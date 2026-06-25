 

«В стране 47 миллионов автомобилей»: Зюганов предложил слить бензин у всех автовладельцев для борьбы с дефицитом топлива

25.06.2026, 15:18, Разное
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов озвучил решение топливного кризиса. Вслед за призывом изъять банковские вклады он предложил поступить точно так же с топливом в бензобаках.

«У нас 47 миллионов автомобилей в стране: 27 миллионов у граждан, 20 миллионов у предприятий. Многие из них не каждый день ездят, стоят во дворах, пока экономика задыхается. В этих баках плещется целых 3 годовых объёма производства наших НПЗ. Если разом всё слить, то можно моментально устранить дефицит во всех регионах. Ещё и на экспорт останется!» – заявил Зюганов.

По его словам, принятие отдельного закона для конфискации не потребуется. Лидер КПРФ напомнил, что в Конституции недра провозглашены общенародным достоянием. Следовательно, их производные, такие как бензин и дизель, тоже принадлежат государству.

«Никакого частного топлива в России не было и нет. Оно полностью государственное. Выдано во временное пользование гражданам под залог денег. Личный комфорт не должен стоять выше интересов Родины. Я, между прочим, сам уже давно не езжу на автомобиле. У меня для этого есть водитель со своим авто и своей мигалкой», – подытожил коммунист.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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