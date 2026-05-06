ИИ-лягушка, поющая блюз, захватывает бразильский TikTok

ИИ-нативные мемы встречают ИИ-генерированных лягушек и классические бразильские детские песенки.

«O Sapo não lava o pé» («Лягушка не моет ноги») — та самая песенка, которую каждый бразильский ребёнок выучивает раньше, чем научится читать. В ней рассказывается о лягушке, которая отказывается мыть ноги. Вот и весь сюжет.

На этой неделе аккаунт под названием IABatida превратил эту детскую песенку в блюзовую композицию в духе 1950-х — исполненную ансамблем из сгенерированных нейросетью лягушек в прокуренном лаунж-баре. Вокал — с хрипотцой. Гитара — тёплая, ламповая. Имеется контрабас.

И, как ни странно, это звучит чертовски хорошо.

Видео промаркировано как созданное с помощью ИИ и за несколько дней набрало более 1,5 миллионов лайков в TikTok; параллельная версия для YouTube Shorts также собирает свою аудиторию. Бразильские комментаторы заходят волнами, чтобы сказать одно и то же разными словами: «Это не должно работать. Но оно работает».

IABatida («AI Beat», буквально «ИИ-Ритм» по-португальски) выстроил целое представление на том, чтобы пропускать детские песенки и поп-классику через нейросеть так, будто их записали в другую эпоху. У аккаунта 328 000 подписчиков и 6,7 миллиона суммарных лайков. Его кавер на «Baby Shark» в стиле Motown 50-х годов в одиночку собрал 1,6 миллиона лайков. Инди-рок-версия той же песни — ещё 388 900.

Весь фокус в том, что музыка действительно неплоха. Аранжировки имеют полноценную структуру — куплеты, бриджи, сдержанные соло и голоса, которые, честно говоря, звучат весьма приятно. Визуальный ряд соответствует эпохе. Всё это ощущается продуманным, а не сляпанным на скорую руку.

И в этом-то и заключается суть. Лягушачье видео принадлежит к уже знакомому нам виду интернет-артефактов — к мемам, рождённым нейросетями. Это не просто мем, сделанный с помощью ИИ; это мем, существующий потому, что существует ИИ, и без него он был бы невозможен.

Вероятно, всё началось в конце 2023 года с тренда «Make It More»: пользователи просили ChatGPT превратить обычное изображение во что-то постепенно всё более абсурдное, пока DALL-E не сдавался.

Затем, в марте 2025-го, случился «Гиблигеддон» — когда генератор изображений GPT-4o за один час заставил миллион человек зарегистрироваться в ChatGPT, чтобы превратить свои селфи в кадры из аниме студии Ghibli. Сэм Альтман публично умолял пользователей угомониться, пока графические процессоры OpenAI плавились от нагрузки.

Далее — итальянский «брейнотрот» («brainrot», гниение мозгов): жанр, подаривший миру Тралалеро Тралала — трёхногую акулу в найковских кроссовках; Бомбардиро Крокодило — крокодила, скрещённого с бомбардировщиком Второй мировой; и Балерину Каппуччину — балерину с головой в виде чашки капучино. Тралалеро Тралала впервые появился в январе 2025 года на уже заблокированном ныне аккаунте в TikTok. Балерина Каппуччина последовала за ним в марте 2025-го. К весне того же года персонажи итальянского brainrot замелькали в рекламе Ryanair и кампаниях Loewe.

Среди других трендов полностью ИИ-рождённых мемов — тренд «pack» и «доллификация», запущенная Google после выхода Nano Banana.

То, что делает IABatida, укладывается в общую канву, но переворачивает одну переменную. Итальянский brainrot по большей части строится на шутке, что ИИ генерирует бессвязную чепуху, а нам это всё равно нравится. Лягушачий блюз работает, условно говоря, в противоположном направлении. Шутка в том, что ИИ компетентен. Подозрительно компетентен.

Вы смотрите видео, ожидая, что кульминацией станет его топорность. Вместо этого вы сидите сорок секунд и раздумываете, не налить ли себе стаканчик.

А потом песня застревает у вас в голове.

Такова новая форма экономики ИИ-мемов в 2026 году. Генераторы вроде Suno, Udio и Google Lyria 3 теперь способны по одному текстовому запросу создавать трёхминутные песни со связной структурой. Модели изображений и видео могут отрисовать лягушачий квартет в аутентичном освещении эпохи — без того, чтобы кто-то моделировал хоть один меш (трёхмерный каркас).

Барьер для создания чего-то, что выглядит и звучит как настоящая студийная запись, теперь примерно равен времени, нужному, чтобы напечатать один абзац.

В бэк-каталоге IABatida уже есть «Арабская ночь» из «Аладдина», бразильская детская классика «Пинтиньо Амарелиньо» и множество вариантов «Baby Shark» — от Motown 50-х до инди-рока. Лягушка — лишь последний экспонат. Следующий кавер выйдет, как только алгоритм остынет.

Термины и отсылки: