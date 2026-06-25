 

Посольство Израиля призвало власти Украины пресечь неонацистские акции

25.06.2026, 13:00, Разное
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Посольство Израиля в Украине выступило с осуждением прошедшего 21 июня на Майдане Независимости в Киеве мероприятия радикального объединения «Братство», в ходе которого участники скандировали нацистские лозунги и демонстрировали нацистское приветствие.

«Мы выражаем обеспокоенность действиями, которые оскверняют память миллионов жертв нацизма. Мы надеемся на оперативный ответ правоохранительных органов Украины, согласно законодательству страны», – говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

21 июня, одновременно с проведением в Киеве Парада гордости, в украинской столице состоялся «Марш традиций» в защиту «семейных ценностей». Полиция не допустила пересечения двух мероприятий.


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