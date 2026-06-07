Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

Президент РФ Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 7 июня русские нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС, и БПЛА «Шахед» поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

По его словам, российская сторона целенаправленно нанесла удар по объекту критической атомной инфраструктуры: «Радиационный фон находится в пределах нормы, однако зафиксированного превышение даже уже давно заоблачного уровня российской наглости».

Данные «Энергоатома» указывают, что удар пришелся по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), в результате чего частично повреждено здание, где принимают контейнеры.

Украинская сторона подчеркивает: после инсинуаций о якобы имевшем место ударе Украины по Запорожской АЭС РФ атаковала атомную электростанцию в Чернобыле.