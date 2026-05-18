Землетрясение на юге Китая, есть жертвы

На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. По данным агентства «Синьхуа», подземные толчки были зафиксированы в ночь на 18 мая в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, очаг залегал на глубине около 8 км.

По предварительным данным, погибли несколько человек. более 7000 жителей были эвакуированы.

Reuters со ссылкой на китайские власти пишет о повреждениях и обрушениях зданий, в зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

За последние десятилетия Китай переживал множество землетрясений. Самыми разрушительными из них были: землетрясение в провинции Юньнань 5 января 1970 года (16 тысяч погибших), землетрясение в Тянь-Шане 28 июля 1976 года (по разным данным, от 300 тысяч до 655 тысяч погибших) и землетрясение в Сычуане 12 мая 2008 года (70 тысяч погибших).