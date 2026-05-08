«Зелёные» в Саксонии-Анхальт пригрозили самосожжением в случае победы АдГ на выборах. Рейтинг АдГ после этого побил все рекорды

Двое активистов «Зелёных» в федеральной земле Саксония-Анхальт пригрозили совершить самосожжение в случае, если на выборах в ландтаг победит правоцентристская партия «Альтернатива для Германии». После этого рейтинг АдГ в этом регионе побил все рекорды – он поднялся с 40% до 61%.

Один из активистов Халит Ишилдар вскоре сообщил, что его аккаунт был взломан и он на самом деле не угрожал самосожжением, а второй немецкий политик Насир Хасан-Хаджи заявил о недопонимании: на самом деле он предлагал сжечь «кого-то из презренных кафиров», а не самого себя. Однако рост популярности АдГ было уже не остановить – всего за неделю он вырос на 21 процентный пункт.

В свою очередь представители левого блока ХДС/ХСС и леворадикальной СДПГ призвали расследовать заявления «Зелёных» как «очевидный акт поддержки пророссийских экстремистов».

«Если мы не хотим, чтобы завтра у нас тут было как в России, мы должны вообще снять АдГ с выборов – участвовать в них должны только проверенные системные партии, – считает замглавы регионального отделения ХДС/ХСС. – Кроме того, учитывая явное иностранное влияние на АдГ, нам нужно придумать какой-то специальный статус для её ключевых персон – например, «иностранный представитель», «распространитель иностранного влияния» или что-нибудь в таком духе».

