Анализ зубов Homo naledi указал на исключительно женское захоронение

Homo naledi — древний родственник современных людей, живший от 335 до 236 тысяч лет назад. Ископаемые останки этого вида археологи впервые обнаружили в 2013 году в южноафриканской пещере Райзинг-Стар. Эти древние люди сочетали в себе примитивные, обезьяноподобные черты с человекоподобными особенностями. Например, у них был небольшой мозг, плечи и туловище как у австралопитека, а руки, ноги и лицо больше напоминали человеческие.

Еще одна особенность, заинтересовавшая антропологов, — сильное внешнее сходство останков разных взрослых особей между собой. Они практически не демонстрировали различий, свойственных особям женского и мужского пола.

Применив метод кислотного травления с минимальным разрушением, команда извлекла микроскопические фрагменты белка из эмали 23 зубов, принадлежавших 20 разным особям. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Зубную эмаль проанализировали на наличие белка амелогенина-Y (AMELY), кодируемого мужской Y-хромосомой. Результаты показали отсутствие мужского маркера. Из 20 особей H. naledi 19 отнесли к женскому полу с вероятностью выше 95%, последнюю особь также идентифицировали как женщину с вероятностью от 50% до 95%.

Эти результаты можно интерпретировать двумя путями. Или в пещере действительно захоронены только женщины, что дает новые представления о погребальных традициях этого древнего вида. Или же особи мужского пола Homo naledi не несут традиционных мужских AMELY-маркеров из-за генетической мутации.

Преимущественно однополые захоронения, подобные этому, ранее не были описаны ни для древних, ни для современных популяций Homo. Наиболее близкие примеры — захоронения в пещере Эдкуаль (Португалия), где женских останков было вдвое больше, чем мужских. Аналогичное преобладание женщин наблюдалось в мегалитическом некрополе Панория на юго-востоке Испании. Однако эти примеры относятся к неолитическим человеческим популяциям, которые могли функционировать совершенно иначе, чем H. naledi.

Вторая версия кажется ученым наименее вероятной, так как строение специфичных для особей женского пола белков (AMELX) у H. naledi показало высокое сходство с современными людьми. Ожидается, что и «мужские» белки AMELY не будут существенно отличаться. Удаление всего гена AMELY в существующих человеческих популяциях — крайне редкая мутация.

Поэтому встают новые вопросы о культуре и социальной структуре этих древних Homo.

Если погребальная камера предназначалась исключительно для женщин, это может указывать на сложный символический погребальный обряд, ранее считавшийся уникальным для Homo sapiens.