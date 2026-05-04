«Вы можете стать любым Бондом, каким захотите» — закулисная история 007 First Light

Датская студия IO Interactive, создавшая серию Hitman, берётся за британского разведчика в плюралистическом ключе — в 007 First Light, первой видеоигре о Бонде почти за 15 лет, обещающей Бонда для всех эпох. Вот всё, что вам нужно знать.

Если вы хотите рассказать историю молодого Джеймса Бонда, вам сперва придётся решить, в какого именно Бонда он вырастет. Именно эту задачу поставили перед IO Interactive — студией, получившей цифровую опеку над шпионом в 007 First Light, первой игре о Бонде почти за полтора десятилетия. Так на чём же остановиться? Станет ли их агент делать младенческие шаги в сторону грубоватой мужественности Шона Коннери? Или он репетирует иронично изогнутую бровь Роджера Мура перед зеркалом в ванной? Это если он вообще будет «киношным» Бондом. Для целого поколения геймеров этот персонаж живее всего существует как рука на дне экрана в GoldenEye 007.

Как выяснилось, Бонд из 007 First Light, чей образ воплощает Патрик Гибсон (застолбивший весьма специфическую нишу ролью будущего серийного убийцы в сериале-приквеле «Декстер: Первородный грех»), — это гремучая смесь: шрам на лице — деталь из книг Яна Флеминга, обходительное обаяние — прямиком из арсенала Пирса Броснана, а в ту секунду, когда вы впечатываете громилу в книжный шкаф, сразу ясно: кто-то зациклил «Казино Рояль» на повторе. Попытка изобрести Бонда для всех фандомов рискует не угодить никому, но в пройденном нами демо срабатывает. Что принципиально — Гибсон привносит собственную ноту: отчуждённость чужака, подкреплённую той самоуверенностью, которую однажды возьмёт на вооружение MI6.

Многогранный герой позволяет 007 First Light убедительно переключаться между стилями игры. Зайдите на шикарную пресс-конференцию в Кенсингтоне — и получите миниатюрный уровень Hitman. Подслушивая гостей, вы нащупываете пути к цели. Представиться фотографом? Или разнюхать график персонала и отправить зевающего охранника на перекур? Разница в том, что, в отличие от Агента 47, Бонд никому не свернёт шею и он скорее социальное животное, чем хищник: если вас застукали там, где не следовало бы, можно использовать «Инстинкт», чтобы задобрить обвинителя самодовольной шуткой.

Отойдите от красной ковровой дорожки — и игра перетекает в стелс с гаджетами: хакерское устройство для отвлечения электроники; химические дротики, заставляющие охранников бежать блевать в урну; и короткие вспышки рукопашных схваток. Обнаружение в Hitman обычно означает загрузку сохранения, потому что на вас набрасывается сотня телохранителей; здесь вы можете разрядить обстановку — вежливый термин для того, чтобы дать одному в лицо, а его приятелю приложить головой о подвернувшуюся эргономичную клавиатуру.

Старший дизайнер боя Том Марчам привечает любого Бонда, вошедшего в дверь.

— Мы по-настоящему рады, что вы выберете какой угодно [стиль], — говорит он. — Мы верим, что вы остановитесь на том, который принесёт вам больше всего удовольствия. Мы проектировали их все.

Столы, ещё секунду назад служившие укрытием для стелса, становятся удобными поверхностями, о которые можно разбить чью-то голову. Когда я захожу в комнату с бильярдным столом — и его таким соблазнительным битком — требуется настоящее самообладание, чтобы не перейти в открытый бой и не запустить шар кому-нибудь в лоб просто ради хрусткой драки.

Представлял ли Марчам какого-то конкретного Бонда, когда сшивал своего? Дэниел Крейг — очевидное влияние, говорит он, «просто потому что у него, возможно, лучшие экшен-сцены. Он использует крав-мага, так что мы многое берём оттуда». Но он также питает слабость к «безумию» эпохи Броснана, которое подходит градусу молодого, диковатого шпиона:

— Мы очень хотим, чтобы он не был на 100% компетентен с самого начала. Нам нужно чуть больше бардака, и мы получаем это от Пирса Броснана, где летит куча пуль — очень высокодраматичный бой.

Конечно, когда Бонд удирает от похитителей на мусоровозе, расталкивая джипы и тараня бутик модной одежды, невозможно не вспомнить, как Броснан в танке ровнял Санкт-Петербург в GoldenEye. Это вызывает в памяти и Uncharted, и ту блокбастерную хореографию, на которую за пределами Naughty Dog у немногих студий хватает аппетита или бюджета.

Здесь, пожалуй, ощущается, как IO нащупывает новую территорию. Когда Бонд уворачивается от снайперского огня на крышах или мчится по рушащемуся строительному крану, в переходах и анимациях заметна некоторая неуклюжесть — те самые мелкие детали, которые напоминают, что это отход от часовой точности Hitman. Это не означает, что постановочные сцены 007 First Light не заставляют пульс биться чаще. В одной сцене Бонд пристёгнут к креслу допроса, и вам приходится подгадывать момент для язвительных острот, чтобы удержать внимание мучителя и не сломаться под пыткой. Это лазерный стол из «Голдфингера», только вы сами в комнате и проживаете этот момент.

Именно это ощущение, по словам арт-директора Расмуса Поульсена, IO пытается отделить от Hitman:

— Вместо огромных открытых песочниц нам важно, чтобы вы чувствовали определённые вещи в определённое время, чтобы провести историю и дать игроку ощутить движение вперёд.

Плата за это — чуть меньшая свобода в глобальном масштабе. Но назвать 007 First Light «IO Interactive Lite» язык не повернётся. Если отставить сложность стелс-симуляции, диаграмма Венна Бонда и Хитмана почти даёт полное затмение: оба — кругосветные приключения, демонстрирующие международное злодейство в самом эстетически соблазнительном виде. Назовём это шиком Блофельда. Поульсен также говорит, что Бонд эпохи Крейга оказал огромное влияние на его работу над теми прошлыми играми.

Но теперь этот стиль несёт дополнительный эмоциональный и тематический вес. Поульсен видит Бонда IO как столкновение вечного романтического приключения и чёткой, современной грани.

— Это эстетики, которые борются друг с другом, ровно как и темы, которые борются друг с другом, — говорит он. — Долголетие против обещания технологической утопии. Как принадлежать, но и бросать вызов тому, что было прежде.

То же самое справедливо и для игровой студии в 2026 году: как опереться на надёжный опыт, находя новые способы удивлять и волновать? У Бонда нет лучшего воплощения.

— Поистине чудесно иметь возможность использовать все грани своего ремесла, чтобы построить для вас мир, где вы испытываете определённые ощущения — чувствуете себя чужаком [или] чувствуете, что вы на своём месте, — с персонажем, которому, надеюсь, игроки смогут сопереживать, — отмечает Поульсен. — Для меня это стало замечательным расширением наших возможностей.

