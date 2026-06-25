В России стартовал добровольный обмен iPhone на Android-смартфоны

Глава Минцифры Максут Шадаев объявил о проведении всероссийского месячника по сдаче на утилизацию iPhone, iPad и других устройств Apple.

«Эти общественно опасные гаджеты должны быть выведены из гражданского оборота, поскольку их использование может нанести ущерб жизни и здоровью россиян», – сказал Шадаев.

Вместо сданных iPhone и iPad граждане получат устройства с операционной системой Android, произведённые в Китае, Вьетнаме и других дружественных странах.

Как подчеркнули в Минцифры, пока в России не планируется введение запрета на покупку, продажу и использование техники Apple, однако после окончания месячника граждане не смогут получить компенсацию за сданные на переработку устройства.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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