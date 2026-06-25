 

Марк Блох, великий историк и герой Сопротивления еврейского происхождения, захоронен в Пантеоне

25.06.2026, 12:00, Разное
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В парижском Пантеоне, усыпальнице великих сынов и дочерей Франции, прошла церемония перезахоронения великого историка и героя Сопротивления еврейского происхождения Марка Блоха и его супруги Симоны Видаль.

Блох, со-основатель школы «Анналов», оказавшей огромное влияние на дальнейшее развитие исторической науки. Она рассматривает историю комплексно, с привлечением социологии, географии, этнографии, уделяя основное вниманию анализу исторических явлений, а не рассказу о них.

Он родился в семье беженцев из Эльзаса, которые переселились в Лион после того, как их родной край был аннексирован Германией. Марк принимал участие в боях Первой мировой войны и был удостоен ордена Почетного легиона и Военного креста за исключительную храбрость.

После начала Второй Мировой войны Блох, уже всемирно известны специалист по Средневековью, вернулся на военную службу, назвав себя «самым старым капитаном в истории». Он был эвакуирован в Великобританию из Дюнкерка, но вернулся во Францию – в Лион, на территории, контролируемой правительством Виши.

Первой формой его сопротивления нацизму стало продолжение научной деятельности, исследование причин поражения Франции. Но в 1943 году 55-летний профессор принял решение, что этого недостаточно, вступив в подпольную боевую организацию, специализируясь на разведке и пропаганде. Он взял боевое имя «Нарбон».

8 марта 1944 года Блох был арестован лионским гестапо. Несмотря на пытки, он отказался сообщать какую-либо информацию, кроме уже известной нацистам. В тюрьме он читал другим заключенным лекции по истории.

16 июня 1944 года, через десять дней после высадки в Нормандии, великий ученый был расстрелян нацистами вместе с 29 другими участниками Сопротивления. Вишистская пропаганда писала о нем как о «еврейском террористе». Его останки были идентифицированы в ноябре того же года.

«Это был человек эпохи Просвещения, который присоединился к армии теней (Сопротивлению). Но не менее важной формой его сопротивления стала работа мысли, написание трудов», – отметил, выступая на церемонии в Пантеоне, президент Франции Эммануэль Макрон.


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