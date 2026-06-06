 

В Армении выпущены ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов

06.06.2026, 21:04, Разное
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Следственный комитет Армении объявил о выпуске ордеров на арест шестерых членов пророссийского блока «Сильная Армения» по делу о подкупе избирателей и отмывании денег. По информации ArmenPress, незадолго до этого избирательная комиссия одобрила просьбу прокуратуры на арест кандидатов.

Согласно сообщениям в СМИ, выпущены ордера на арест Гая Авагяна, Сасуна Бадояна, Артура Абрамяна, Ваге Тавакаляна, Ваге Егиазаряна и Ашот Саакяна.

Армянская служба «Радио Свобода» сообщила, что на заседании, состоявшемся 5 июня, Центральная избирательная комиссия отказалась признать незаконным участие кандидатов от «Сильной Армении» в выборах.

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