорациям нарушать права людей, но в ответ Apple, Meta и OpenAI просто отказались запускать свои нейросети на территории Европы. Европа боится превратиться в технологическую провинцию.

Главная головная боль реального Евросоюза прямо сейчас. Они ввели жесткий закон об ИИ (AI Act), запрещающий корпорациям нарушать права людей, но в ответ Apple, Meta и OpenAI просто отказались запускать свои нейросети на территории Европы. Европа боится превратиться в технологическую провинцию. Track 1.5 discussions (Дипломатия «полуторной дорожки»): В политологии Track 1 — это официальные переговоры политиков (президенты, министры). Track 2 — неофициальные (академики, ученые). Track 1.5 — это когда действующие политики встречаются с независимыми экспертами в неформальной обстановке за закрытыми дверями, чтобы обсудить то, что нельзя говорить в пресс-релизах.

В политологии Track 1 — это официальные переговоры политиков (президенты, министры). Track 2 — неофициальные (академики, ученые). Track 1.5 — это когда действующие политики встречаются с независимыми экспертами в неформальной обстановке за закрытыми дверями, чтобы обсудить то, что нельзя говорить в пресс-релизах. Inelastic supply (Неэластичное предложение): Экономический термин. Дата-центры требуют гигантских электростанций, воды для охлаждения и чипов. Вы не можете просто «построить больше», если у вас есть деньги — ресурсы планеты ограничены. Поэтому тот, кто успеет построить их у себя, оставит остальных ни с чем.

Экономический термин. Дата-центры требуют гигантских электростанций, воды для охлаждения и чипов. Вы не можете просто «построить больше», если у вас есть деньги — ресурсы планеты ограничены. Поэтому тот, кто успеет построить их у себя, оставит остальных ни с чем. Chickens coming home to roost: Английская идиома, означающая, что прошлые ошибки или плохие решения возвращаются, чтобы нанести вам вред (буквально «куры возвращаются на насест»).

Контекст:

О жанре «ИИ-сценариев Судного дня». Вымышленные сценарии, написанные не писателями-фантастами, а аналитиками, становятся инструментом влияния на политику. Это — новая форма «фикциональной аналитики»: авторы используют приёмы storytelling’а (персонажи, диалоги, драматические повороты) для того, чтобы «достучаться» до политиков, которые не читают сухих отчётов. Критики указывают на опасность: вымысел воспринимается как факт; сценарии, основанные на предположениях, формируют политику.

Вымышленные сценарии, написанные не писателями-фантастами, а аналитиками, становятся инструментом влияния на политику. Это — новая форма «фикциональной аналитики»: авторы используют приёмы storytelling’а (персонажи, диалоги, драматические повороты) для того, чтобы «достучаться» до политиков, которые не читают сухих отчётов. Критики указывают на опасность: вымысел воспринимается как факт; сценарии, основанные на предположениях, формируют политику. О «технологическом суверенитете» как идее. Концепция «технологического суверенитета» — одна из ключевых в мировой политике 2020-х. Каждый крупный игрок продвигает свою версию: США — «свободный рынок с национальной безопасностью»; Китай — «государственный капитализм с автаркией»; ЕС — «регулирование с суверенитетом». «Европа 2031» утверждает, что европейская версия — наихудшая из трёх: ни свободного рынка, ни государственного контроля, ни собственных технологий.

Концепция «технологического суверенитета» — одна из ключевых в мировой политике 2020-х. Каждый крупный игрок продвигает свою версию: США — «свободный рынок с национальной безопасностью»; Китай — «государственный капитализм с автаркией»; ЕС — «регулирование с суверенитетом». «Европа 2031» утверждает, что европейская версия — наихудшая из трёх: ни свободного рынка, ни государственного контроля, ни собственных технологий. Для российского читателя. Дискуссия о «технологическом суверенитете» в EU напрямую перекликается с российской повесткой: Россия также пытается развить собственные ИИ-технологии (Сбер, Яндекс, МТС, Альфа-Банк) в условиях ограничений на доступ к западным чипам и инфраструктуре. Российская ситуация даже более «европейская», чем сама Европа: ограниченный доступ к compute, зависимость от импорта, регуляторные барьеры. Сценарий «Европа 2031» может быть прочитан как «Россия 2031» — с поправкой на масштаб.

Дискуссия о «технологическом суверенитете» в EU напрямую перекликается с российской повесткой: Россия также пытается развить собственные ИИ-технологии (Сбер, Яндекс, МТС, Альфа-Банк) в условиях ограничений на доступ к западным чипам и инфраструктуре. Российская ситуация даже более «европейская», чем сама Европа: ограниченный доступ к compute, зависимость от импорта, регуляторные барьеры. Сценарий «Европа 2031» может быть прочитан как «Россия 2031» — с поправкой на масштаб. О Касаресе и его критике. Позиция Касареса — ключевая: он не отрицает угрозу, но критикует решение (больше дата-центров). Его вопрос «какова добавленная стоимость OpenAI-дата-центров в Европе?» — самый острый в статье: если дата-центры принадлежат американским компаниям, то «европейский compute» на деле — «американский compute, расположенный в Европе». Это — проблема «суверенитета на территории» vs. «суверенитета в собственности».

К чтению:

«Europe 2031» (Arq Foundation, 2026) — полный текст сценария. Рекомендуется к прочтению: написан доступным языком, с элементами художественного повествования.

— полный текст сценария. Рекомендуется к прочтению: написан доступным языком, с элементами художественного повествования. «AI 2027» (2025) — ещё один ИИ-сценарий Судного дня; полезен для сравнения подходов.

— ещё один ИИ-сценарий Судного дня; полезен для сравнения подходов. «Situational Awareness» (Leopold Aschenbrenner, 2024) — наиболее «тревожный» из ИИ-документов; повлиял на политику США.

— наиболее «тревожный» из ИИ-документов; повлиял на политику США. «The European Chips Act» (European Commission, 2023) — текст закона о полупроводниках; для понимания реальных европейских инициатив.

— текст закона о полупроводниках; для понимания реальных европейских инициатив. «The AI Act» (European Union, 2024) — первый в мире комплексный закон об регулировании ИИ; для понимания регуляторного контекста, который авторы «Европы 2031» критикуют.

— первый в мире комплексный закон об регулировании ИИ; для понимания регуляторного контекста, который авторы «Европы 2031» критикуют. «Chip War» (Chris Miller, 2022) — книга о геополитике полупроводников; лучшее введение в тему для неспециалистов.

Для сравнения: