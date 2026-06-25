 

Роспотребнадзор потребовал выровнять цены на сотовую связь по стране

25.06.2026, 11:18, Разное
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Роспотребнадзор выпустил предписание всем операторам сотовой связи: с 1 сентября 2026 года тарифы на мобильную связь должны быть унифицированы на всей территории Российской Федерации. Поводом стали многочисленные жалобы жителей Москвы, которые, путешествуя по стране, с возмущением обнаружили, что в регионах те же самые пакеты минут и гигабайтов стоят дешевле для местных абонентов. 

«Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу: если тариф называется одинаково, он должен также и стоить одинаково в Саратове, Владивостоке и на Чукотке, – пояснил заместитель руководителя Роспотребнадзора Иван Кряжин. – Недопустимо, чтобы гражданин, зарегистрированный в пределах МКАД, платил больше за связь просто потому, что он временно находится в регионе с более низкой стоимостью жизни. Это дискриминация по месту прописки».

Особенно актуальным требование стало в преддверии запуска системы межрегионального переноса номеров, запланированного на сентябрь 2026 года.

«Представьте: москвич переезжает в Краснодар, сохраняет номер, а у него тариф московский – с московскими ценами. Это несправедливо по отношению к нему самому, – рассуждают в ведомстве. – Поэтому мы заранее выравниваем поле: либо все платят по-московски, либо никто».

Ранее аналогичную инициативу выдвинула ФАС, потребовавшая унифицировать стоимость минуты разговора по стране, чтобы цена вызова не зависела от местоположения абонента. Операторы связи уже начали подготовку: в ближайшее время все региональные тарифные сетки будут приведены к «московскому стандарту». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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