 

Ученые исследовали воду и грунт на месте гибели атомной подлодки К-159

25.06.2026, 12:45, Разное
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Фото: ФГБУ «Северное УГМС»

Научно-исследовательское судно «Иван Петров» со специалистами Росгидромета на борту вернулось в Архангельск. Ученые занимались отбором проб воды и грунта у острова Кильдин, где в 2003 году затонула атомная субмарина К-159, а также провели аналогичные исследования в акваториях Белого и Баренцева морей.

Как уточнили в Севгидромете, завершившаяся арктическая экспедиция на НИС «Иван Петров», в которой приняли участие эксперты УГМС и НПО «Тайфун» (ведущая организация Росгидромета по радиационному мониторингу), заняла немногим более двух недель. Также в экспедиции стажировалась команда студентов-океанологов из трех российских профильных вузов.

Помимо сбора проб специалисты выполнили летнюю гидрохимическую и гидрологическую съемки Белого моря. Оперативный радиометрический мониторинг не выявил повышенного радиационного фона, но основная часть полученных проб будет анализироваться в лабораторных условиях на специальном оборудовании Северного УГМС и НПО «Тайфун».

Напомним, атомная подводная лодка К‑159, построенная в СССР по проекту 627А с шифром «Кит» и пополнившая Северный флот в 1963 году, затонула 30 августа 2003 года близ острова Кильдин во время буксировки для утилизации на СРЗ «Нерпа».


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