Разворот от России? В Армении проходят парламентские выборы

В Армении проходят 7 июня парламентские выборы, которые воспринимаются как референдум по предложенному премьер-министром Николом Пашиняном сближению с Европейским Союзом и США. Голосование проходит на фоне мощного российского давления.

Российское руководство «советует» армянским избирателям сделать «правильный» выбор угрожая введением экономических санкций. Президент РФ Владимир Путин заявил, что и события в Украине начались с попытки сближения с Евросоюзом, по сути, пригрозив Армении войной.

Пашиняна поддержал президент США Дональд Трамп «Он настоящий друг и настоящий лидер, который делает свою страну сильной, состоятельной и безопасной! Он разделяет мое видение МИРА и ПРЕУСПЕВАНИЯ для Армении и всего региона Южного Кавказа», – сообщил президент.

Неделю назад в Армении были опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Breavis в преддверии парламентских выборов. В опросе, проведенном 5-11 мая, участвовал 1551 респондент.

Согласно этим данным, партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, пользуется поддержкой. У ближайшего преследователя – альянса «Сильная Армения», выступающего за сближение в Россией, всего 12% голосов.