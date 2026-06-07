 

Сестра Ким Чен Ына накануне визита Си Цзиньпина — КНДР не откажется от ядерного оружия

07.06.2026, 10:03, Разное
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Младшая сестра верховного лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которую считают одним из наиболее вероятных его преемников, заявила, Северная Корея не откажется от статуса ядерной державы.

Заявление прозвучало накануне первого за семь лет визита в КНДР председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Этот визит, цель которого – укрепление двусторонних отношений, уже называют историческим. Китай – главный союзник КНДР.

Ким Ё Джон опровергла сообщения, согласно которым в ходе недавнего визита в Пекин президента США Дональда Трампа было достигнуты договоренности о превращении Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия.

Месяц назад стало известно, что КНДР внесла в конституцию изменения, обязывающие вооруженные силы нанести ядерный удар в случае убийства главы государства Ким Чен Ына. Поправка была принята после ликвидации Израилем и США высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Как сообщают западные СМИ и, в частности, британская Telegraph, изменения были внесены на сессии Верховного народного собрания, которая открылась 22 марта в Пхеньяне. О поправках не сообщалось официально, но доступ к документу получила разведка Южной Кореи.

«Если командная система ядерных сил окажется под угрозой в результате вражеской атаки, ответом на это станет автоматический и немедленный ядерный удар», – говорится в новой редакции основного закона КНДР.

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