Житомирский суд оштрафовал Зеленского, который в письме к Путину написал «Россия» с большой буквы
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Житомирский городской суд полностью удовлетворил иск общественной организации «Украинский собор» к Владимиру Зеленскому о нарушении закона «О борьбе с колониализмом».
Как удалось доказать активистам, Зеленский «нанёс ущерб украинской государственности, посмев написать «Россия» с большой буквы в своём письме к Владимиру Путину».
«В то время, пока враг не может взять Малую Токмачку, пан Зеленский этим оскорбил весь наш народ и показал себя холуём Кремля», – сказал глава «Украинского собора» Дмитрий Корчинский.
Согласно решению суда, украинский лидер обязан принести публичные извинения и заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен (порядка 200 тысяч рублей).
Закон «О борьбе с колониализмом» был принят по инициативе Зеленского в 2023 году.
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