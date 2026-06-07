Стрельба на фестивале Old West End в Огайо — ранены 12 человек

Не менее 12 человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей вечером 6 июня на фестивале Old West End в городе Толедо, штат Огайо. По данным полиции, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Самому младшему из пострадавших 14 лет, самому старшему – 61 год, большинство пострадавших в возрасте примерно 20 лет.

Инцидент произошел около 17:40 по местному времени неподалеку от места проведения ежегодного фестиваля, который включает концерты, гастрономические мероприятия и экскурсии по историческому району города. По предварительной оценке полиции, стрельбу могли открыть как минимум два человека, которые, вероятно, стреляли друг в друга, пишет агентство AP.

Подозреваемые скрылись. По состоянию на утро 7 июня задержанных нет. Полиция обратилась к посетителям фестиваля с просьбой передать следствию фотографии и видеозаписи, которые могут помочь установить личности стрелявших.