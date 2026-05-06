ИИ-лягушка, поющая блюз, захватывает бразильский TikTok
06.05.2026, 7:47, Технологии
Теги: Интернет, Музыка, Развлечения, Технологии
ИИ-нативные мемы встречают ИИ-генерированных лягушек и классические бразильские детские песенки.
«O Sapo não lava o pé» («Лягушка не моет ноги») — та самая песенка, которую каждый бразильский ребёнок выучивает раньше, чем научится читать. В ней рассказывается о лягушке, которая отказывается мыть ноги. Вот и весь сюжет.
На этой неделе аккаунт под названием IABatida превратил эту детскую песенку в блюзовую композицию в духе 1950-х — исполненную ансамблем из сгенерированных нейросетью лягушек в прокуренном лаунж-баре. Вокал — с хрипотцой. Гитара — тёплая, ламповая. Имеется контрабас.
И, как ни странно, это звучит чертовски хорошо.
Видео промаркировано как созданное с помощью ИИ и за несколько дней набрало более 1,5 миллионов лайков в TikTok; параллельная версия для YouTube Shorts также собирает свою аудиторию. Бразильские комментаторы заходят волнами, чтобы сказать одно и то же разными словами: «Это не должно работать. Но оно работает».
IABatida («AI Beat», буквально «ИИ-Ритм» по-португальски) выстроил целое представление на том, чтобы пропускать детские песенки и поп-классику через нейросеть так, будто их записали в другую эпоху. У аккаунта 328 000 подписчиков и 6,7 миллиона суммарных лайков. Его кавер на «Baby Shark» в стиле Motown 50-х годов в одиночку собрал 1,6 миллиона лайков. Инди-рок-версия той же песни — ещё 388 900.
Весь фокус в том, что музыка действительно неплоха. Аранжировки имеют полноценную структуру — куплеты, бриджи, сдержанные соло и голоса, которые, честно говоря, звучат весьма приятно. Визуальный ряд соответствует эпохе. Всё это ощущается продуманным, а не сляпанным на скорую руку.
И в этом-то и заключается суть. Лягушачье видео принадлежит к уже знакомому нам виду интернет-артефактов — к мемам, рождённым нейросетями. Это не просто мем, сделанный с помощью ИИ; это мем, существующий потому, что существует ИИ, и без него он был бы невозможен.
Вероятно, всё началось в конце 2023 года с тренда «Make It More»: пользователи просили ChatGPT превратить обычное изображение во что-то постепенно всё более абсурдное, пока DALL-E не сдавался.
Затем, в марте 2025-го, случился «Гиблигеддон» — когда генератор изображений GPT-4o за один час заставил миллион человек зарегистрироваться в ChatGPT, чтобы превратить свои селфи в кадры из аниме студии Ghibli. Сэм Альтман публично умолял пользователей угомониться, пока графические процессоры OpenAI плавились от нагрузки.
Далее — итальянский «брейнотрот» («brainrot», гниение мозгов): жанр, подаривший миру Тралалеро Тралала — трёхногую акулу в найковских кроссовках; Бомбардиро Крокодило — крокодила, скрещённого с бомбардировщиком Второй мировой; и Балерину Каппуччину — балерину с головой в виде чашки капучино. Тралалеро Тралала впервые появился в январе 2025 года на уже заблокированном ныне аккаунте в TikTok. Балерина Каппуччина последовала за ним в марте 2025-го. К весне того же года персонажи итальянского brainrot замелькали в рекламе Ryanair и кампаниях Loewe.
Среди других трендов полностью ИИ-рождённых мемов — тренд «pack» и «доллификация», запущенная Google после выхода Nano Banana.
То, что делает IABatida, укладывается в общую канву, но переворачивает одну переменную. Итальянский brainrot по большей части строится на шутке, что ИИ генерирует бессвязную чепуху, а нам это всё равно нравится. Лягушачий блюз работает, условно говоря, в противоположном направлении. Шутка в том, что ИИ компетентен. Подозрительно компетентен.
Вы смотрите видео, ожидая, что кульминацией станет его топорность. Вместо этого вы сидите сорок секунд и раздумываете, не налить ли себе стаканчик.
А потом песня застревает у вас в голове.
Такова новая форма экономики ИИ-мемов в 2026 году. Генераторы вроде Suno, Udio и Google Lyria 3 теперь способны по одному текстовому запросу создавать трёхминутные песни со связной структурой. Модели изображений и видео могут отрисовать лягушачий квартет в аутентичном освещении эпохи — без того, чтобы кто-то моделировал хоть один меш (трёхмерный каркас).
Барьер для создания чего-то, что выглядит и звучит как настоящая студийная запись, теперь примерно равен времени, нужному, чтобы напечатать один абзац.
В бэк-каталоге IABatida уже есть «Арабская ночь» из «Аладдина», бразильская детская классика «Пинтиньо Амарелиньо» и множество вариантов «Baby Shark» — от Motown 50-х до инди-рока. Лягушка — лишь последний экспонат. Следующий кавер выйдет, как только алгоритм остынет.
Термины и отсылки:
- «O Sapo não lava o pé»: традиционная бразильская детская песенка-игра, аналог наших «Ладушек». Сюжет действительно весь в названии, что и обыгрывается автором с иронией.
- IABatida: игра слов: batida по-португальски может означать «ритм», «удар» или «шейк» (коктейль). В названии аккаунта зашито двойное дно — «ИИ-Ритм» и одновременно отсылка к музыкальному биту.
- Motown: культовый американский лейбл, определивший звучание соул и поп-музыки 1960-х. Упомянутый стиль — с тёплым ламповым звуком, духовыми секциями и мягкой ритмикой.
- Гиблигеддон (Ghibligeddon): контаминация слов «Ghibli» (студия Хаяо Миядзаки) и «армагеддон». Отсылает к массовому наплыву пользователей, едва не обрушивших серверы OpenAI.
- Итальянский brainrot: интернет-феномен абсурдистских персонажей, порождённых нейросетями и ставших вирусными. Они не несут смысла, но именно в этом их притягательность. Tакое «гниение мозгов» породило персонажей в рекламе реальных брендов.
- Suno, Udio, Google Lyria 3: сервисы и модели для генерации музыки по текстовому описанию. Lyria — разработка Google DeepMind, позиционируемая как передовая.
- Меш (mesh): трёхмерная сетка, основа для моделирования объектов в CGI. Автор подчёркивает: раньше нужны были часы ручного труда, теперь — один промпт.
- О феномене ИИ-нативных мемов: если в 2023–2024 годах ИИ-мемы строились на дефектах генерации (шести пальцах, невозможных тенях, бессмысленных надписях), то к 2026 году появились мемы, основанные на компетентности ИИ. Лягушачий блюз смешон не потому, что он плох, а потому, что он слишком хорош для того, чем является. Это качественно иной тип юмора — юмор от осознания абсурдности самой ситуации, а не от технических артефактов.
- О музыкальной ИИ-генерации: генераторы вроде Suno и Udio к 2026 году научились создавать музыку с полноценной структурой. Это вызывает серьёзные этические и юридические вопросы, которые статья лишь обозначает, но не рассматривает: авторские права на стилистическое подражание, влияние на рынок профессиональных музыкантов, проблема «обучения» моделей на защищённом контенте. Дискуссия об этом в 2025–2026 годах привела к ряду судебных исков (в частности, со стороны лейблов Universal Music и Sony Music против Suno и Udio).
- О бразильском интернет-контексте: Бразилия — одна из крупнейших и наиболее активных аудиторий TikTok в мире. Бразильский сегмент платформы отличается высокой скоростью трендообразования, экспрессивной комментаторской культурой и склонностью к мемам, основанным на национальных культурных референсах (детских песнях, карнавале, теленовеллах). Именно поэтому IABatida, работающий с бразильским культурным слоем, оказался так эффективен: он сочетает глобальную технологию (ИИ-генерацию) с локальной эмоциональной памятью.