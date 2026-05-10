Жители микрорайона в Краснодаре попросили вырубить сквер возле дома и построить храм

Жители краснодарского микрорайона «Юбилейный» выиграли суд у Кубанской митрополии. Долгие пять лет жильцы спального района жаловались на дефицит в шаговой доступности культовых сооружений православного типа.

«Армянская церковь есть, грузинская есть, мечеть, костёл строят и синагогу, а православному человеку и помолиться негде», – заявил житель микрорайона, истец Аврам Шниперсон.

Жильцы обращались в городскую и краевую администрации, а также в РПЦ, но постоянно получали отказ. Муниципалитет мотивировал свою позицию тем, что по нормативам не может уменьшать количество зелёных насаждений и вырубить сквер, как просили активисты. Другие территории, находящиеся в ведении краевых властей, в документах указаны как «земли сельскохозяйственного назначения». РПЦ заняла солидарную позицию с властями, добавив, что не может содержать столь большое количество храмов.

Отчаявшись добиться справедливости, жильцы под покровом ночи пытались самовольно заложить фундамент будущего храма, но им помешали правоохранители – всех участников процесса оштрафовали на суммы от 30 до 200 тысяч рублей и обязали посадить вырубленные ими деревья.

После обращения в Верховный суд справедливость была восстановлена: инстанция выдала предписание РПЦ построить храм в микрорайоне «Юбилейный», а муниципальным и краевым властям – утрясти юридические моменты и выделить финансирование. Вырубка деревьев в сквере уже началась. Проектные работы по возведению культового сооружения начнутся осенью этого года.

—