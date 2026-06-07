 

В КНДР публично расстреляли подростков, пытавшихся распространять мем «6-7»

07.06.2026, 11:00, Разное
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В Пхеньяне состоялся показательный расстрел трёх подростков, попытавшихся незаконно распространить «дегенеративные элементы западной культуры и подорвать основы национальной идеологии» путём распространения мема «6-7». В целях воспитания на мероприятие привезли школьников со всей страны – для них казнь стала уже 14-й просмотренной за этот год.

Как докладывают государственные северокорейские СМИ, 14-летний Сунь Жи Вынь  подключился к южнокорейским радиочастотам, по которым транслировался К-РОР. Во время одного из такого эфиров, юноша узнал о сленговой фразе «6-7». Вскоре подросток в школе стал повторять её вслух в школе и распространил её среди своих одноклассников. Пак Чи Сон и Сон Хын Мин, как наиболее отсталые, тоже начали повторять фразу.

Идеологическую диверсию пресёк староста класса – он попросил у ребят показать разрешение от министерства госбезопасности на использование английского языка. Выполнить его законное требование подростки сделать не смогли, и тогда он написал донос, который привёл к аресту.

За идеологическую бдительность староста награждён удвоенным пайком – теперь семья может получать на 200 граммов риса больше каждый день.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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