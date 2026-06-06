В Армении выпущены ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов

Следственный комитет Армении объявил о выпуске ордеров на арест шестерых членов пророссийского блока «Сильная Армения» по делу о подкупе избирателей и отмывании денег. По информации ArmenPress, незадолго до этого избирательная комиссия одобрила просьбу прокуратуры на арест кандидатов.

Согласно сообщениям в СМИ, выпущены ордера на арест Гая Авагяна, Сасуна Бадояна, Артура Абрамяна, Ваге Тавакаляна, Ваге Егиазаряна и Ашот Саакяна.

Армянская служба «Радио Свобода» сообщила, что на заседании, состоявшемся 5 июня, Центральная избирательная комиссия отказалась признать незаконным участие кандидатов от «Сильной Армении» в выборах.