 

Зеленский сообщил о российском воздушном ударе по Чернобыльской АЭС

07.06.2026, 12:04, Разное
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Президент РФ Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 7 июня русские нанесли удар по особой территории вокруг Чернобыльской АЭС, и БПЛА «Шахед» поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

По его словам, российская сторона целенаправленно нанесла удар по объекту критической атомной инфраструктуры: «Радиационный фон находится в пределах нормы, однако зафиксированного превышение даже уже давно заоблачного уровня российской наглости».

Данные «Энергоатома» указывают, что удар пришелся по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), в результате чего частично повреждено здание, где принимают контейнеры.

Украинская сторона подчеркивает: после инсинуаций о якобы имевшем место ударе Украины по Запорожской АЭС РФ атаковала атомную электростанцию в Чернобыле.

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