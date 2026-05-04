«Вы можете стать любым Бондом, каким захотите» — закулисная история 007 First Light
04.05.2026, 18:58, Технологии
Теги: Кино, Литература, Развлечения
Датская студия IO Interactive, создавшая серию Hitman, берётся за британского разведчика в плюралистическом ключе — в 007 First Light, первой видеоигре о Бонде почти за 15 лет, обещающей Бонда для всех эпох. Вот всё, что вам нужно знать.
Если вы хотите рассказать историю молодого Джеймса Бонда, вам сперва придётся решить, в какого именно Бонда он вырастет. Именно эту задачу поставили перед IO Interactive — студией, получившей цифровую опеку над шпионом в 007 First Light, первой игре о Бонде почти за полтора десятилетия. Так на чём же остановиться? Станет ли их агент делать младенческие шаги в сторону грубоватой мужественности Шона Коннери? Или он репетирует иронично изогнутую бровь Роджера Мура перед зеркалом в ванной? Это если он вообще будет «киношным» Бондом. Для целого поколения геймеров этот персонаж живее всего существует как рука на дне экрана в GoldenEye 007.
Как выяснилось, Бонд из 007 First Light, чей образ воплощает Патрик Гибсон (застолбивший весьма специфическую нишу ролью будущего серийного убийцы в сериале-приквеле «Декстер: Первородный грех»), — это гремучая смесь: шрам на лице — деталь из книг Яна Флеминга, обходительное обаяние — прямиком из арсенала Пирса Броснана, а в ту секунду, когда вы впечатываете громилу в книжный шкаф, сразу ясно: кто-то зациклил «Казино Рояль» на повторе. Попытка изобрести Бонда для всех фандомов рискует не угодить никому, но в пройденном нами демо срабатывает. Что принципиально — Гибсон привносит собственную ноту: отчуждённость чужака, подкреплённую той самоуверенностью, которую однажды возьмёт на вооружение MI6.
Многогранный герой позволяет 007 First Light убедительно переключаться между стилями игры. Зайдите на шикарную пресс-конференцию в Кенсингтоне — и получите миниатюрный уровень Hitman. Подслушивая гостей, вы нащупываете пути к цели. Представиться фотографом? Или разнюхать график персонала и отправить зевающего охранника на перекур? Разница в том, что, в отличие от Агента 47, Бонд никому не свернёт шею и он скорее социальное животное, чем хищник: если вас застукали там, где не следовало бы, можно использовать «Инстинкт», чтобы задобрить обвинителя самодовольной шуткой.
Отойдите от красной ковровой дорожки — и игра перетекает в стелс с гаджетами: хакерское устройство для отвлечения электроники; химические дротики, заставляющие охранников бежать блевать в урну; и короткие вспышки рукопашных схваток. Обнаружение в Hitman обычно означает загрузку сохранения, потому что на вас набрасывается сотня телохранителей; здесь вы можете разрядить обстановку — вежливый термин для того, чтобы дать одному в лицо, а его приятелю приложить головой о подвернувшуюся эргономичную клавиатуру.
Старший дизайнер боя Том Марчам привечает любого Бонда, вошедшего в дверь.
— Мы по-настоящему рады, что вы выберете какой угодно [стиль], — говорит он. — Мы верим, что вы остановитесь на том, который принесёт вам больше всего удовольствия. Мы проектировали их все.
Столы, ещё секунду назад служившие укрытием для стелса, становятся удобными поверхностями, о которые можно разбить чью-то голову. Когда я захожу в комнату с бильярдным столом — и его таким соблазнительным битком — требуется настоящее самообладание, чтобы не перейти в открытый бой и не запустить шар кому-нибудь в лоб просто ради хрусткой драки.
Представлял ли Марчам какого-то конкретного Бонда, когда сшивал своего? Дэниел Крейг — очевидное влияние, говорит он, «просто потому что у него, возможно, лучшие экшен-сцены. Он использует крав-мага, так что мы многое берём оттуда». Но он также питает слабость к «безумию» эпохи Броснана, которое подходит градусу молодого, диковатого шпиона:
— Мы очень хотим, чтобы он не был на 100% компетентен с самого начала. Нам нужно чуть больше бардака, и мы получаем это от Пирса Броснана, где летит куча пуль — очень высокодраматичный бой.
Конечно, когда Бонд удирает от похитителей на мусоровозе, расталкивая джипы и тараня бутик модной одежды, невозможно не вспомнить, как Броснан в танке ровнял Санкт-Петербург в GoldenEye. Это вызывает в памяти и Uncharted, и ту блокбастерную хореографию, на которую за пределами Naughty Dog у немногих студий хватает аппетита или бюджета.
Здесь, пожалуй, ощущается, как IO нащупывает новую территорию. Когда Бонд уворачивается от снайперского огня на крышах или мчится по рушащемуся строительному крану, в переходах и анимациях заметна некоторая неуклюжесть — те самые мелкие детали, которые напоминают, что это отход от часовой точности Hitman. Это не означает, что постановочные сцены 007 First Light не заставляют пульс биться чаще. В одной сцене Бонд пристёгнут к креслу допроса, и вам приходится подгадывать момент для язвительных острот, чтобы удержать внимание мучителя и не сломаться под пыткой. Это лазерный стол из «Голдфингера», только вы сами в комнате и проживаете этот момент.
Именно это ощущение, по словам арт-директора Расмуса Поульсена, IO пытается отделить от Hitman:
— Вместо огромных открытых песочниц нам важно, чтобы вы чувствовали определённые вещи в определённое время, чтобы провести историю и дать игроку ощутить движение вперёд.
Плата за это — чуть меньшая свобода в глобальном масштабе. Но назвать 007 First Light «IO Interactive Lite» язык не повернётся. Если отставить сложность стелс-симуляции, диаграмма Венна Бонда и Хитмана почти даёт полное затмение: оба — кругосветные приключения, демонстрирующие международное злодейство в самом эстетически соблазнительном виде. Назовём это шиком Блофельда. Поульсен также говорит, что Бонд эпохи Крейга оказал огромное влияние на его работу над теми прошлыми играми.
Но теперь этот стиль несёт дополнительный эмоциональный и тематический вес. Поульсен видит Бонда IO как столкновение вечного романтического приключения и чёткой, современной грани.
— Это эстетики, которые борются друг с другом, ровно как и темы, которые борются друг с другом, — говорит он. — Долголетие против обещания технологической утопии. Как принадлежать, но и бросать вызов тому, что было прежде.
То же самое справедливо и для игровой студии в 2026 году: как опереться на надёжный опыт, находя новые способы удивлять и волновать? У Бонда нет лучшего воплощения.
— Поистине чудесно иметь возможность использовать все грани своего ремесла, чтобы построить для вас мир, где вы испытываете определённые ощущения — чувствуете себя чужаком [или] чувствуете, что вы на своём месте, — с персонажем, которому, надеюсь, игроки смогут сопереживать, — отмечает Поульсен. — Для меня это стало замечательным расширением наших возможностей.
Примечания:
- IO Interactive — датская студия, основанная в 2000 году в Копенгагене. Мировую известность обрела благодаря серии Hitman (с 2000 г. по н. в.), в которой игрок управляет наёмным убийцей Агентом 47. Серия славится открытыми «песочничными» уровнями, где каждый убийство можно совершить десятками способов. Студия также создала Kane & Lynch и Freedom Fighters. Получение лицензии на Джеймса Бонда — крупнейший проект в её истории.
- Последняя игра о Бонде — предыдущей крупной видеоигрой о Джеймсе Бонде была 007 Legends (2012, Eurocom/Activision), получившая разгромные отзывы. До неё — GoldenEye 007: Reloaded (2011) и Blood Stone (2010). Лицензия на Бонда перешла от Activision к Amazon/MGM, что открыло дорогу IO Interactive. 15-летний «сухой закон» — один из самых длительных простоев для такого крупного франшизного IP в истории видеоигр.
- Шон Коннери (1930–2020) — первый исполнитель роли Джеймса Бонда на большом экране (7 фильмов, 1962–1983; плюс «Никогда не говори «никогда»», 1983). Его Бонд — грубоватый, ироничный, физически внушительный; образ стал эталоном для всех последующих воплощений. По опросам, неизменно возглавляет рейтинги «лучших Бондов».
- Роджер Мур (1927–2017) — третий «официальный» Бонд (7 фильмов, 1973–1985). Его версия — лёгкая, комедийная, изящная; фирменный приём — приподнятая бровь в момент иронии. Мура критиковали за недостаток «серьёзности», но его Бонд идеально вписывался в эпоху «бондианы как аттракциона».
- GoldenEye 007 (1997, Rare для Nintendo 64) — одна из самых влиятельных видеоигр в истории, определившая стандарт шутеров от первого лица на консолях. Единственная рука Бонда, видимая на экране — отсылка к перспективе от первого лица, ставшей визитной карточкой игры. Для целого поколения (люди, родившиеся в 1980-х) GoldenEye — настоящее воплощение Бонда: не актёр, а интерфейс. Эта культурная констатация в статье весьма точна.
- Патрик Гибсон (род. 1995) — ирландский актёр, известный по роли юного Декстера Моргана в сериале «Декстер: Первобытный кровь» (Dexter: Original Sin, 2024, Paramount+). Озвучка и захват движений для Бонда — его первый крупный проект в видеоиграх. Выбор актёра, уже «пробованного» на роль молодой версии иконического персонажа, — показательная стратегия: студия словно говорит «мы знаем, как превращать легенду в приквел».
- «Декстер» — сериал Showtime (2006–2013, 2021, plus приквел 2024) о серийном убийце, который работает судебным экспертом-криминалистом днём и убивает преступников ночью. Приквел «Первобытный кровь» (Original Sin) рассказывает о становлении молодого Декстера; Гибсон играет главную роль.
- Шрам по Флемингу. В романах Яна Флеминга (1908–1964) — создателя литературного Бонда — у Джеймса на правой щеке имеется тонкий шрам длиной около трёх дюймов (7,5 см), «придающий ему облик пирата». Этот деталь впервые упоминается в романе «Казино Рояль» (1953). Большинство кинобондов шрама не имели, что делает его включение в игру примечательным — это дань именно литературному, «флеминговскому» оригиналу.
- Пирс Броснан (род. 1953) — четвёртый «официальный» Бонд (4 фильма, 1995–2002). Его Бонд — элегантный, обаятельный, с лёгкой иронией; часто считается «мостом» между классическим и современным Bond. Его эпоха совпала с расцветом видеоигр: GoldenEye 007 (1997) использовала его облик.
- «Казино Рояль» (2006) — фильм Мартина Кэмпбелла с Дэниелом Крейгом в роли Бонда; первый и, по мнению многих, лучший фильм «крейговской» эпохи. Знаменит кровавой, реалистичной сценой пыток и рукопашного боя на стройке — «самый жёсткий» Бонд на тот момент. Именно сцены драк из этого фильма, судя по рецензии, стали основой боевой системы игры.
- Фандом — от англ. fandom (fan + kingdom), сообщество поклонников. В случае с Бондом фандомы существенно различаются: поклонники книг Флеминга, фанаты конкретных актёров (коннерианцы, броснанисты, крейгисты), геймеры GoldenEye — и это не считая «кастинговых войн» за следующего Бонда. Задача «угодить всем» в таком контексте действительно нетривиальна.
- MI6 — Secret Intelligence Service (SIS), британская служба внешней разведки, основанная в 1909 году. В романах и фильмах о Бонде — его работодатель, знакомый «M» и Q-отдел гаджетов. В реальности MI6 не подверждает и не опровергает существование конкретных сотрудников; сама аббревиатура — скорее дань поп-культуре, чем официальное название.
- Кенсингтон — престижный район Лондона (Royal Borough of Kensington and Chelsea), где расположены посольства, резиденции, музеи (V&A, Natural History Museum, Science Museum) и дорогие отели. Выбор Кенсингтона в качестве локации пресс-конференции — визуальный маркер элитарности и власти.
- Агент 47 — протагонист серии Hitman: лысый, безымянный клон с штрих-кодом на затылке, профессиональный наёмный убийца. Его метод — бесшумное, безупречное устранение целей. Сравнение с Бондом проведено в статье как антитеза: 47 — хищник, Бонд — социальное животное.
- «Инстинкт» (Instinct) — игровая механика, впервые появившаяся в Hitman: Absolution (2012) и затем развитая в Hitman (World of Assassination trilogy, 2016–2021). Позволяет игроку видеть сквозь стены, определять патрульные маршруты NPC и (в Hitman) маскироваться. В 007 First Light «Инстинкт» переосмыслен как социальная механика — инструмент деэскалации через обаяние, что логично для Бонда и нехарактерно для 47.
- «Биток» (cue ball) — белый шар в бильярде. Его использование в качестве метательного оружия — классический «бондианский» жест: в фильмах Бонд регулярно импровизирует предметами обстановки. Это также отсылка к знаменитой сцене из «Библиотеки» в GoldenEye 007 (N64), где бильярдные шары были одним из подбираемых оружий.
- Дэниел Крейг (род. 1968) — пятый «официальный» Бонд (5 фильмов, 2006–2021). Его Бонд — самый мрачный, физически жёсткий и психологически сложный; считается, что Крейг «перезагрузил» франшизу. Последний фильм — «Не время умирать» (No Time to Die, 2021).
- Крав-мага (קרבי מגע, букв. «ближний бой») — израильская система рукопашного боя, разработанная для Армии обороны Израиля. Характеризуется жёсткостью, прагматизмом и акцентом на уязвимые точки. Крейг впервые привнёс крав-магу в хореографию Бонда в «Казино Рояль», что кардинально отличалось от условных «красивых» драк предыдущих эпох. Студия, по всей видимости, использует этот стиль как основу боевой системы.
- Мусоровоз (bin lorry) — cцена с мусоровозом — прямая отсылка к классическим бондианским «погоням на необычных транспортных средствах»: танк в GoldenEye (1995), парусник в «Человеке с золотым пистолетом» (1974), конная повозка в «Только для твоих глаз» (1981).
- Танковая погоня по Санкт-Петербургу — одна из самых культовых сцен бондианы: в GoldenEye (1995) Броснан в роли Бонда гонится за злодеем по улицам Санкт-Петербурга на советском танке Т-55, круша всё на пути. Сцена стала иконой и неоднократно пародировалась.
- Uncharted — серия приключенческих экшн-игр от Naughty Dog (PlayStation, 2007–2022), часто описываемая как «интерактивный блокбастер в стиле Индианы Джонса». Главный герой — охотник за сокровищами Натан Дрейк. Серия славится кинематографичными «масштабными сценами»: обрушивающиеся здания, взрывающиеся поезда, падающие самолёты. Сравнение с Uncharted — комплимент и одновременно предупреждение: IO пытается выйти за рамки своей зоны комфорта.
- Naughty Dog — американская студия (основана в 1984 г., с 2001 г. — подразделение Sony), создавшая Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted и The Last of Us. Считается одним из технологических лидеров индустрии: их игры неизменно устанавливают новые стандарты визуального качества и анимации персонажей. Упоминание Naughty Dog в контексте «кто ещё способен на такое» — высокая похвала и одновременно признание масштаба вызова, который бросает себе IO.
- «Масштабные сцены» (set pieces) — в игровой индустрии термин означает заранее спланированные, кинематографичные игровые эпизоды с высокой концентрацией действия, визуальных эффектов и драматического напряжения. Погони, взрывы, обрушения — всё это «set pieces». Термин заимствован из кинопроизводства.
- Лазерный стол Голдфингера — одна из самых знаменитых сцен в истории кино: в «Голдфингере» (1964) злодей направляет лазер на связанный Бонда, медленно продвигаясь вверх по телу. Бонд произносит: «Do you expect me to talk?» — на что Голдфингер отвечает: «No, Mr. Bond, I expect you to die!» Сцена стала архетипом «смертельной ловушки» в поп-культуре. В 007 First Light аналогичная ситуация переосмыслена как интерактивный эпизод с таймингом реплик — что превращает культовую пассивную сцену в активный геймплейный вызов.
- «Песочница» (sandbox) — в геймдизайне термин означает открытый, нелинейный уровень, где игрок сам выбирает, как достичь цели. Серия Hitman — эталонный пример «песочничного» подхода: каждый контракт можно выполнить десятками способов. Отказ от «грандиозных открытых песочниц» в пользу линейнее, «кинематографичнее» структуры — принципиальный дизайнерский выбор, который одновременно и обнадёживает (сфокусированность повествования), и тревожит (потеря свободы, столь ценной в Hitman).
- Диаграмма Венна — схема, изобретённая Джоном Венном в 1880 году, визуализирующая пересечение множеств. Когда автор говорит, что «диаграмма Венна Бонда и Хитмана — почти затмение», он имеет в виду, что два круга почти полностью совпадают: Бонд и Агент 47 принадлежат одному и тому же «жанровому пространству» — гламурные международные локации, эстетизированное насилие, гаджеты, злодеи с манией величия. Разница — в масштабе действия и эмоциональной температуре.
- «Шик Блофельда» (Blofeld chic) — Эрнст Ставро Блофельд — архиподлый злодей бондианы, лидер организации SPECTRE, появлявшийся в шести фильмах (и «неофициально» ещё в двух). Его образ — белый кот на руках, безликий силуэт, монологи о мировом господстве — стал синонимом «эстетически привлекательного злодейства». «Шик Блофельда» — стиль, при котором мировое зло выглядит неотразимо. Это точно подмечено: и Hitman, и бондиана эксплуатируют «красоту» преступления.