 

Хегсет посвятил речь в честь высадки в Нормандии борьбе с мигрантами

07.06.2026, 10:33, Разное
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Мир отметил 82-ю годовщину D-Day – высадки 6 июня 1944 года западных союзников на севере Франции, которая значительно приблизила победу антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне.

Военный министр США Пит Хегсет, выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, воспользовался памятной датой для того, чтобы подвергнуть критике политику европейских государств в сфере иммиграции.

«К сожалению, сегодня представители других опасных идеологий штурмуют другие европейские пляжи. Пляжи Испании, Греции и Болгарии. Прибывают полные людей лодки. Когда уже европейские столицы предпримут что-то по поводу этого вторжения?» – спросил он.

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