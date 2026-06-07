На Крите арестован активист ХАМАСа, готовивший теракты против израильтян

Контртеррористическое подразделение полиции Греции задержала на Крите 37-летнего уроженца сектора Газы по подозрению в сотрудничестве с палестинской террористической группировкой ХАМАС.

В ходе допроса мужчина, находящийся в стране на законных основаниях и работавший в гостинице, признался, что вступил в ряды группировки много лет назад и прошел курс подготовки в Индонезии, после чего через интернет начал заказывать материалы, необходимые для изготовления взрывчатки.

В ходе обыска дома у задержанного, который обладал статусом беженца, были обнаружены точные весы и другие средства измерения, образцы материалов, а также улики, находившиеся на электронных носителях. Это позволило связать его с другими членами ячейки, остальная часть которой находилась на Кипре.

Также известно, что в Греции задержанный был сезонным работником, а большую часть времени проводил в Газе, где живут его жена и трое детей. Предполагается, что теракты готовились против израильских целей на Кипре или в других государствах Европейского союза.