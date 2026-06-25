Ученые выяснили, каким людям не помогает солнечный свет

Витамин D (строго говоря, D3) отвечает за усвоение организмом целого ряда элементов. Единственный способ выработки его самим организмом человека — пребывание под прямыми солнечными лучами (он вырабатывается под действием ультрафиолета в коже) или в солярии. Есть некоторые виды еды, где он тоже имеется, но подавляющее большинство населения не употребляет ее в значимых количествах.

Когда дефицит есть — обычно его определяют как уровень ниже 50 наномоль на литр крови — у людей возникают проблемы с костями. У детей это выглядит как рахит, у пожилых людей — как сниженная плотность костей и увеличенное время заживления переломов. Есть и ряд других эффектов: например, дефицит витамина D связывают с повышенным риском СДВГ у детей и преэклампсии у беременных.

Для пожилых людей с дефицитом этого соединения выявлен более высокий риск смерти от всех причин за год времени. Однако корни этого эффекта пока неясны. Одна из гипотез указывает на более высокую концентрацию иммунных клеток у людей с более высоким уровнем витамина D в крови. Из-за выработки его в организме под действием ультрафиолета на кожу, традиционно считалось, что дефицит этого соединения силен зимой, а летом сходит на нет.

Авторы новой работы, которую опубликовали в European Journal of Clinical Nutrition, показали, что это было заблуждением. Они проанализировали уровень витамина D в крови на протяжении всего года и не нашли снижения доли людей с дефицитом в летнее время.

Уровень витамина отслеживали в крови 299 жителей северной Англии. Из них 168 было местными по рождению старше 65 лет (все жили вне домов престарелых), а еще 147 — темнокожими старше 18 лет, куда включали как выходцев из Индии, Бангладеш и других стран Азии (64,2 процента из 147), так и негров (17 процентов). Средний уровень витамина D в обеих группах был меньше нижнего нормального в 50 наномоль на литр крови, причем у темнокожих — в среднем 40,3, а у людей старше 65 — 49,7. Среди пожилых людей 54,8 процента имели дефицит этого соединения, а среди темнокожих — 72,1 процента.

Сами по себе эти цифры логичны. Светлая кожа, ранее доминировавшая в Британии, появилась только после конца неолита (до него все люди были черными): переход на растительную пищу, где мало витамина D, сделал рахит массовым явлением, что археологи видят по костям.

Очевидно, упал и иммунитет, но это уже сложно выявить археологически. В итоге на людей начал давить отбор, отчего в Евразии возникла и закрепилась светлокожесть. Ее причина — резко сниженное количество меланина в коже. Меланин в Африке защищал наших предков от слишком большого количества ультрафиолета, но не был необходим вне ее, где ультрафиолета (как и солнечного света) намного меньше.

Темнокожие жители современной Британии не получили от предков такие гены, поэтому у них в коже много меланина. Чтобы вырабатывать нормальные дозы ультрафиолета с таким кожным покровом, нужно солнце тропиков и экватора, которого в Англии нет. Отсюда и куда более резкий дефицит по витамину D. Поскольку доля такого населения Великобритании постоянно идет вверх, с точки зрения местной системы здравоохранения нужно уделить особое внимание приему этого витамина мигрантами и их потомками.

Менее ожидаемая сторона исследования — то, что даже среди пожилых людей с белой кожей доля страдающих дефицитом витамина D летом осталась довольно высокой. Из них 55,6 процента показали такой дефицит в июне-августе. Очевидно, они проводят слишком мало времени на улице, либо носят на ней закрытую одежду даже летом. Среди темнокожих 64,0 процента сохранили дефицит летом, причем чем темнее была их кожа, тем чаще это случалось.

Авторы пришли к выводу, что современная практика назначения витамина D3 в холодные месяцы выглядит на этом фоне неразумной. Большинство в наиболее уязвимых группах населения сохранили его дефицит круглый год, исходя из чего им и назначать его следует на постоянной основе.

Напомним, что избыток витамина D тоже может быть вреден, и если его уровень в плазме крови выше 50 наномоль на литр, дополнительные дозы этого соединения человеку в большинстве случаев наверняка не нужны.

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