Врожденную любовь к луку связали с защитой от гипертонии и диабета

Принято считать, что на повышенный риск хронических болезней может влиять среди прочих факторов неправильное питание. Однако, несмотря на обширный объем данных на этот счет, до сих пор нет надежных доказательств существования причинно-следственной связи между соблюдением тех или иных диет, потреблением конкретных продуктов или питательных веществ и вероятностью развития определенных болезней.



Рандомизированные контролируемые исследования, когда участников случайным образом распределяют по группам, одна из которых получает некое вмешательство, а другая, контрольная, нет, — «золотой стандарт» для установления причинно-следственной связи в доказательной медицине.



Проблема в том, что когда речь идет о питании, такой метод плохо применим. Это во многом связано с особенностями человеческой психологии: мы часто не соблюдаем назначенные режимы питания, нарушаем диеты, предоставляем ложные сведения о том, что ели или не ели, и так далее.



В свою очередь, результаты наблюдательных исследований, когда ученые анализируют большие массивы данных, часто подвержены искажениям из-за каких-то неучтенных, сторонних факторов. Кроме того, на них влияет обратная причинно-следственная связь, когда следствие ошибочно принимается за причину.



Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия), статья которых опубликована в журнале BMC Medicine, решили воспользоваться альтернативным методом для выявления причинно-следственной связи — менделевской рандомизацией. В этом случае в качестве инструментов используют генетические варианты, связанные с интересующим фактором риска (например, питанием), и проверяют, влияют ли они на риск развития заболеваний.



Поскольку в соответствии с законами Менделя вариации генов передаются по наследству случайным образом, это позволяет имитировать процесс рандомизации (случайной выборки). При этом на гены не влияют факторы образа жизни и факторы окружающей среды, что позволяет снизить искажения.



Вкус и запах — два основных биологических фактора, влияющих на наши предпочтения в питании и рацион,. Поэтому исследователи в качестве инструментов взяли гены, отвечающие за вкусовые ощущения и обоняние.



Команда проанализировала взятые из базы UK Biobank данные о генетике и пищевых предпочтениях свыше 160 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. В результате выявили 268 вариантов в 101 гене обонятельных рецепторов и 16 генах вкусовых рецепторов, ассоциированных с 96 предпочтениями в еде.



Среди них были генетические варианты, связанные с любовью к чесноку, грейпфруту, луку, хрену или васаби, бобам и соленой пище. Особенно яркой оказалась связь между врожденной любовью к запаху и вкусу лука и определенным вариантом гена обонятельного рецептора OR2T6.



Существование такой ассоциации ученые подтвердили на данных, касающихся 25-летних участников другого исследования. Тем самым показали, что этот вариант гена выступает в качестве индикатора любви к луку в разных возрастных группах.



Затем исследователи сопоставили наличие «лукового» варианта гена OR2T6 с различными показателями здоровья. Оказалось, генетически обусловленное предпочтение лука связано с более низким систолическим (верхним) и диастолическим (нижним) артериальным давлением, а также со сниженным риском развития диабета второго типа.



В то же время авторы исследования подчеркнули: прежде чем делать однозначные выводы о причинно-следственной связи между любовью к луку и улучшением показателей здоровья, результаты необходимо воспроизвести на более крупных и разнообразных группах участников.