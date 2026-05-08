 

Зеленский издал указ, которым разрешил России провести парад на Красной площади

08.05.2026, 22:18, Разное
Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ, которым разрешил РФ провести военный парад на Красной площади в Москве 9 мая.

«Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)», – говорится в тексте указа.

Документ также четко определяет временные и пространственные границы для парада: с 10 часов утра по киевскому времени (правда, без уточнения времени окончания парада) и строго в пределах Красной площади.

Ранее Владимир Зеленский назвал странным желание лидеров нескольких государств посетить на 9 мая Москву, где пройдет парад в честь Дня победы. «В такие дни… Мы этого не рекомендуем», – сообщил он.

«Украина предложила РФ прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. На этот раз – прекратить огонь с 6 мая. Украина была готова обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России», – написал глава государства в мессенджере Telegram.

«Они хотят получить от Украины разрешение провести парад, обеспечить на час в году безопасность на площади, а затем возобновить войну и убийства. Они уже говорят об ударах после 9 мая. Странная у российского руководства логика. Неадекватная», – добавил президент.

