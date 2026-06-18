Гомер Симпсон с дробовиком: Disney официально отдает Спрингфилд на растерзание фанатам Fortnite

Гомер, Мардж, Барт и остальные обитатели Спрингфилда готовы устроить настоящий переполох в новых битвах Fortnite от Epic Games благодаря новому грандиозному соглашению.

Компании Disney и Epic Games объявили, что франшиза «Симпсоны» присоединяется к партнерской программе по интеллектуальной собственности (IP Partner Program) игры Fortnite. Это историческое решение: впервые сторонние разработчики получат официальные инструменты для создания «максимально аутентичных» игр с использованием персонажей и локаций культового мультсериала.

О новом этапе партнерства было объявлено в среду на конференции разработчиков Epic Unreal Fest Chicago 2026. Инструментарий для создания игр по вселенной «Симпсонов» внутри Fortnite станет доступен до конца этого года. Компании пока отказались раскрывать детали о системе распределения доходов для участвующих в программе независимых криэйторов.

«С нетерпением жду возможности увидеть, что же придумают суперфанаты Fortnite и суперфанаты «Симпсонов»!» — заявил Мэтт Селман, исполнительный продюсер и шоураннер мультсериала.

Это новейшая инициатива в рамках масштабных инвестиций Disney в Epic Games на сумму 1,5 миллиарда долларов, о которых было объявлено еще в феврале 2024 года. К слову, «Симпсоны» уже заглядывали во вселенную Fortnite: в ноябре 2025 года Disney и Epic запустили совместный месячный сезон «королевской битвы», добавив в онлайн-игру остров Спрингфилд (Springfield Island), рассчитанный на 80 игроков. По данным Disney, за этот сезон в игру зашли 80 миллионов уникальных пользователей, наигравших в сумме 750 миллионов часов.

Тем временем Disney и Epic также предоставили разработчикам в Fortnite доступ к интеллектуальной собственности «Звездных войн», выпустив официальный набор инструментов (toolkit) для создания собственных фанатских проектов по далекой-далекой галактике. Почти 8 миллионов игроков опробовали эти кастомные игры уже в первые 72 часа. А всего через неделю после запуска проект «Droid Tycoon» от студии FOAD стал второй по популярности игрой в Fortnite во время ивента BB-8 Event, прошедшего 9–10 мая 2026 года.

Шон Шоптоу, исполнительный вице-президент Disney Games and Digital Entertainment, отметил, что «Мышиный дом» заключил партнерство с Epic, «чтобы построить социальную развлекательную вселенную Disney». По его словам, «большая часть нашего видения — это создание среды, где авторы могут работать с нашей невероятной интеллектуальной собственностью и первоклассным набором инструментов от Epic для создания великолепного контента».

— Инструментарий по «Звездным войнам» стал успешным первым шагом, подтвердившим нашу правоту. Теперь, после невероятно успешного «захвата» Fortnite «Симпсонами», мы переносим этих культовых персонажей в UEFN, — продолжил Шоптоу, имея в виду творческий редактор Unreal Editor for Fortnite — Мы рады продолжить это путешествие вместе с Epic и их потрясающим сообществом криэйторов, и с нетерпением ждем возможности рассказать больше об этой амбициозной вселенной в ближайшие месяцы.

— Вместе с Disney мы увидели, что происходит, когда любимые франшизы попадают в руки авторов Fortnite, — заявил президент Epic Games Адам Сассман. — Игроки моментально откликаются, когда с их любимыми персонажами и историями обращаются бережно. Авторы контента смогут использовать инструментарий «Симпсонов», созданный совместно с 20th Century Studios и Gracie Films, чтобы делать игры, которые по-настоящему увлекут фанатов.

Рэй Греско, старший вице-президент и руководитель отдела продуктов и разработки Disney Digital Entertainment, добавил:

— «Симпсоны» смешат людей уже более 35 лет. Родители выросли на них, а их дети открывают их для себя прямо сейчас. Такая стойкость бренда — большая редкость. Запуская набор инструментов по «Звездным войнам», мы поняли одну вещь: когда вы передаете разработчикам ассеты — персонажей, миры, визуальный язык — их страсть к контенту воплощается в удивительных, креативных и захватывающих играх. Мы хотели посмотреть, как это будет работать со Спрингфилдом, и нам не терпится увидеть, что с ним сделают игроки.

Среди других совместных проектов Disney и Epic можно отметить режим «Galactic Battle» в тематике «Звездных войн», который позиционируется как «самый масштабный экспириенс» по этой вселенной внутри игры, а также виртуальную инсталляцию Disneyland Game Rush — специальный творческий остров в Fortnite.

Примечания:

«Симпсоны» (The Simpsons) — самый продолжительный анимационный сериал в истории американского телевидения, выходящий с 1989 года (в настоящее время — 36-й сезон). Создан Мэттом Грейнингом для канала Fox (с 2019 года — Disney, после приобретения 21st Century Fox). Общее число эпизодов превышает 770. Франшиза включает два полнометражных фильма (2007, 2027-?), аттрактоны в парках Disney, видеоигры и колоссальный мерчандайзинг. Сериал стал культурным феноменом, определившим юмор целых поколений. Интересно, что «Симпсоны» уже давно существуют во вселенной Fortnite: скины²⁰ Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги появились в игре в рамках «симпсоновского» сезона 2025 года. Новость — не о скинах, а о предоставлении инструментов для создания полноценных игр. Партнёрская программа IP (IP Partner Program) — программа Epic Games, позволяющая сторонним разработчикам использовать лицензированную интеллектуальную собственность (персонажи, локации, элементы дизайна) для создания контента внутри экосистемы Fortnite. До этой программы создатели Fortnite Creative / UEFN могли работать только с оригинальным контентом или «клонировать» известные франшизы неофициально. Теперь — с полным инструментарием и санкцией правообладателя. Это принципиальный сдвиг: от «закрытых садов» к «открытой платформе». Unreal Fest Chicago 2026 — ежегодная конференция разработчиков от Epic Games, посвящённая движку Unreal Engine и экосистеме Fortnite. Unreal Engine — один из двух доминирующих игровых движков в мире (наряду с Unity); на нём созданы Fortnite, Gears of War, Final Fantasy VII Remake, Hogwarts Legacy и сотни других проектов. Unreal Fest — площадка для анонсов новых инструментов, партнёрств и технических обновлений. Мэтт Селман (Matt Selman) — исполнительный продюсер и шоураннер «Симпсонов» с 2019 года (сезон 31). Занимал различные посты в команде шоу с 1997 года. Под его руководством сериал пережил «цифровую трансформацию»: от активного присутствия в соцсетях до экспериментов с интерактивными эпизодами (в частности, специальный эпизод для Disney+ 2023 года). Его энтузиазм по поводу Fortnite-инструментов — показателен: создатели «Симпсонов» давно осознают, что молодая аудитория потребляет контент не через телевизор, а через игры. Инвестиция Disney в Epic Games (1,5 млрд $, февраль 2024 года). В феврале 2024 года Disney объявила о приобретении доли в Epic Games стоимостью 1,5 миллиарда долларов с целью создания «персональной развлекательной вселенной Disney, объединённой с Fortnite». Это одна из крупнейших инвестиций в истории индустрии видеоигр. Для контекста: Epic Games (основана Тимом Суини в 1991 году) была оценена в 31,5 миллиарда долларов после раунда финансирования 2022 года. Fortnite — одна из самых прибыльных игр в истории: совокупный доход превышает 26 миллиардов долларов с момента запуска в 2017 году. «Боевой рояль» (battle royale) — жанр видеоигр, в котором большое число игроков (обычно 50–100) сражаются друг с другом на уменьшающейся карте до тех пор, пока не останется один победитель или команда. Fortnite — один из двух (наряду с PUBG) наиболее коммерчески успешных представителей жанра. Сезоны «боевого рояля» — модель живого обслуживания (live service): каждые несколько месяцев обновляется тематика, персонажи и механики. «Симпсоновский» сезон ноября 2025 года — один из наиболее успешных. Остров Спрингфилд. В Fortnite «острова» — это отдельные игровые карты, созданные как самими Epic, так и сообществом. 80-игровой «Остров Спрингфилд» (то есть рассчитанный на 80 игроков одновременно) — масштабная реконструкция знаменитого города из «Симпсонов». 80 миллионов уникальных игроков — впечатляющая цифра, хотя и не рекордная для Fortnite: некоторые события привлекали более 100 миллионов. «Звёздные войны» (Star Wars) — одна из крупнейших и наиболее коммерчески успешных франшиз в истории развлечений. С 2012 года принадлежит Disney (приобретение Lucasfilm за 4,05 млрд $). «Звёздные войны» во Fortnite — давнее и исключительно успешное партнёрство: скины персонажей (Дарт Вейдер, Чубакка, Мандалорец и др.) — одни из самых продаваемых в истории игры. FOAD — студия-разработчик, создавшая «Droid Tycoon». Название расшифровывается не слишком «прилично» в военном жаргоне²¹, но в контексте студии, вероятно, используется как аббревиатура с иным смыслом. «Droid Tycoon» — «тайкун»-игра (жанр управления ресурсами/бизнес-симулятор), действие которой разворачивается во вселенной «Звёздных войн». Тот факт, что сторонняя игра стала второй по популярности в Fortnite, — показатель потенциала партнёрской программы IP. Ивент BB-8 — специальное игровое событие Fortnite, посвящённое дроиду BB-8 из трилогии сиквелов «Звёздных войн» (2015–2019). BB-8 — один из самых популярных дроидов франшизы: сферический, обаятельный, ставший мемом. Ивент прошёл 9–10 мая 2026 года. Шон Шоптоу (Sean Shoptaw) — исполнительный вице-президент Disney Games and Digital Entertainment, подразделения, отвечающего за все игровые и цифровые инициативы Disney. Его роль — координация между Disney и партнёрами (Epic, Marvel Games, Lucasfilm Games и др.). «Мышиный дом» (Mouse House) — устойчивое прозвище Disney в англоязычной индустрии, отсылающее к Микки Маусу — главному символу компании с 1928 года. Прозвище используется как нейтрально, так и иронически — в зависимости от контекста. В данном случае — нейтрально-ласковое. UEFN (Unreal Editor for Fortnite) — редактор, позволяющий создавать полноценные игровые «острова» для Fortnite с использованием Unreal Engine. Запущен в марте 2023 года. До UEFN создание контента для Fortnite ограничивалось более простым Fortnite Creative. UEFN открыл возможность создавать сложные игровые механики, пользовательский интерфейс, кастомные модели и сценарии. Программа IP Partner Program + UEFN = полноценная «платформа для разработки игр внутри Fortnite». Адам Сассман (Adam Sussman) — президент Epic Games. До Epic работал в Nike и Zynga. Его ключевая фраза: «Игроки реагируют, когда с их любимыми персонажами и историями обращаются с заботой» — маркетинговый тезис, но при этом содержательный: история Fortnite показала, что неудачные колаборации (слишком дешёвые скины, «отписанные» ивенты) вызывают обратную реакцию. 20th Century Studios (бывшая 20th Century Fox) — американская киностудия, основанная в 1935 году. Приобретена Disney в 2019 году в рамках сделки на 71,3 млрд $. Среди франшиз: «Аватар», «Чужой», «Хищник», «Ночь в музее», «Планета обезьян». Включение 20th Century Studios в разработку «Симпсонов»-инструментов — юридическая необходимость: студия владеет правами на анимационный сериал. Gracie Films — продюсерская компания, основанная Джеймсом Л. Бруксом в 1986 году. Gracie Films — производитель «Симпсонов» с самого начала (1989). Характерный логотип: тёмный кинозал, женский голос произносит «Shh!». Брукс — одна из ключевых фигур в истории американского телевидения: создатель «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Барни Миллера», сценарист «Того самого я» (Terms of Endearment, «Оскар») и «Телесеть». Упоминание Gracie Films в контексте инструментов для Fortnite — знак того, что правообладатели непосредственно контролируют качество контента. Рэй Греско (Ray Gresko) — старший вице-президент и руководитель продукта и разработки Disney Digital Entertainment. Его фраза о «35 годах смеха» и «родителях, выросших на «Симпсонах»» — ключевой маркетинговый тезис: франшиза межпоколенческая, и Fortnite — мост между поколениями. Ассеты (assets) — в разработке видеоигр: все ресурсы, составляющие игру: 3D-модели, текстуры, звуки, анимации, скрипты. Передача «ассетов» разработчикам — ключевая деталь: речь идёт не о «вдохновении», а о предоставлении готовых профессиональных ресурсов, созданных правообладателями. Fortnite Creative — режим Fortnite, позволяющий игрокам создавать собственные карты и мини-игры. Запущен в декабре 2018 года. Постепенно развился в полноценную платформу UGC (User Generated Content). Disneyland Game Rush — пример того, как Disney использует Fortnite Creative как виртуальную «витрину» для продвижения своих парков. Скин (skin) — в видеоиграх: визуальный облик персонажа, не влияющий на геймплей. Скины — основа монетизации Fortnite: игра бесплатна, но косметические предметы (одежда, аксессуары, эффекты) продаются за внутриигровую валюту (V-Bucks). Скины по франшизам (Marvel, DC, Star Wars, «Симпсоны») — самые продаваемые. FOAD — в военном/интернет-жаргоне аббревиатура расшифровывается как «F*** Off And Die» (грубейшая отсылка). В контексте студии-разработчика это, вероятно, намеренно провокационное название, типичное для инди-геймдев-компаний.

Контекст:

О стратегии «открытых вселенных». Это часть масштабного тренда: крупнейшие медиакомпании мира превращают свои франшизы из «закрытых продуктов» в «открытые платформы». Раньше «Симпсоны» — это сериал, мерч и время от времени игра. Теперь — это инструментарий, который любой разработчик может использовать для создания собственного контента. Это стратегически революционный шаг: Disney перестаёт быть единственным «автором» контента по своим франшизам и становится «поставщиком стройматериалов».

Это часть масштабного тренда: крупнейшие медиакомпании мира превращают свои франшизы из «закрытых продуктов» в «открытые платформы». Раньше «Симпсоны» — это сериал, мерч и время от времени игра. Теперь — это инструментарий, который любой разработчик может использовать для создания собственного контента. Это стратегически революционный шаг: Disney перестаёт быть единственным «автором» контента по своим франшизам и становится «поставщиком стройматериалов». Параллель с историей: в 1984 году Apple выпустила Macintosh с рекламой «1984» (реж. Ридли Скотт), обещая «дать людям инструменты». Теперь Disney, через Epic, даёт миллионам разработчиков инструменты для создания игр по «Симпсонам» и «Звёздным войнам». Разница: Apple давала инструменты для создания чего угодно, Disney — для создания контента в рамках Disney. «Открытая вселенная» — всё ещё «вселенная Disney».

в 1984 году Apple выпустила Macintosh с рекламой «1984» (реж. Ридли Скотт), обещая «дать людям инструменты». Теперь Disney, через Epic, даёт миллионам разработчиков инструменты для создания игр по «Симпсонам» и «Звёздным войнам». Разница: Apple давала инструменты для создания чего угодно, Disney — для создания контента в рамках Disney. «Открытая вселенная» — всё ещё «вселенная Disney». О Fortnite как «метавселенной». Fortnite давно перестал быть просто игрой: это социальная платформа, концертная площадка (травис Скотт, Ариана Гранде, Marshmello проводили виртуальные концерты), маркетинговый инструмент и теперь — платформа для разработки. Концепция «метавселенной» (metaverse), которую Epic активно продвигает, подразумевает единое виртуальное пространство, где люди работают, играют, общаются и потребляют контент. Fortnite — ближайшее к этой идее реальное воплощение.

Fortnite давно перестал быть просто игрой: это социальная платформа, концертная площадка (травис Скотт, Ариана Гранде, Marshmello проводили виртуальные концерты), маркетинговый инструмент и теперь — платформа для разработки. Концепция «метавселенной» (metaverse), которую Epic активно продвигает, подразумевает единое виртуальное пространство, где люди работают, играют, общаются и потребляют контент. Fortnite — ближайшее к этой идее реальное воплощение. В России. Важно отметить, что доступ к Fortnite в РФ может быть ограничен из-за санкций и решений Epic Games. Однако Unreal Engine остаётся доступен для свободного использования (в рамках лицензии), и российские разработчики по-прежнему могут создавать проекты на этом движке. Партнёрская программа IP, вероятно, будет доступна глобально, но детали для российского рынка пока не уточнены.

К игре:

Fortnite (бесплатно, все платформы) — для понимания экосистемы. Режим Creative/UEFN — для тех, кто хочет попробовать себя в разработке.

(бесплатно, все платформы) — для понимания экосистемы. Режим Creative/UEFN — для тех, кто хочет попробовать себя в разработке. The Simpsons: Hit & Run (2003) — культовая экшн-адвенчура по «Симпсонам», до сих пор почитаемая фанатами. Полезна для понимания того, как «Симпсоны» выглядели в «традиционных» видеоиграх.

К чтению: