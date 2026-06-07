Житомирский суд оштрафовал Зеленского, который в письме к Путину написал «Россия» с большой буквы

Житомирский городской суд полностью удовлетворил иск общественной организации «Украинский собор» к Владимиру Зеленскому о нарушении закона «О борьбе с колониализмом».

Как удалось доказать активистам, Зеленский «нанёс ущерб украинской государственности, посмев написать «Россия» с большой буквы в своём письме к Владимиру Путину».

«В то время, пока враг не может взять Малую Токмачку, пан Зеленский этим оскорбил весь наш народ и показал себя холуём Кремля», – сказал глава «Украинского собора» Дмитрий Корчинский.

Согласно решению суда, украинский лидер обязан принести публичные извинения и заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен (порядка 200 тысяч рублей).

Закон «О борьбе с колониализмом» был принят по инициативе Зеленского в 2023 году.

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