Землетрясение в Венесуэле — число жертв может составить десятки тысяч человек

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес представила новые данные о пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в ночь на 25 июня. По ее словам, погибли по меньшей мере 164 человека, 971 получил ранения.

Она назвала спасение находящихся под завалами главным приоритетом. Родригес сообщила, что в ближайшие часы в страну начнут прибывать спасатели и гуманитарная помощь из других стран, и объявила о прекращении всякой деятельности, не являющейся критически важной.

Множество государств, в том числе Израиль, выразили готовность оказать Венесуэле помощь. ВВС ЦАХАЛа и командование тыла начали подготовку к проведению операции.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5, происшедшее в ночь на 25 июня, стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. Тогда у берегов страны произошло землетрясение Сан-Нарцисо, магнитудой 7,7.

По оценке геологической службы, количество жертв может составить десятки тысяч человек. Вероятность того, что погибших окажется более 10000, составляет 44%, а вероятность гибели более чем 100000 человек специалисты оценивают в 30%.

По данным USGS, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло около 18:00 по восточному времени США. Менее чем через минуту в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентры находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

Фотографии и видеозаписи показывают разрушенные здания, людей, пытающихся спастись, а также падающие обломки конструкций в международном аэропорту имени Симона Боливара в Каракасе. После землетрясений аэропорт был закрыт. В стране объявлено чрезвычайное положение.

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