Западная поп-музыка стала более эгоцентричной за последние 50 лет

В последние десятилетия ученые пытаются выяснить, становится ли современное общество более сфокусированным на себе. Технологические инновации, экономическая реструктуризация и трансформация социальных норм за последние полвека породили опасения, связанные с ростом эгоцентризма, нарциссизма и социальной разобщенности. Для проверки этих утверждений все чаще обращаются к анализу культурных продуктов, в частности книг, песен, политических речей, которые отражают доминирующие ценности и настроения общества в конкретный исторический период.

Ключевым методом оценки эгоцентризма в подобных работах стал лингвистический анализ частоты употребления личных местоимений. Установлено, что повышенная доля местоимений первого лица единственного числа, например «я», «меня», «мой», служит лучшим показателем сфокусированности на себе. В 2012 году лингвисты выяснили, что в американских книгах 1960-2008-х употребление местоимения «я» выросло на 42%. Местоимение «мы» стало звучать реже на 10%.

Вместе с этим ученые доказали, что в США использование «я»-местоимений в поп-песнях возрастает в периоды экономического процветания, тогда как в тяжелые времена увеличивается доля «мы»-местоимений. Однако оставалось неясным, есть ли рост проявлений эгоцентризма в музыке в целом и можно ли назвать этот тренд глобальным для всего мира.

Международный коллектив ученых провел исследование употребления местоимений типа «я» в поп-песнях Германии, США, Японии и Гонконга с 1970 по 2019 год. Для каждого года и региона отобрали тексты 10 самых популярных песен согласно ведущим национальным чартам. В общий анализ вошли 2000 песен. Его результаты опубликовал журнал PLOS One.

Для США результат оказался схожим с анализом литературы: там зафиксировали четкий и статистически значимый рост доли «я»-местоимений на протяжении 50 лет. Аналогичный, ранее не задокументированный тренд впервые обнаружили и в Германии. Значит, усиление эгоцентричности в культурных продуктах может быть западной закономерностью.

Современная западная музыка стала примитивнее и однотипнее, чем раньше Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к … naked-science.ru

Эту гипотезу подтвердили результаты исследования в странах Востока. Ни в Японии, ни в Гонконге не выявили никакого значимого роста использования «я»-местоимений. Более того, их исходный уровень был значительно ниже западного, эта разница оставалась стабильной в течение всего исследуемого периода. То есть рост эгоцентризма в песнях нельзя назвать универсальной глобальной тенденцией.

Исследователи также отметили, что хотя некоторые научные работы указывают на рост индивидуалистических ценностей в азиатских странах, этот процесс не носит линейный характер и не находит однозначного отражения в таком массовом культурном продукте, как популярная музыка. Особенно в сравнении с западными обществами.

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